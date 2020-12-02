Какой сегодня церковный праздник? Все православные праздники в декабре 2020 года

По традиции, в начале нового месяца публикуем актуальные материалы, которые помогут вам настроить рабочие и личные процессы. В этом материале смотрите церковный календарь на декабрь 2020 года. Информацию про православные праздники в декабре 2020 года сохраняйте в закладки, чтобы не потерять.
Календарь церковных праздников в декабре гласит, что в самом разгаре Рождественский пост. Также в череде праздников в декабре — День святого Николая.
Православные церковные праздники в декабре 2020 года
1 декабря 2020 года вторник
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Mученика Платона Анкирского.
Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.
Собор святых Эстонской земли.
Рождественский пост.
2 декабря 2020 года среда
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.
Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.
Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".
Рождественский пост.
3 декабря 2020 года четверг
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы.
Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
Иконы Божией Матери: "Соболевская".
Рождественский пост.
4 декабря 2020 года пятница
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Введение вo храм Пресвятой Богородицы.
Рождественский пост.
5 декабря 2020 года суббота
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
Благоверного князя Михаила Тверского.
Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.
Рождественский пост.
6 декабря 2020 года воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Благоверного великого князя Александра Невского.
Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.
Рождественский пост.
7 декабря 2020 года понедельник
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Великомученика Меркурия.
Великомученицы Екатерины.
Иконы Божией Матери Бугабашская.
Рождественский пост.
8 декабря 2020 года вторник
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.
Икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская.
9 декабря 2020 года среда
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Преподобного Алипия Столпника.
Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
Рождественский пост.
10 декабря 2020 года четверг
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Знамение".
Великомученика Иакова Персиянина.
Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.
Преподобного Палладия Александрийского.
Рождественский пост.
11 декабря 2020 года пятница
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).
Рождественский пост.
12 декабря 2020 года суббота
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.
Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.
Рождественский пост.
13 декабря 2020 года воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного.
Рождественский пост.
14 декабря 2020 года понедельник
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Праведного Филарета Милостивого.
Мученика Анании Персянина.
Рождественский пост.
15 декабря 2020 года вторник
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Пророка Аввакума.
Иконы Божией Матери "Геронтисса".
16 декабря 2020 года среда
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Пророка Софонии.
Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
Иконы Божией Матери Пахромской.
Рождественский пост.
17 декабря 2020 года четверг
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина.
Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
Дамаскинской иконы Божией Матери.
Рождественский пост.
18 декабря 2020 года пятница
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост.
19 декабря 2020 года суббота
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.
Рождественский пост.
20 декабря 2020 года воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Преподобного Нила Столобенского.
Преподобного Антония Сийского.
Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).
Рождественский пост.
21 декабря 2020 года понедельник
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Преподобного Патапия.
22 декабря 2020 года вторник
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы.
Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
Святителя Софрония, архиепископа.
Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
Рождественский пост.
23 декабря 2020 года среда
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.
Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.
Рождественский пост.
24 декабря 2020 года четверг
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Пpеподобного Даниила Столпника.
25 декабря 2020 года пятница
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.
Рождественский пост.
26 декабря 2020 года суббота
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.
Рождественский пост.
27 декабря 2020 года воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.
Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.
Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Рождественский пост.
28 декабря 2020 года понедельник
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Преподобного Павла Латрийского.
Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.
Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
Рождественский пост.
29 декабря 2020 года вторник
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост.
30 декабря 2020 года среда
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.
Рождественский пост.
31 декабря 2020 года четверг
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост.
Теперь вы знаете, какие праздники в декабре 2020. Сохраняйте церковный календарь на декабрь в закладки, чтобы не потерять!
Источник: hochu.ua