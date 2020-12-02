Какой сегодня церковный праздник? Все православные праздники в декабре 2020 года

Календарь церковных праздников в декабре гласит, что в самом разгаре Рождественский пост. Также в череде праздников в декабре — День святого Николая.

Православные церковные праздники в декабре 2020 года

По традиции, в начале нового месяца публикуем актуальные материалы, которые помогут вам настроить рабочие и личные процессы. В этом материале смотрите церковный календарь на декабрь 2020 года. Информацию про православные праздники в декабре 2020 года сохраняйте в закладки, чтобы не потерять.

Календарь церковных праздников в декабре гласит, что в самом разгаре Рождественский пост. Также в череде праздников в декабре — День святого Николая.

Православные церковные праздники в декабре 2020 года

1 декабря 2020 года вторник

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Mученика Платона Анкирского.

Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.

Собор святых Эстонской земли.

Рождественский пост.

2 декабря 2020 года среда

Седмица 26-я по Пятидесятнице.



Пророка Авдия.Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".Рождественский пост.

3 декабря 2020 года четверг

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы.



Преподобного Григория Декаполита.Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.Иконы Божией Матери: "Соболевская".Рождественский пост.

4 декабря 2020 года пятница

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Введение вo храм Пресвятой Богородицы.

Рождественский пост.

5 декабря 2020 года суббота

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.

Благоверного князя Михаила Тверского.

Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.

Рождественский пост.

6 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.



Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.Благоверного великого князя Александра Невского.Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.Рождественский пост.

7 декабря 2020 года понедельник

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Великомученика Меркурия.

Великомученицы Екатерины.



Мученика Меркурия Смоленского.Иконы Божией Матери Бугабашская.Рождественский пост.

8 декабря 2020 года вторник

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.

Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.

Икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская.



Рождественский пост.

9 декабря 2020 года среда

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Преподобного Алипия Столпника.

Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Рождественский пост.

10 декабря 2020 года четверг

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Знамение".

Великомученика Иакова Персиянина.

Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.

Преподобного Палладия Александрийского.

Рождественский пост.

11 декабря 2020 года пятница

Седмица 27-я по Пятидесятнице.



Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).Рождественский пост.

12 декабря 2020 года суббота

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.

Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.



Мученика Филумена Анкирского.Рождественский пост.

13 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Апостола Андрея Первозванного.

Рождественский пост.

14 декабря 2020 года понедельник

Седмица 28-я по Пятидесятнице.



Проpока Наума.Праведного Филарета Милостивого.Мученика Анании Персянина.Рождественский пост.

15 декабря 2020 года вторник

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Пророка Аввакума.

Иконы Божией Матери "Геронтисса".



Рождественский пост.

16 декабря 2020 года среда

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Пророка Софонии.

Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).

Иконы Божией Матери Пахромской.

Рождественский пост.

17 декабря 2020 года четверг

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

Преподобного Иоанна Дамаскина.

Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

Дамаскинской иконы Божией Матери.

Рождественский пост.

18 декабря 2020 года пятница

Седмица 28-я по Пятидесятнице.



Преподобного Саввы Освященного.Рождественский пост.

19 декабря 2020 года суббота

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.

Рождественский пост.

20 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.



Святителя Амвросия, епископа.Преподобного Нила Столобенского.Преподобного Антония Сийского.Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).Рождественский пост.

21 декабря 2020 года понедельник

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Преподобного Патапия.



Рождественский пост.

22 декабря 2020 года вторник

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы.

Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Святителя Софрония, архиепископа.

Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

Рождественский пост.

23 декабря 2020 года среда

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.

Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.

Рождественский пост.

24 декабря 2020 года четверг

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Даниила Столпника.



Рождественский пост.

25 декабря 2020 года пятница

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.

Рождественский пост.

26 декабря 2020 года суббота

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.



Мученицы Лукии Сиракузской.Рождественский пост.

27 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.

Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.

Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Рождественский пост.

28 декабря 2020 года понедельник

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Преподобного Павла Латрийского.

Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.

Собор Крымских святых.

Собор Кольских святых.

Рождественский пост.

29 декабря 2020 года вторник

Седмица 30-я по Пятидесятнице.



Проpока Аггея.Рождественский пост.

30 декабря 2020 года среда

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.

Рождественский пост.

31 декабря 2020 года четверг

Седмица 30-я по Пятидесятнице.



Ммучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.Рождественский пост.

Теперь вы знаете, какие праздники в декабре 2020. Сохраняйте церковный календарь на декабрь в закладки, чтобы не потерять!

Источник: hochu.ua