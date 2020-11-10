10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Сломался единственный аппарат КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска. Но объявление не повесили из-за страха фото в газетах

16:55 10.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

"Курьер. Среда. Бердск" старался выяснить, что произошло с аппаратом КТ и когда он заработает, но дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Дробинской так и не удалось. Как и тщетны были звонки на телефоны, указанные минздравом - начмеду и заведующему.

% name% title
Сломался аппарат КТ в разгар пандемии в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Как не заразить семью коронавирусом: Создали капсулу для изоляции жителей РоссииЖизненно опасно принимать антибиотики при лечении COVID-19. Эксперт подтвердилЕщё 433 новостейСюжет: Реанимация ЦГБ БердскаСломался единственный аппарат КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска. Но объявление не повесили из-за страха фото в газетахЗапретила делать анализы на COVID-19 медикам главврач ЦГБ Бердска Дробинская?Ещё 122 новостей

Сломался единственный аппарат КТ в поликлинике №2 Бердска. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" Евгений Леопольдович 10 ноября. Напомним, с температурой 39 и пневмонией Евгений записал на видео скандал у кабинета КТ поликлиники №2 накануне. А сегодня аппарат сломался. Также Евгений Леопольдович записал 15-минутный разговор с оператором call-центра при вызове врача в Бердске. Вопросы медика вызывают смех и слезы.

Евгений с супругой приехали на КТ и ожидали в очереди. Но из кабинета никто не выходил и не было никаких объявлений на двери.

- Очередь большая и очевидная. Ее наблюдают все врачи, ходящие туда-сюда задумчиво. Мы поинтересовались в ординаторской - "почему нет приема?" Выяснилось, что аппарат КТ не работает. На вопрос "почему нет объявления на двери?" дан ответ - вы его сразу сфотографируете и отправите в газету, а это не правильно, - заявили медработники.

Также на вопрос - "какие меры предприняты?" ответили, что вызван техник, который едет откуда-то из области. Будет ли прием - неизвестно.

"Курьер. Среда. Бердск" старался выяснить, что произошло с аппаратом КТ и когда он заработает, но дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Дробинской так и не удалось. Как и тщетны были звонки на телефоны, указанные минздравом - начмеду (31-514) и заведующему поликлинического отделения (26-614).
Зато в колл-центре после 5 минут ожидания специалист подтвердила, что приема в кабинете компьютерной томографии 10 ноября нет.

COVID-19 вторая волна коронавирус КТ КТ легких пандемия сломался аппарат КТ Алла Дробинская Поликлиника №2 Бердска
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстро починят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пытался отрубить руки бывшей жене после развода отчаянный "Отелло"
17:45 10-11-2020
Пытался отрубить руки бывшей жене после развода отчаянный
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?
17:44 10-11-2020
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?
БердскО новых рабочих местах на экс-заводе PepsiCo отказалась отвечать власть Бердска. Мол, между СМИ и мэрией нет договора об обмене информацией
17:35 10-11-2020
О новых рабочих местах на экс-заводе PepsiCo отказалась отвечать власть Бердска. Мол, между СМИ и мэрией нет договора об обмене информацией
Почему прекратила выработку электроэнергии Белорусская АЭС
17:30 10-11-2020
Почему прекратила выработку электроэнергии Белорусская АЭС
План действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, заявил Песков
17:23 10-11-2020
План действий по Карабаху гарантирует прекращение огня, заявил Песков
Как проиндексируют пенсии военных пенсионеров с 1 января 2021 года?
17:20 10-11-2020
Как проиндексируют пенсии военных пенсионеров с 1 января 2021 года?
Как не заразить семью коронавирусом: Создали капсулу для изоляции жителей России 2
17:15 10-11-2020
Как не заразить семью коронавирусом: Создали капсулу для изоляции жителей России
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
17:12 10-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Запрет на шипованную резину в России возможен или нет?
17:10 10-11-2020
Запрет на шипованную резину в России возможен или нет?
Жизненно опасно принимать антибиотики при лечении COVID-19. Эксперт подтвердил
17:00 10-11-2020
Жизненно опасно принимать антибиотики при лечении COVID-19. Эксперт подтвердил