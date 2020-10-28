На оперативном штабе Бердска выступила главный врач Бердска Алла Дробинская 28 октября. Алла Николаевна рассказала о COVID-19 и борьбе с ним. Подробности в ближайшее время.
121 пациент находится в ковидном госпитале Бердска. 41 с подтвержденным COVID-19
10:44 28.10.2020
Госпиталь переполнен. Пациенты находятся под жестким наблюдем врачей.
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