24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020

15:47 24.10.2020 Фото: pexels.com
0

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 3216 жителей области из числа контактных. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 31 тяжелый пациент.

% name% title
Страшная статистика ковида в Новосибирской области: в стационарах почти 5299 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в РоссииЕщё 212 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1000 детей. 13 538 человек выписаны с выздоровлением (+87 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Всего госпитализировано 70 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 838.

В больницы районов области госпитализированы 1 285 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом, 5193 пациента лежат в госпиталях в связи с коронавирусом на 24 октября.

Всего в Новосибирской области провели 657 641 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 216 жителей области, 51 614 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди бердчан. Всего в городе зарегистрировано 418 заболевших.

COVID-19 больницы диагноз коронавирус тест на коронавирус умерли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
16:01 24-10-2020
Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
БердскШокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020
15:47 24-10-2020
Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020
25 октября - удачный день для квашения капусты. Все удачные и неудачные дни по лунному календарю на конец октября 2020
15:35 24-10-2020
25 октября - удачный день для квашения капусты. Все удачные и неудачные дни по лунному календарю на конец октября 2020
Задушила и изрезала спящего 9-летнего сына мать. А потом пыталась покончить с собой
15:34 24-10-2020
Задушила и изрезала спящего 9-летнего сына мать. А потом пыталась покончить с собой
Правдивый финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
15:23 24-10-2020
Правдивый финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года для каждого знака зодиака
Избил модель в прямом эфире блогер Mellstroy: У девушки сломана челюсть и разбита голова
15:05 24-10-2020
Избил модель в прямом эфире блогер Mellstroy: У девушки сломана челюсть и разбита голова
Очень подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака
15:05 24-10-2020
Очень подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака
История праздника и чудеса Иерусалимской иконы Божьей Матери в день ее почитания 25 октября 2020. Главные молитвы к ней.
14:49 24-10-2020
История праздника и чудеса Иерусалимской иконы Божьей Матери в день ее почитания 25 октября 2020. Главные молитвы к ней.
Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в России
14:47 24-10-2020
Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в России
Пик мощной многодневной магнитной бури приходится на 24 и 25 октября 2020. Как уберечься метеозависимым
14:41 24-10-2020
Пик мощной многодневной магнитной бури приходится на 24 и 25 октября 2020. Как уберечься метеозависимым