26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер главврач ковидного госпиталя от коронавируса

18:05 26.10.2020 Фото: Nso.ru
0

Именно в этой ростовской больнице, которой руководил Юрий Дронов, якобы скончались несколько пациентов из-за перебоев с кислородом. Власти опровергли эти сведения.

% name% title
В Ростове-на-Дону умер главврач больницы №20, заболевший COVID-19
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер главврач ковидного госпиталя от коронавирусаУмер известный фронтовик Николай Илюшечкин на 95-м году жизни в БердскеЕщё 469 новостей

Главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался в понедельник, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, добавив, что он болел коронавирусом.

"Дронов сегодня умер. Информация поступила из областной больницы №1", - сказал собеседник агентства. Причина смерти будет установлена по итогам патологоанатомического вскрытия.

Собеседник агентства добавил, что в начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав.

В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.

COVID-19 главврач госпиталь кислород коронавирус патологоанатом умер Юрий Дронов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Врачи погибают первыми?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
18:09 26-10-2020
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
Умер главврач ковидного госпиталя от коронавируса
18:05 26-10-2020
Умер главврач ковидного госпиталя от коронавируса
Сгорели заживо 4 ребенка в палаточном лагере. Генпрокуратура утвердила обвинение
18:05 26-10-2020
Сгорели заживо 4 ребенка в палаточном лагере. Генпрокуратура утвердила обвинение
Волна коронавируса сместилась на восток, сообщил Песков
17:53 26-10-2020
Волна коронавируса сместилась на восток, сообщил Песков
Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить
17:44 26-10-2020
Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
17:42 26-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Какие данные запрашивают спецслужбы через «Яндекс», стало известно
17:40 26-10-2020
Какие данные запрашивают спецслужбы через «Яндекс», стало известно
3 самых больших неряхи по гороскопу. Им даже зубы почистить лень. Кто они?
17:34 26-10-2020
3 самых больших неряхи по гороскопу. Им даже зубы почистить лень. Кто они?
Бердск"Козырьки -убийцы": требуют демонтировать скаты с крыш из-за падающих глыб снега и сосулек на прохожих жители ул. Комсомольской №2В Бердска
17:30 26-10-2020
Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина
17:23 26-10-2020
Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина