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Зараженных почти 15 000: страшная статистика COVID-19 на 17 октября 2020 в Новосибирской области

14:51 17.10.2020 Фото: pexels.com
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За сутки на субботу в регионе побит рекорд второй волны по числу новых случаев коронавируса. Выздоровело за последние 24 часа вдвое меньше пациентов.

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За сутки выявили 135 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Зараженных почти 15 000: страшная статистика COVID-19 на 17 октября 2020 в Новосибирской областиУжасает число "подозреваемых" и ожидающих теста на коронавирус на 17 октября в БердскеЕщё 139 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 17 октября в регионе зарегистрировано 14 830 случаев COVID-19 (+135 за минувшие сутки), в том числе у 931 ребенка. 12 977 человек выписаны с выздоровлением (+88 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет и 73 года, и женщины в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ – 33 пациента.

Госпитализирован 41 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 313.

В больницы районов области госпитализированы 1 030 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 617 127 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 828 жителей области, 49 229 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за сутки число заразившихся в Бердске увеличилось на 7. Таким образом сейчас в городе зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся около 1100 бердчан. Только за последние 24 часа взяли 350 тестов, результаты которых станут известны позже.

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