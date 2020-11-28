Единый номер 122 по коронавирусу ввели в России: Чтобы сократить время дозвона

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил вице-премьеру Татьяне Голиковой о "контрольных закупках" по дозвону в поликлиники. По его словам, это занимает считанные секунды.

В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу

Единый телефонный номер 122 по COVID-19 вводится во всех российских регионах, чтобы гражданам было удобно дозваниваться медикам, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — привели в аппарате слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, у регионов запросили потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению.

«Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двухстороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Он также рассказал со ссылкой на данные проведенного в регионах мониторинга, что телефонные звонки в медучреждения и колл-центры большей частью с вызовом скорой помощи, врача на дом и получением консультации по телефону. Время ожидания ответа оператора, отметил Чернышенко, в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Чернышенко лично разобраться с проблемой того, что россияне не могут дозвониться до медицинских учреждений.

По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 27 543 — это максимальное значение с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране составило 2 215 533.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил вице-премьеру Татьяне Голиковой о ситуации с коронавивирусом. Глав региона в том числе сообщил о "контрольных закупках" по дозвону в поликлиники. По словам Травникова, это занимает считанные секунды.