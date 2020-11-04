Хотим дать денег Илющенко: Заварил "насмерть" парковку на набережной бизнесмен в Бердске. Соседи в ужасе

Погрязшая в проплешинах набережная города доступна сейчас только для выгула собак, шлагбаум, как и будка охраны, закрыты, корабли на пристани встали на зимний причал.

Парковка на набережной Бердска стала недоступна для жителей города

В редакцию обратилась одна из жительницей улицы Попова. По ее словам, парковка на набережной, ранее доступная по разовой плате или абонементу, теперь заварена «насмерть» 3 ноября.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте событий и убедился: сейчас погрязшая в проплешинах набережная Бердска доступна только для выгула собак, шлагбаум, как и будка охраны, закрыты, корабли на пристани встали на зимний причал.

- Парковаться у нас негде, приезжаешь после 17.00 — встать уже негде. Раньше я оплачивала или разовую парковку, или абонемент за 1500 в месяц, так как машина новая, жалко, - жалуется жительница дома по ул. Попова. Теперь вообще не понятно, где нам ставить машины, - жалуется горожанка в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 ноября.

Напомним, что борьба за бердскую набережную развернулась в Бердске давно. Ее территория была предоставлена бизнесмену Александру Илющенко по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». На этом участке Илющенко возвел объекты недвижимости: набережную, причал, универсальную детскую игровую площадку, бассейн, парковку. Срок договора аренды истек еще в январе 2019 года. Депутаты горсовета обращались в генпрокуратуру страны с просьбой проверить факт законности передачи земельного участка, но пока ситуация остается под вопросом.

На все вопросы, относительно закрытой парковки, охранник набережной посоветовал обратиться в компанию «Норд-Вест». Но на телефоны, указанные в «Дубль Гис» под запросом «судоходная компания «Норд-Вест», отвечает пансионат «Лесная сказка», где ситуацию заблокированной с парковкой комментировать отказались.

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