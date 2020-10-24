24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Сколько ждут подтверждения диагноза "коронавирус" на 24 октября в Бердске? Счет идет на тысячи

14:34 24.10.2020 Фото: pexels.com
1

Еще 80 тестов взяли у бердчан за последние сутки. Их результаты будут известны позже. И число зараженных в Бердске будет только расти.

% name% title
Ситуация с COVID-19 в Бердске остается напряженной
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в РоссииЕщё 212 новостей

По данным оперативного штаба, на 24 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1577 жителя города (+380 за неделю), из них 759 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 348 пациентов (+12 за неделю). Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 80 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 24 октября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус пандемия пациент тест
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бесконечный коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
16:01 24-10-2020
Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
БердскШокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020
15:47 24-10-2020
Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020
25 октября - удачный день для квашения капусты. Все удачные и неудачные дни по лунному календарю на конец октября 2020
15:35 24-10-2020
25 октября - удачный день для квашения капусты. Все удачные и неудачные дни по лунному календарю на конец октября 2020
Задушила и изрезала спящего 9-летнего сына мать. А потом пыталась покончить с собой
15:34 24-10-2020
Задушила и изрезала спящего 9-летнего сына мать. А потом пыталась покончить с собой
Правдивый финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
15:23 24-10-2020
Правдивый финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
Избил модель в прямом эфире блогер Mellstroy: У девушки сломана челюсть и разбита голова
15:05 24-10-2020
Избил модель в прямом эфире блогер Mellstroy: У девушки сломана челюсть и разбита голова
Очень подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака
15:05 24-10-2020
Очень подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака
История праздника и чудеса Иерусалимской иконы Божьей Матери в день ее почитания 25 октября 2020. Главные молитвы к ней.
14:49 24-10-2020
История праздника и чудеса Иерусалимской иконы Божьей Матери в день ее почитания 25 октября 2020. Главные молитвы к ней.
Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в России
14:47 24-10-2020
Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в России
Пик мощной многодневной магнитной бури приходится на 24 и 25 октября 2020. Как уберечься метеозависимым
14:41 24-10-2020
Пик мощной многодневной магнитной бури приходится на 24 и 25 октября 2020. Как уберечься метеозависимым