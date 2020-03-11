Шок: Построил и оформил набережную бизнесмен Александр Илющенко в Бердске. Но не передал

А еще причал, универсальную детскую игровую площадку, бассейн, парковку и другие объекты недвижимости, которые в 2018 году поставлены на кадастровый учет как единый недвижимый комплекс. Прокурор города ответил депутатам о возбуждении уголовного дела по факту покушения на незаконное приобретение прав на муниципальную землю.

Набережная Бердска

Прокуратурой города рассмотрено обращение Совета депутатов Бердска о нарушении бизнесменом Александром Илющенко и других лиц федерального законодательства. В распоряжении «Курьер. Среда. Бердск» появился ответ из прокуратуры Бердска в адрес Совета депутатов города сегодня, 11 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», редакция направила запрос в прокуратуру Бердска с просьбой рассказать, что происходит с землей Бердска. А именно — набережной, которая находится в аренде у бизнесмена Александра Илющенко. Отвечая на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин сообщил, что территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом МВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч. З, 159 ч. 4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

Сегодня, 11 марта, «Курьер. Среда. Бердск» связался с помощником Александра Илющенко — Еленой. Девушка не смогла прокомментировать факт возбуждения уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц, однако, обещалась передать информацию руководителю. И, возможно, он свяжется с «Курьер. Среда. Бердск». Редакция ждет звонка от Александра Илющенко по номеру — (8383-41)-3-00-10.

Судьба набережной

Как сообщает прокурор Бердска, установлено, что администрация Бердска по договору аренды от 28 января 2005 года № 50-д администрация предоставила ООО «Сибинвестстрой» земельный участок площадью 131 698 кв.м, для благоустройства и строительства набережной. Нарушений в процедуре заключения указанного договора не установлено.

В 2010 году упомянутый земельный участок преобразован путем раздела на три земельных участка. А 1 апреля 2003 года ООО «Сибинвестстрой» передало свои права и обязанности по договору аренды № 50-д индивидуальному предпринимателю Александру Илющенко.

На этих участках Илющенко возвел объекты недвижимости: набережную, причал, универсальную детскую игровую площадку, бассейн, парковку и другие объекты недвижимости, всего 17, которые в 2018 году поставлены на государственный кадастровый учет как единый недвижимый комплекс. 13 декабря 2018 года Александр Илющенко зарегистрировал право собственности , который имеет назначение — сооружение культуры и отдыха, наименование — пансионат «Лесная сказка». Пансионат представляет собой хозяйственный объект с завершенным циклом оказания услуг по оздоровлению и отдыху. Договор аренды земельного участка действовал до 17 января 2019 года.

Хронология судебных тяжб

16 января 2019 года администрацией Бердска при рассмотрении заявления от Александра Илющенко принято решение об отказе в предоставлении на праве аренды земельных участков. Причиной отказа администрацией послужило то, что разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию Илющенко не выдавалось. На испрашиваемых земельных участках расположены вспомогательные объекты, разрешенное использование которых иное, проект строительства на земельных участках в администрацию не предоставлялся.

28 января 2019 года отказ администрации в предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов обжалован Илюшенко в суде. По акту приема-передачи Илющенко А.П. в марте 2019 года вернул земельные участки в муниципальную собственность Бердска, гласит ответ прокурора Бердска.

4 марта 2019 года администрацией в Арбитражном суде Новосибирской области оспорены действия ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Новосибирской области по постановке на государственный кадастровый учет единого комплекса земель. Администрация в иске просила исключить из ЕГРП запись о едином комплексе недвижимости, а также аннулировать запись о регистрации права собственности Илюшенко на объекты.

20 июня 2019 года арбитражный суд отказал администрации в удовлетворении указанных требований. А 17 октября того же года Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. 21 января 2020 года кассационная жалоба администрации Арбитражным судом Западно-Сибирского округа оставлена без удовлетворения.

