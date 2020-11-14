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Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштаб

13:16 14.11.2020 Фото: Nso.ru
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Регион повторил суточный антирекорд по выявленным зараженным за 24 часа. Всего их 19 825. 16 224 человека выписаны с выздоровлением. Скончались 648 пациентов за пандемию.

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В Новосибирской области повторён суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштабЗаписаться к врачу на сайте поликлиники ЦГБ Бердска предлагает министр ХальзовЕщё 493 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 14 ноября в регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом (+186 за минувшие сутки), в том числе у 1278 детей. 1 224 человека выписаны с выздоровлением (+161 за сутки).

Таким образом, повторен суточный рекорд по числу вновь выявленных случаев, установленный 21 октября. Уже в течение трех с лишним недель суточное число новых заразившихся в официальной сводке колеблется в очень узком диапазоне: от 174 до 186 человек.

Скончались за последние 24 часа еще 4 пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3758. В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением на 14 ноября находятся 3784 жителя региона, 60 227 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 ИВЛ коронавирус оперштаб с подтвержденным диагнозом умерло
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