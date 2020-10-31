Сколько коек для ковидных пациентов и в каких больницах подготовили в Новосибирской области, рассказали врачи

Также на особом контроле – организация тестирований на коронавирусную инфекцию. Больным из ковидных госпиталей приказано делать тесты за 24 часа.

Более 5 200 коек развернуто в Новосибирской области для борьбы с коронавирусом

Организация необходимого объема коечного фонда является одной из ключевых задач министерства здравоохранения Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, при этом особое внимание уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями, имеющими более высокий риск осложнений. Также на особом контроле – организация тестирований на коронавирусную инфекцию. О проводимой в данном направлении работе рассказали представители регионального минздрава 30 октября на брифинге в правительстве региона.

Как сообщила главный терапевт Новосибирской области, главный врач «Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера» Оксана Дуничева, в настоящий момент в регионе 5 212 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19.

В настоящий момент областной кардиодиспансер переориентирован на работу с коронавирусными пациентами. Диспансер оснащен аппаратами ИВЛ (дополнительно к тем, которые уже были в учреждении), все койки обеспечены кислородом. «Специфика кардиодиспансера в том, что мы госпитализируем пациентов из стационаров с уже подтвержденной ковидной инфекцией, которые страдают сопутствующими заболеваниями и отягощают течение инфекции – сердечно-сосудистая патология, эндокринная патология, патология бронхолегочного аппарата. Переводятся пациенты средне-тяжелой, тяжелой и крайне тяжелой степени для долечивания в условиях специализированной клиники», – сообщила Оксана Дуничева.

По словам главного специалиста по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения Новосибирской области Ильи Пикалова, на данный момент в регионе более 15 лабораторий для тестирования на коронавирус. В сутки они делают в среднем 6 500 – 7 000 исследований – это почти в два раза превышает количество исследований, рекомендованное Минздравом РФ. В регионе развернуты дополнительные лаборатории – как в подведомственных минздраву Новосибирской области, так и в частных организациях.

«Сейчас мы получили пять комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики – автоматизированные роботизированные станции выделения нуклеиновых кислот. Среди приоритетов при проведении исследований – пациенты ковидных госпиталей. Задачей является проведение исследований для них в течение 24 часов», – отметил Илья Пикалов.

Тестирования проводятся по показаниям врачей и в зависимости от динамики клинических проявлений, все лаборатории распределены – за ними закреплены конкретные медицинские организации.

Напомним, что в начале этой недели правительство Новосибирской области одобрило выделение средств из резервного фонда для приобретения дополнительных концентраторов кислорода и средств индивидуальный защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также региональный минздрав держит на контроле необходимый резерв коечного фонда. Повышенное внимание уделяется работе первичного звена системы здравоохранения и эффективности служб 03, 112 и 124.