Полсотни за сутки: Сколько "подозреваемых" на COVID-19 находятся под наблюдением в Бердске на 15 ноября?

Среди тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию, 309 детей. На утро воскресенья не брали тесты на ковид ни у одного из бердчан. Зато накануне их было 280.

Общее количество выявленных заболевших коронавирусом бердчан приблизилось к 700

По данным оперативного штаба, на 15 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1402 жителей города. Из них 309 детей.

Накануне, на утро субботы, медики наблюдали за 1349 бердчанами с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщал "Курьер. Сред. Бердск". Количество детей не изменилось.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. За последние сутки не взяли анализы на коронавирусную инфекцию ни у кого, накануне - у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 15 ноября, выявили 11 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 697 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".