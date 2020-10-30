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Не хватило денег на снегоуборочную технику из-за коронавируса властям Новосибирска

17:15 30.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ночью уже прошел обильный снегопад, и, по словам главы города, более 250 единиц техники убирали снег на улицах города.

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Власти Новосибирска подготовили к зиме снегоуборочную технику на 85%
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ночью после обильного снегопада на улицы города вывели более 250 единиц техники.
Власти Новосибирска подготовили 85% снегоуборочной техники для уборки улиц и дворовых территорий города, где в прошлом году муниципальные службы не справлялись со своевременной уборкой снега из-за обильных снегопадов, сообщил журналистам в пятницу глава города Анатолий Локоть.

Прошлая зима в Новосибирске была одной из самых снежных за полувековую историю наблюдений. Как сообщали в мэрии города, с ноября 2019 года по февраль 2020 года в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега. Из-за обильных снегопадов муниципальные службы не справлялись со своевременной уборкой снега, в связи с этим в городе вводился режим ЧС для того, чтобы привлекать для уборки стороннюю технику.

"Готовность техники сегодня составляет 85%. Есть еще не переоборудованные универсальные машины, потому что сейчас еще как раз переходный период", - сказал Локоть.

Ночью в Новосибирске уже прошел обильный снегопад, и, по словам главы города, более 250 единиц техники убирали снег на улицах города. Днем количество машин было сокращено до 150 из-за наступления рабочего дня и увеличения количества автомобилей, выезжающих на улицы города. Кроме того, мэр добавил, что для вывоза и хранения снега в городе подготовлены 11 площадок, которые расположены в разных районах города.

По словам главы города, в этом году службы полностью заменят пескосоляную смесь, которой ранее посыпали оледенелые участки улиц зимой. Ранее в 2019 году был проведен анализ состава пыли, и было обнаружено, что основную долю в ней составляет остатки пескосоляной смеси. Вместо нее будет использоваться экологичный реагент "Бионорд", который эффективно справляется со снегом и при этом не оставляет после себя пыль, что позволит не ухудшить экологическую ситуацию в городе.

снегопад уборка снега
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