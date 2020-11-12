Умерла бывшая управделами мэрии и директор ГЦКиД Елена Исламова в Бердске

Елена Ивановна скончалась на 57-м году жизни в ночь на 12 ноября 2020 года после продолжительной болезни.

Елена Исламова скончалась в ночь на 12 ноября 2020

В ночь на 12 ноября в Бердске ушла из жизни Елена Исламова. В последние годы она руководила Городским центром культуры и досуга. Ранее Елена Ивановна много лет отработала в должности управляющего делами бердской мэрии - еще с 1990-х годов. В органы власти они пришла с Бердского электромеханического завода.

Елене Исламовой было 56 лет. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", она долго и тяжело болела. У нее несколько лет назад обнаружили онкологию. Она боролась с ней.

Елена Ивановна была большим профессионалом, мудрым и ответственным человеком. Она могла сплотить вокруг себя хорошую команду, генерировать идеи и воплощать их в жизнь. И вместе с тем была принципиальным и исключительно порядочным человеком, умела откликаться на чаяния других, всегда была готова оказать помощь.

В 2019 году директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова удостоена почетной грамоты Законодательного собрания Новосибирской области «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в культурное развитие города и активную общественную деятельность».

В 2016-м Исламова возглавила бердский ГЦКиД. 6 июня 2016 года она уволилась с должности управляющего делами бердской мэрии. С тех пор в ее ведении находились Городской дом культуры (ГДК) вместе с его коллективами, ДЦ «Октябрь» в Новом поселке и парк культуры и отдыха Бердска.

Елену Исламову «бросили на амбразуру» в момент подготовки Бердска к 300-летию: творческих людей много, а вот по хозяйственной части многие задачи до сих пор не решены. В частности, по ремонту ГДК. Перед Исламовой стояла задача по созданию театрально-культурного центра. Елена Ивановна — профессиональный управленец, профессиональный хозяйственник.

Иными словами, Исламова должна была на новом месте сохранить и приумножить культурное достояние Бердска. И ей это удалось: коллективы ГЦДиК действительно по праву считаются гордостью города. Они блистают в других регионах России и за рубежом.

Елена Исламова проработала в должности управляющей делами администрации около 20 лет. Она следила за организационной деятельностью во времена нескольких мэров - и Александра Терепы, и Ильи Потапова, и Андрея Михайлова, и Евгения Шестернина. Ее должность стояла в одном ряду с заместителями главы — по значимости и спектру полномочий. Во властных кругах Елена Ивановна заслужила репутацию «серого кардинала», очень влиятельной и хорошо информированной персоны. Исламова имела множество наград за свои управленческие качества в сфере местного самоуправления.

Для города ее уход из жизни - огромная невосполнимая утрата. Она оставила заметный след в истории Бердска как в становлении и функционировании органов власти, так и в развитии культуры и городского парка.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Ивановны. И скорбит вместе с ними по поводу безвременной кончины прекрасного человека.