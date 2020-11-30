Введение во храм Богородицы 4 декабря 2020 года: Что нужно делать, а что категорически нельзя

Введение во храм Пресвятой Богородицы

О том, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы у наших предков был чрезвычайно любим, свидетельствует и множество деревень, дворянских усадеб под названием "Введенское", и широко распространенная фамилия - Введенские, и знаменитые введенские ярмарки, повсюду открывающиеся как раз в день церковного торжества. "Введение" - так по-родственному сокращали полное название дня - считалось, с одной стороны, рубежом, когда зима вступала в свои права: "Введение пришло - зиму привело". С другой, праздник Введения возвещал о скором Рождестве: именно с этого дня в церквях начинают петь "Христос раждается...", и мы готовимся к празднику Рождества Христова. Вот что про этот день напишет Иван Шмелёв: "Как под Введенье запели на всенощной "Христос рождается, славите; Христос с небес, срящите…", так Рождество уже засветилось, так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся".

Сегодня - увы! - повестка дня чуть иная, и поэтические строчки русского классика о том, что на Введение Рождество уже засветилось, и в сердце свет зажигается, новостью не станут. В "топы" выходят заголовки типа: "Праздник Введения, что можно, а что никогда делать нельзя", и это, безусловно, отражение нашего часто формального отношения к церковному торжеству как к системе запретов, или, наоборот, обязательных ритуалов с магическим душком. Но, нет, всё не так. Хотя про то, что можно, а что нельзя делать на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, я, конечно, скажу. Просто дело-то не в этом. А в чем? Давайте разбираться.

Более двух тысячелетий назад жители Назарета Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, и то, что затем произошло, было не просто символично, такие события в Церкви называют "знамениями", то есть чудесными, необычными явлением, через которое Господь проявляет Свое отношение к тварному миру. Трехлетняя девочка, приведенная родителями в храм, самостоятельно туда вошла, поднявшись без чьей-либо помощи по высоким ступеням - отсюда и название праздника: Введение во храм. Но что же было во всем этом необычное, знаковое и символическое?

В Церкви есть слово, созвучное нашему обыденному "лестница", синоним ему. Это слово "лествица", означающее духовное восхождение. Так вот Деву Марию, Мать Христа в одном из церковных песнопений называют таинственной лествицей, по которой стосковавшееся человечество восходило на небо. И этот образ лестницы, лествицы, духовного восхождения к Богу имеет прямое отношение к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Но прежде чем рассказать, в чем символика события, произошедшего с девочкой Марией две тысячи лет назад, надо обязательно вспомнить, каким было рождение Матери Христа. А оно было необычным, чудесным. Как известно, Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны из Назарета (сейчас север Израиля). Важно, что Иоаким происходил из рода царя Давида, ведь пророки предсказывали появление Мессии именно из Давидова колена. Иоаким и Анна были женаты уже много лет, но оставались бездетны. Однажды, когда Иоаким пришел в Иерусалим на большой праздник и принес в храм жертву - свой дар Богу, - Книжник, то есть служитель церкви, знаток Моисеева Закона, публично отверг ее. Дело в том, что в те времена бесплодие считалось знаком Господней немилости, великим наказанием Божьим за грехи. А значит, по мнению служителя церкви, принимать жертву от таких "греховных" людей было бы неверно. Обиженный, со стыдом и горечью Иоаким, у которого прилюдно не приняли его дар Богу, удалился из храма. Он не осмелился вернуться домой и решил уйти к пастухам. Там в посте и молитве он провел сорок дней, моля Господа о том, чтобы Бог смилостивился и послал им с Анной ребенка. До Анны, конечно, дошли вести о том, что произошло в Иерусалимском храме, и, опечаленная, она тоже стала молить Господа, чтобы Он даровал им ребенка, и пообещала, что она посвятит его Богу. Анна вложила в свою мольбу всю душу, и, когда она закончила молиться, перед ней предстал Ангел Божий и сказал: "Твоя молитва услышана: вопли прошли через облака, слезы упали пред Престолом Господа. Ты родишь дочь благословенную, высшую из всех дочерей земных. Через Нее будет даровано спасение всему миру и наречется Она Марией". На древнееврейском Мария означает "возвышенная, превознесенная".

Согласно данному обету, Иоаким и Анна посвятили своего ребенка Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители привели Ее к храму в Иерусалиме и поставили на первую из пятнадцати ступеней, ведущих в храм. Тут и свершилось событие необычное, всех удивившее: никем не ведомая и не поддерживаемая, трехлетняя Мария взошла по лестнице вверх. Окружающие были поражены, а старец первосвященник Захария, подчиняясь какому-то таинственному вдохновению, взял Марию и повел Ее за собой в сокровенную глубину храма, в "Святая Святых" - место, куда не позволялось входить не только ни одной из женщин, но куда не ступала нога обычных священников. Только первосвященники могли входить туда, да и то лишь раз в год - когда приносили в "святая Святых" жертвенную кровь. Все присутствующие были поражены - девочку, столь отзывчивую к Святыне оставили при храме, и Мария жила там до 12 лет. Встреча с Богом - это всегда не только Его призыв к нам - часто молчаливый, ступенями лествицы, поставленный перед нами. Встреча с Господом - это и наш ответ на Его призыв. Наш шаг навстречу Богу.

"С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо, - говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин). - Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности". До явления в мир Христа, до момента, когда Дева Мария станет Матерью Спасителя, оставались считаные годы… А пока в "таинственной глубине" Божьего дома - храма, детски чистая, чуткая душа девочки готовилась, воспитывалась, возрастала…

День Введения во храм Пресвятой Богородицы, часто считают детским праздником, именно в этот день принято приводить детей на первую исповедь. "Привести в Храм - это значит ввести жизнь в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и назначение, осветить ее изнутри светом высшего опыта", - говорил богослов Александр Шмеман. По православной традиции обычно дети начинают исповедоваться с семи лет. Часто свое первое детское религиозное переживание человек потом проносит через всю жизнь, настолько много в нем бывает много искренности, чистоты и ясности.

Ну, и наконец, про "можно и нельзя". Хотя праздник Введения выпадает на Рождественский пост (28 ноября - 6 января), в честь него пост отменяется, но только по отношению к рыбе: и даже в монастырях на столах будут рыбные праздничные блюда.

Источник: rg.ru