Арбитражный суд установил, что возведенные на земельных участках объекты не являются самовольными постройками, отвечают целям рекреационной услуги: обеспечивают возможность оздоровления, занятия спортом организации досуга. При этом проект благоустройства набережной отсутствует, информации о том, какие конкретно объекты должны были быть возведены на земельном участке договор аренды не содержит, гласит ответ прокуратуры.

17 июня 2019 года администрация обратилась с иском в арбитражный суд к ИП Илющенко А.П., ООО «Центр правового информационного и технического развития» о признании незаконным технического плана сооружения единого комплекса недвижимости, признании права собственности на ЕНК отсутствующим, ходатайствовала о проведении судебной строительно-технической экспертизы. Судом в удовлетворении ходатайства отказано, администрация от исковых требований отказалась.

15 июля 2019 года член ТСЖ «Изумрудный» обратился с иском в Бердский городской суд к Александру Илющенко о признании недействительными и прекращении записей о регистрации права на объекты недвижимости — баскетбольной площадки, беседки, теннисного корта, мест отдыха, водоема с мостиком расположенными на территории ТСЖ «Изумрудный» и включенных в ЕНК, признании сделки недействительной и применение последствий, признании права общей долевой собственности на объекты благоустройства. Решение судом пока не принято.

29 ноября 2019 года арбитражный суд признал незаконным решение администрации от 16 января 2019 года об отказе в предоставлении Илющенко в аренду земельных участков для размещения и эксплуатации ЕНК, обязал администрацию устранить нарушения прав и законны интересов Александра Петровича путем рассмотрения его заявления о предоставлении в аренду земельных участков в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу. 26 декабря 2019 года на данное решение администрацией Бердска подана апелляционная жалоба, которая в данный момент находится на рассмотрении.

24 декабря 2019 года отделом МВД России по городу Бердску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ‚ по факту покушения на незаконное приобретение прав на муниципальное имущество Бердска в виде земельных участков. Поводом и основанием для возбуждения дела явилось заявление и.о. главы Бердска Владимира Захарова от 30 июля 2019 года. Расследование по уголовному делу находится на контроле



прокуратуры города. В настоящее время оснований для принятия мер прокурором нет.

Борьба депутатов за набережную Бердска

19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны. В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. В аренде земельных участков на Бердском заливе, где находятся пристань, бассейн и другие постройки, предпринимателю отказали. Но вскоре он представил техплан, по которому данные участки входят в единый неделимый комплекс с центром «Лесная сказка».

Тогда депутаты единогласно проголосовали за инициативу. Но спросили у помощника прокурора Бердска: какие действия по данному факту проводит прокуратура города. Как оказалось, прокурор Бердска инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года. Прокуратура усмотрела признаки уголовного дела в этой истории.

— Мы хотим зайти в программу «Комфортная городская среда» и сделать набережную для горожан. Муниципальную. Нам многое непонятно в создавшейся проблеме. Разрешенное использование участков разное, участки были в аренде. В аренде отказали. Как можно было земельный участок, аренда которого закончилась, объединить в единый комплекс и оформить его, — говорила в декабре 2019 года депутат Елена Белова.

Напомним, бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под «Бердский острог» Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.

Член КПРФ и бывший программист из СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. 30 апреля 2013 года Потапов был задержан за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В счет погашения штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. 6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2015-го облсуд подтвердил приговор, а в апреле 2016-го суд кассационной инстанции тоже оставил вердикт без изменения. Аналогичное решение принято и по жалобам сообщника Потапова — экс-замглавы Владимира Мухамедова. Его приговор также оставлен без изменений. За пособничество во взятках Мухамедов получил 9 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Справка

УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

-наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

От редакции: В данный момент в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск ИП Александра Петровича Илющенко. В качестве ответчиков выступают Издательский дом «БукЪвица» и депутат Елена Белова. Бизнесмен оспаривает в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.