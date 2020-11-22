Скончалась 24-летняя девушка от COVID-19 в Новосибирской области. Сколько жертв и заразившихся за сутки на 22 ноября

В Новосибирской области от коронавируса умерла 24-летняя девушка

По данным оперативного штаба, на утро 22 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 21 259 случаев инфицирования коронавирусом (+178 за минувшие сутки), в том числе у 1361 ребёнка. 17 263 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки).

Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 65 лет, 77 лет, 79 лет и женщина в возрасте 24 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 693 человека.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3454. В отделениях интенсивной терапии находятся 195 человек. На ИВЛ – 56 пациентов. Госпитализированы 46 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1625 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 880 233 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3590 жителей региона, 64 348 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", официально зарегистрировано на 22 ноября 748 заразившихся коронавирусом бердчан. Прирост за сутки в Бердске составил 8.