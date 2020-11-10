Сломался единственный аппарат КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска. Но объявление не повесили из-за страха фото в газетах

"Курьер. Среда. Бердск" старался выяснить, что произошло с аппаратом КТ и когда он заработает, но дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Дробинской так и не удалось. Как и тщетны были звонки на телефоны, указанные минздравом - начмеду и заведующему.

Сломался аппарат КТ в разгар пандемии в Бердске

Сломался единственный аппарат КТ в поликлинике №2 Бердска. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" Евгений Леопольдович 10 ноября. Напомним, с температурой 39 и пневмонией Евгений записал на видео скандал у кабинета КТ поликлиники №2 накануне. А сегодня аппарат сломался. Также Евгений Леопольдович записал 15-минутный разговор с оператором call-центра при вызове врача в Бердске. Вопросы медика вызывают смех и слезы.

Евгений с супругой приехали на КТ и ожидали в очереди. Но из кабинета никто не выходил и не было никаких объявлений на двери.

- Очередь большая и очевидная. Ее наблюдают все врачи, ходящие туда-сюда задумчиво. Мы поинтересовались в ординаторской - "почему нет приема?" Выяснилось, что аппарат КТ не работает. На вопрос "почему нет объявления на двери?" дан ответ - вы его сразу сфотографируете и отправите в газету, а это не правильно, - заявили медработники.

Также на вопрос - "какие меры предприняты?" ответили, что вызван техник, который едет откуда-то из области. Будет ли прием - неизвестно.

"Курьер. Среда. Бердск" старался выяснить, что произошло с аппаратом КТ и когда он заработает, но дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Дробинской так и не удалось. Как и тщетны были звонки на телефоны, указанные минздравом - начмеду (31-514) и заведующему поликлинического отделения (26-614).

Зато в колл-центре после 5 минут ожидания специалист подтвердила, что приема в кабинете компьютерной томографии 10 ноября нет.