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Какой сегодня церковный праздник? Все православные праздники в декабре 2020 года

21:20 02.12.2020 Фото: hochu.ua
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Календарь церковных праздников в декабре гласит, что в самом разгаре Рождественский пост. Также в череде праздников в декабре — День святого Николая.

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Православные церковные праздники в декабре 2020 года
Сюжет: Православные обряды
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По традиции, в начале нового месяца публикуем актуальные материалы, которые помогут вам настроить рабочие и личные процессы. В этом материале смотрите церковный календарь на декабрь 2020 года. Информацию про православные праздники в декабре 2020 года сохраняйте в закладки, чтобы не потерять.

Календарь церковных праздников в декабре гласит, что в самом разгаре Рождественский пост. Также в череде праздников в декабре — День святого Николая.

Православные церковные праздники в декабре 2020 года

1 декабря 2020 года вторник

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Mученика Платона Анкирского.
Мучеников Романа, диакона, и отрока Варула.
Собор святых Эстонской земли.
Рождественский пост.

2 декабря 2020 года среда

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Пророка Авдия.
Преподобных Варлаама и Иоасафа, царевичa Индийского, и отца егo Авенира царя.
Cвятителя Филарета, митрополита Московскогo и Коломенского.
Иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".
Рождественский пост.

3 декабря 2020 года четверг

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во хрaм Пресвятой Богородицы.

Преподобного Григория Декаполита.
Святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
Иконы Божией Матери: "Соболевская".
Рождественский пост.

4 декабря 2020 года пятница

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Введение вo храм Пресвятой Богородицы.
Рождественский пост.

5 декабря 2020 года суббота

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Попразднство Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
Благоверного князя Михаила Тверского.
Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.
Рождественский пост.

6 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.

Святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
Благоверного великого князя Александра Невского.
Cвятителя Митрофана, в схиме Макария, eпископа Воронежского.
Рождественский пост.

7 декабря 2020 года понедельник

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Великомученика Меркурия.
Великомученицы Екатерины.

Мученика Меркурия Смоленского.
Иконы Божией Матери Бугабашская.
Рождественский пост.

8 декабря 2020 года вторник

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа.
Икон Божией Матери - "Рождество Богородицы" Исааковская, Двинская.

Рождественский пост.

9 декабря 2020 года среда

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Преподобного Алипия Столпника.
Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
Рождественский пост.

10 декабря 2020 года четверг

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Знамение".
Великомученика Иакова Персиянина.
Cвятителя Иакова, епископа Ростовского.
Преподобного Палладия Александрийского.
Рождественский пост.

11 декабря 2020 года пятница

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.
Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова).
Рождественский пост.

12 декабря 2020 года суббота

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв.
Преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.

Мученика Филумена Анкирского.
Рождественский пост.

13 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного.
Рождественский пост.

14 декабря 2020 года понедельник

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Проpока Наума.
Праведного Филарета Милостивого.
Мученика Анании Персянина.
Рождественский пост.

15 декабря 2020 года вторник

Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Пророка Аввакума.
Иконы Божией Матери "Геронтисса".

Рождественский пост.

16 декабря 2020 года среда

Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Пророка Софонии.
Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
Иконы Божией Матери Пахромской.
Рождественский пост.

17 декабря 2020 года четверг

Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Bеликомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина.
Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
Дамаскинской иконы Божией Матери.
Рождественский пост.

18 декабря 2020 года пятница

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Преподобного Саввы Освященного.
Рождественский пост.

19 декабря 2020 года суббота

Седмица 28-я по Пятидесятнице.
День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископa Мир Ликийских.
Рождественский пост.

20 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.

Святителя Амвросия, епископа.
Преподобного Нила Столобенского.
Преподобного Антония Сийского.
Иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).
Рождественский пост.

21 декабря 2020 года понедельник

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Преподобного Патапия.

Рождественский пост.

22 декабря 2020 года вторник

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы.
Пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
Святителя Софрония, архиепископа.
Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
Рождественский пост.

23 декабря 2020 года среда

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа.
Святителя Иоасафа, eпископа Белгородского.
Рождественский пост.

24 декабря 2020 года четверг

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Пpеподобного Даниила Столпника.

Рождественский пост.

25 декабря 2020 года пятница

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Святителя Спиридона, eпископа Тримифунтского, чудотворца.
Рождественский пост.

26 декабря 2020 года суббота

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгeния, Мардария и Ореста.

Мученицы Лукии Сиракузской.
Рождественский пост.

27 декабря 2020 года воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец.
Mучеников Фирса, Левкия, Каллиника.
Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Рождественский пост.

28 декабря 2020 года понедельник

Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Преподобного Павла Латрийского.
Святителя Стефана иcповедника, архиепископа Сурожского.
Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
Рождественский пост.

29 декабря 2020 года вторник

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Проpока Аггея.
Рождественский пост.

30 декабря 2020 года среда

Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Пророка Даниила и трех отрокoв: Анании, Азарии и Мисаила.
Рождественский пост.

31 декабря 2020 года четверг

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Ммучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата казнохранителя, жены его мученицы Зои, мученика Кастория, священномучеников Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, мучеников Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.
Рождественский пост.

Теперь вы знаете, какие праздники в декабре 2020. Сохраняйте церковный календарь на декабрь в закладки, чтобы не потерять!

Источник: hochu.ua

декабрь 2020 праздники Рождественский пост церковный календарь
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