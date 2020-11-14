14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб

14:38 14.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Больны коронавирусом уже 686 бердчан. Выписано после выздоровления 576 пациентов.

% name% title
За неделю в Бердске выявлено 68 новых заразившихся коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштабЕщё 495 новостей

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1349 жителей города. Из них 309 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 14 ноября, выявили 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 686 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Неделю назад было ровно 600 заболевших.

COVID-19 коронавирус оперштаб пациент последние сутки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Цифры пугают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗабиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
15:09 14-11-2020
Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов
14:52 14-11-2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов
БердскШокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
14:38 14-11-2020
Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
14:00 14-11-2020
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
13:42 14-11-2020
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
13:33 14-11-2020
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
13:30 14-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
13:29 14-11-2020
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире
13:29 14-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире