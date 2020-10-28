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Путин отрицает вторую волну коронавируса: "До некоторых регионов еще первая только докатывается"

18:38 28.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент потребовал от чиновников повысить внимание к проблеме борьбы с коронавирусом и незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с COVID-19.

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Путин считает, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как до некоторых регионов еще не дошла первая.

"Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - сказал президент, открывая встречу с членами правительства.

Тем не менее, по словам главы государства, вопросов остается немало. "В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим, на профессиональном уровне работа ведется", - сказал Путин, призвав держать руку на пульсе и своевременно и эффективно реагировать на происходящие события.

Средства на лекарства и средства индивидуальной защиты
Президент потребовал незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с коронавирусом. Он также поручил выделить субъектам Федерации 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и систем тестирования на коронавирус.

"Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование", - сказал Путин.

Путин потребовал от чиновников повысить внимание к проблеме борьбы с коронавирусом.

Он заявил, что перепрофилировать больницы под лечение ковида "не хотелось бы", но при необходимости главы регионов должны принимать такие решения. "Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит нужно это делать, если есть необходимость что-то перепрофилировать, не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами, поближе будьте к ним в этот период времени и принимайте соответствующие решения", - обратился Путин к губернаторам в ходе совещания с членами правительства.

главы регионов коронавирус лекарства чиновник Владимир Путин
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От редакции

Когда же начнется вторая волна?

Аноним, 28 октября 2020 19:04
Так кто же врёт? Что-то задумали, не иначе...

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