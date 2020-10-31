31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сколько коек для ковидных пациентов и в каких больницах подготовили в Новосибирской области, рассказали врачи

10:22 31.10.2020 Фото: Nso.ru
0

Также на особом контроле – организация тестирований на коронавирусную инфекцию. Больным из ковидных госпиталей приказано делать тесты за 24 часа.

% name% title
Более 5 200 коек развернуто в Новосибирской области для борьбы с коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна ШуроваМировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗЕщё 285 новостей

Организация необходимого объема коечного фонда является одной из ключевых задач министерства здравоохранения Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, при этом особое внимание уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями, имеющими более высокий риск осложнений. Также на особом контроле – организация тестирований на коронавирусную инфекцию. О проводимой в данном направлении работе рассказали представители регионального минздрава 30 октября на брифинге в правительстве региона.

Как сообщила главный терапевт Новосибирской области, главный врач «Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера» Оксана Дуничева, в настоящий момент в регионе 5 212 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19.

В настоящий момент областной кардиодиспансер переориентирован на работу с коронавирусными пациентами. Диспансер оснащен аппаратами ИВЛ (дополнительно к тем, которые уже были в учреждении), все койки обеспечены кислородом. «Специфика кардиодиспансера в том, что мы госпитализируем пациентов из стационаров с уже подтвержденной ковидной инфекцией, которые страдают сопутствующими заболеваниями и отягощают течение инфекции – сердечно-сосудистая патология, эндокринная патология, патология бронхолегочного аппарата. Переводятся пациенты средне-тяжелой, тяжелой и крайне тяжелой степени для долечивания в условиях специализированной клиники», – сообщила Оксана Дуничева.

По словам главного специалиста по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения Новосибирской области Ильи Пикалова, на данный момент в регионе более 15 лабораторий для тестирования на коронавирус. В сутки они делают в среднем 6 500 – 7 000 исследований – это почти в два раза превышает количество исследований, рекомендованное Минздравом РФ. В регионе развернуты дополнительные лаборатории – как в подведомственных минздраву Новосибирской области, так и в частных организациях.

«Сейчас мы получили пять комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики – автоматизированные роботизированные станции выделения нуклеиновых кислот. Среди приоритетов при проведении исследований – пациенты ковидных госпиталей. Задачей является проведение исследований для них в течение 24 часов», – отметил Илья Пикалов.

Тестирования проводятся по показаниям врачей и в зависимости от динамики клинических проявлений, все лаборатории распределены – за ними закреплены конкретные медицинские организации.

Напомним, что в начале этой недели правительство Новосибирской области одобрило выделение средств из резервного фонда для приобретения дополнительных концентраторов кислорода и средств индивидуальный защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также региональный минздрав держит на контроле необходимый резерв коечного фонда. Повышенное внимание уделяется работе первичного звена системы здравоохранения и эффективности служб 03, 112 и 124.

COVID-19 клиники койки коронавирус пациенты тест Оксана Дуничева Илья Пикалов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Всем хватит коек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Арестовали поставщика тушенки для армии по подозрению в мошенничестве. При чем здесь "повар Путина"?
12:41 31-10-2020
Арестовали поставщика тушенки для армии по подозрению в мошенничестве. При чем здесь
Три сгоревших трупа обнаружили после пожара в заброшенном здании
12:28 31-10-2020
Три сгоревших трупа обнаружили после пожара в заброшенном здании
Вылечили 120-летнюю пациентку от COVID-19 в Турции
12:16 31-10-2020
Вылечили 120-летнюю пациентку от COVID-19 в Турции
БердскКогда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова 1
12:03 31-10-2020
Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
Мировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗ 2
11:51 31-10-2020
Мировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗ
Над гробами с окошками пошутил в "Вечернем Урганте" ведущий шоу 2
11:39 31-10-2020
Над гробами с окошками пошутил в
Как перенесли прививку от коронавируса пожилые добровольцы, рассказали исследователи
11:10 31-10-2020
Как перенесли прививку от коронавируса пожилые добровольцы, рассказали исследователи
Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео
10:59 31-10-2020
Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео
Магнитные бури в ноябре 2020 года ударят по метеозависимым на 10 дней: Календарь бурь на ноябрь
10:54 31-10-2020
Магнитные бури в ноябре 2020 года ударят по метеозависимым на 10 дней: Календарь бурь на ноябрь
Новые выплаты на детей и налоговые отсрочки ждут россиян в ноябре 2020. Читайте подробности
10:46 31-10-2020
Новые выплаты на детей и налоговые отсрочки ждут россиян в ноябре 2020. Читайте подробности