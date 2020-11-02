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Сколько заразившихся коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ, рассказала глава Роспотребнадзора

20:54 02.11.2020 Фото: pexels.com
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Анна Попова также сообщила, что на начало осени количество заболевших пневмонией было 25%. Трети больных делают по 4 и больше тестов, пока получат отрицательный результат.

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Попова заявила, что около 55% заразившихся коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько заразившихся коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ, рассказала глава РоспотребнадзораОткуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала ПоповаЕщё 315 новостей

Почти 55% заразившихся коронавирусом в России сейчас имеют симптомы ОРВИ, у 19% развивается пневмония. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 ноября.

"В целом 55% всех заболевших имеют клинику острых респираторных вирусных инфекций, и 19% - пневмонии. При том, что на начало осени количество заболевших пневмонией было 25%", - отметила она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что коронавирусная инфекция у заразившихся в последнее время в России стала сохраняться дольше по сравнению с весной и летом на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Порядка 30% инфицированных для получения отрицательного результата теста нужно провести от четырех до семи исследований.

"Мы провели исследование в нескольких субъектах Российской Федерации, и единственный положительный результат демонстрирует порядка 50% всех инфицированных. 20% дают два или три положительных результата последовательно через определенные интервалы, и 30% выделяют вирус достаточно долго", - сказала она.

По словам Поповой, некоторым из этих 30% приходится делать от четырех до семи тестов, чтобы получить отрицательный результат.

"То есть на фоне роста острых респираторных вирусных инфекций - повреждения слизистой, верхних дыхательных путей, - присутствие вируса коронавирусной инфекции продолжается дольше, чем мы видели это весной и летом", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,5 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 655 038 случаев заражения, выздоровели 1 236 033 человека, умерли 28 473.

COVID-19 выздоровели инфекция коронавирус симптомы умерли Анна Попова
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