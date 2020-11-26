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Два суицида в "красной зоне": по фактам гибели пациентов c COVID-19 в Новосибирске минздрав начал проверку

19:14 26.11.2020 Фото: Nso.ru
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Министр Хальзов отверг предположения, что причиной трагедии стала нехватка медицинского персонала – по его словам, с этим в ГКБ №25 проблем нет.

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Министр здравоохранения НСО Хальзов рассказал о суицидах в ковидных госпиталях
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Два суицида в "красной зоне": по фактам гибели пациентов c COVID-19 в Новосибирске минздрав начал проверкуУмер самый засекреченный подводник России Алексей БуриличевЕщё 550 новостей

На брифинге 26 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов затронул болезненную тему самоубийств пациентов в коронавирусных госпиталях региона.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", последний случай произошел в понедельник, 23 ноября, в новосибирской Городской клинической больнице №25. В этом коронавирусном госпитале это уже второй инцидент с суицидом пациента.

По словам министра Хальзова, на данный момент смерти пациентов зарегистрированы как несчастные случаи. По факту кончины больных в медицинском учреждении проводится внутренняя проверка, врачи работают в тесном контакте с правоохранительными органами.

‒ По итогам всех проведенных мероприятий будет дана правовая оценка тому, что произошло, ‒ заявил министра здравоохранения Новосибирской области.

В то же время он отверг предположения, что причиной трагедии стала нехватка медицинского персонала – по его словам, с этим в ГКБ 25 проблем нет. Первый случай (пожилой мужчина выпал из окна) вообще произошел в отделении реанимации, где рядом с пациентами врачи находятся неотлучно. Во втором случае, по информации чиновника, речь шла о выздоравливающем пациенте, готовившимся к выписке.

COVID-19 брифинг внутренняя проверка пациент суицид Константин Хальзов
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