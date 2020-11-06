06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Главная молитва перед иконой "Всех скорбящих радость" 6 ноября 2020 года

09:44 06.11.2020 Фото: pravmir.ru
0

На данной иконе Богородица изображена в полный рост с маленьким Иисусом Христом на руках. Она стоит в окружении ангелов и людей, которые протягивают к ней руки и просят о помощи.

% name% title
Перед иконой "Всех скорбящих радость"
Сюжет: Православные обряды
% name% title

6 ноября – День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: Все чудеса иконы и сильная молитва ЗаступницеГлавная молитва перед иконой "Всех скорбящих радость" 6 ноября 2020 годаЕщё 390 новостей

Тропарь, глас 2-й:
Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Кондак, глас 6-й:

Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

Молитва:
О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov.com

кондак молитва молиться Перед иконой "Всех скорбящих радость" тропарь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обратитесь с молитвой к Богородице?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБлагодарны врачи и пациенты: По 14 адресам за 3,5 часа бесплатно развез докторов к пациентам с COVID-19 таксист Иван Андреев в Бердске
11:18 06-11-2020
Благодарны врачи и пациенты: По 14 адресам за 3,5 часа бесплатно развез докторов к пациентам с COVID-19 таксист Иван Андреев в Бердске
Заочно арестовал торговца детьми от суррогатных матерей суд
11:15 06-11-2020
Заочно арестовал торговца детьми от суррогатных матерей суд
Посмертно наградил погибшую при попытке спасти подругу школьницу Путин
11:13 06-11-2020
Посмертно наградил погибшую при попытке спасти подругу школьницу Путин
БердскМногодетные семьи ждут сухпайки: Выдадут ли их в школах Бердска, озвучила вице-мэр Жанна Шурова
11:13 06-11-2020
Многодетные семьи ждут сухпайки: Выдадут ли их в школах Бердска, озвучила вице-мэр Жанна Шурова
Предложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в Новосибирске
11:01 06-11-2020
Предложила койки для ковидных больных за 32 000 рублей в день больница в Новосибирске
Обнаружили еще один ранний симптом COVID-19
11:00 06-11-2020
Обнаружили еще один ранний симптом COVID-19
Навальный предложил взять Моргенштерна на перевоспитание
10:53 06-11-2020
Навальный предложил взять Моргенштерна на перевоспитание
БердскДо какой даты ушли на дистанционку школьники Бердска в 2020 году, рассказала вице-мэр Жанна Шурова
10:51 06-11-2020
До какой даты ушли на дистанционку школьники Бердска в 2020 году, рассказала вице-мэр Жанна Шурова
О планах закупить «Спутник V» из России заявили в Венгрии
10:45 06-11-2020
О планах закупить «Спутник V» из России заявили в Венгрии
Как в бюджетной гостинице: центр «Заря» превратили в обсерватор
10:30 06-11-2020
Как в бюджетной гостинице: центр «Заря» превратили в обсерватор