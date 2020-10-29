" Закончился. Когда, не знаю, я не засекала": важных для жизни препараторов нет 2 недели в аптеках Бердска

Фармацевт одной из аптек города призналась, антибиотики есть, но их моментально разбирают.

Пустые аптечные полки Бердска

Жители Бердска продолжают жаловаться на дефицит антибиотиков, градусников и витаминов C и D в городе. Неделю назад, 20 октября, «Курьер. Среда. Бердск» искал на аптечных полках препараты Амоксициллин, Цефтриаксон, Азитромицин, Левофлоксацин, витамины C и D, ртутные и электронные градусники.

Вчера, 28 октября, мы также попытались узнать, что из вышеперечисленного есть в наличии у фармацевтов Бердска. Мы также побывали в четырех аптеках «Мелодия здоровья», «Аптека 54», «Бердская Аптека», «Аптека 54».

В «Мелодии здоровья» из всего перечислительного есть только один витамин D и один единственный электронный градусник, который не смогла найти фармацевт.



-Витаминов у нас целый шкаф, но аскорбинка ещё не поступала,- сообщил сотрудник аптеки «Мелодия здоровья».

Фармацевт «Аптека 54» рассказала, что все антибиотики и градусники с витаминами у них есть. Но другой покупательнице сообщили - Цефтриаксона нет в наличии. На вопрос, как так получилось, что все антибиотики есть в аптеке, а Цефтриаксона нет, девушка ответила так:

- Закончился. Когда не знаю, я не засекала.

Женщина зря отстояла очередь, нужного антибиотика не оказалось в аптеке

Женщина, которая спрашивала Цефтриаксон, обошла в его поисках не одну аптеку.

-Я была уже 6 аптеках Бердска, и нигде нет этого антибиотика. Уже не знаю, что делать,- рассказала Дарья.

В «Бердской аптеке» фармацевты отказались отвечать на наши вопросы, но направили к директору.

-У нас сеть аптек, вам надо в наш офис, где вам ответят,- ответил директор «Бердской Аптеки».

Четвертая аптека - «Фармокопейка» - имеет в наличии все вышеперечисленные антибиотики, электронные градусники и витамины.

-Да, у нас все это есть, но антибиотики быстро разбирают,- резюмировала фармацевт «Фармокопейки».

Напомним, 27 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира ответил, когда в аптеках города и области и Новосибирска будут лекарства. Предположительно, лекарства на фармацевтические полки поступят к концу этой недели.

Во всех бердских аптеках есть витамины для детей

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