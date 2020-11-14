Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб

За неделю в Бердске выявлено 68 новых заразившихся коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1349 жителей города. Из них 309 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 14 ноября, выявили 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 686 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Неделю назад было ровно 600 заболевших.