Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 3216 жителей области из числа контактных. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 31 тяжелый пациент.

Страшная статистика ковида в Новосибирской области: в стационарах почти 5299 человек

По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в регионе зарегистрировано 16 040 случаев инфицирования коронавирусом (+179 за минувшие сутки), в том числе у 1000 детей. 13 538 человек выписаны с выздоровлением (+87 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Всего госпитализировано 70 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 838.

В больницы районов области госпитализированы 1 285 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом, 5193 пациента лежат в госпиталях в связи с коронавирусом на 24 октября.

Всего в Новосибирской области провели 657 641 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 216 жителей области, 51 614 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди бердчан. Всего в городе зарегистрировано 418 заболевших.