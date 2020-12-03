Кондак и молитвы Введению во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года. Сказание о Входе во Храм Матери Божьей

Даты
4 декабря; 1 день предпразднства (с 3 дек.) и 4 дня попразднства (по 8 дек.)
Историческое содержание
Сказание о Входе во Храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
В изложении свт. Димитрия Ростовского
Когда Пречистой Богоотроковице, Преблагословенной Деве Марии Богородице, исполнилось три года от рождения, святые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать на служение Богу рожденное ими дитя. Созвали они в Назарет, где жили, всех своих родственников из царского и архиерейского рода, – ибо сам праведный Иоаким был из царского рода, супруга же его, святая Анна, была из рода архиерейского, – а также хор непорочных дев; приготовили много свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами.
Святый Иаков, архиепископ Иерусалимский, от лица Иоакима, говорит так:
– Позовите непорочных дочерей Еврейских, чтобы они взяли горящие свечи.
От лица праведной Анны, святой Герман, патриарх Цареградский, говорит:
– Я выполняю пред Господом тот обет, какой высказала в состоянии скорби, и для этого собрала хор дев со свечами, созвала священников, пригласила сродников, говоря всем: радуйтесь все со мною, ибо я теперь явилась матерью и родительницею, приводя свою Дочь не к царю земному, но к Богу, Царю Небесному.
О царском же украшении Богоотроковицы святой Феофилакт, архиепископ Болгарский, говорит:
– Надлежало, чтобы введение Божественнейшей Отроковицы было достойно Ее, чтобы такой пресветлой и многоценной Жемчужины не касалась убогая одежда; следовало именно царскою одеждою одеть Ее, для наибольшей славы и украшения.
Так устроив все, что надлежало к честному и славному введению, они отправились в путь, ведущий от Назарета до Иерусалима в течение трех дней.
Достигнув города Иерусалима, они торжественно вошли в храм и повели туда одушевленный храм Божий, трехлетнюю отроковицу, Пречистую Деву Марию. Впереди Нее шел хор девиц, с зажженными свечами, как свидетельствует святой Тарасий, архиепископ Константинопольский, который влагает в уста святой Анны такие слова:
– Начните (шествие), девы, носящие свечи, и предшествуйте мне и Богоотроковице.
Святые же родители, один с одной стороны, другая с другой, взяв за руки данную Богом Дочь свою, с нежностию и честию вели ее между собою. За ними радостно следовало все множество родственников, соседей и знакомых, держа в руках свечи и окружая Пречистую Деву, как звезды светлую луну, на удивление всему Иерусалиму. Святый Феофилакт описывает это таким образом:
– Забывает Дочь дом отца и приводится к Царю, возжелавшему красоты Ее, – приводится не без почести и не без славы, но с торжественными проводами. Вот выводится Она из отеческого дома со славою, при всеобщем рукоплескании Ее выхождению; родителям Ее последовали родственники, соседи и все, кто любил их; отцы сорадовались отцу, матери сорадовались матери; отроковицы и девы, со свечами в руках, предшествовали Богоотроковице. Весь Иерусалим, как некоторый звездный круг, сияющий с луною, собрался смотреть эти небывалые проводы и видеть трехлетнюю Отроковицу, окруженную такою славою и почтенную преднесением свечей. И не только граждане земного Иерусалима, но и небесного – святые Ангелы – стеклись видеть преславное введение Пречистой Девы Марии и, видев, удивлялись, как сие воспевает Церковь: "Ангели вхождение Пречистыя зрящи, удивишася: како Дева вниде во святая святых"[1].
Соединившись с видимым хором непорочных дев, невидимый хор безплотных чинов шел, совводя Пречистую Деву Марию во Святое Святых и, по повелению Господню, окружая Ее, как избранный сосуд Божий. Об этом святой Георгий, архиепископ Никомидийский, говорит так:
– Родители уже вели к дверям храма Деву, окруженную Ангелами, при совместном радовании всех небесных сил. Ибо Ангелы, хотя и не знали силы тайны, однако же, по повелению Господню, служили при входе Ее во храм. Итак, они, во-первых, удивлялись, видя, что Она будет драгоценный сосуд добродетелей, что Она носит признаки вечной чистоты и имеет такую плоть, которой никогда не прикоснется никакая греховная скверна, а во-вторых, исполняя волю Господню, совершили служение, которое им было повелено.
Так, с честию и славою не только людьми, но и Ангелами была введена в храм Господень Пренепорочная Отроковица. И достойно: ибо, если ветхозаветный ковчег, носивший в себе манну, который служил только прообразом Пресвятой Девы, внесен был в храм с великою честию, при собрании всего Израиля, то тем с большею честию, при собрании Ангелов и человеков, должно было совершаться введение во храм того самого одушевленного кивота[2], который имел в себе манну – Христа, – преблагословенной Девы, предназначенной в Матерь Богу.
При внесении ветхозаветного кивота в храм Господень, впереди его шел царь земной, царствовавший тогда над Израилем, Богоотец Давид; а при введении в храм Божий сего одушевленного кивота, Пречистой Девы, предшествовал не земной царь, а Небесный, Которому мы каждый день молимся: "Царю небесный, утешителю, душе истины". Что сей именно Царь предводительствовал этой Дщери царской, об этом святая Церковь в нынешних песнопениях свидетельствует так: "во святых святая, святая и непорочная Святым Духом вводится"[3]. При внесении ковчега были музыка и пение, ибо Давид велел начальникам левитов поставить певцов, чтобы они играли на органах[4], псалтирях[5], кимвалах[6] и гуслях[7], и воспевали радостные песни; при введении же Пресвятой Девы содействовали веселию не земная музыка и пение, но пение Ангелов, невидимо при сем присутствовавших. Ибо они, при входе Ее во Святое Святых на служение Господу, воспевали небесными голосами, что и воспоминает ныне Церковь, которая поет в кондаке[8]: "Благодать совводяще, яже в Дусе божественном, юже воспевают Ангели Божии: сия есть селение небесное". Впрочем, введение Пречистой Богородицы во храм представляется и не без человеческих песнопений. Ибо праведная Анна (в слове святого Тарасия) говорит идущим впереди девам:
– Воспойте Сию хвалебною песнию, пойте Ей под звуки гуслей, воскликните Ей песнь духовную, прославьте Ее на десятиструнном псалтири.
Это же вспоминает Церковь, говоря: "Радуются Иоаким и Анна Духом, и девственнии лицы Господеви поют, псаломски воспевающе, и чтуще Матерь Его"[9].
Отсюда открывается, что хор девственниц, предшествовавших тогда Пречистой Деве, пели некоторые песни из псалмов Давида.
Согласно с этим, и составитель нынешнего канона говорит означенным девам: "Начинайте, девы, и воспойте песни, руками держаще свещы"[10].
Сами же святые праведные родители Иоаким и Анна, по свидетельству святого Тарасия, имели на устах своих такую песнь праотца Давида: "Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей" (Пс.44:11-12).
На встречу этому славному введению Богоотроковицы, по рассказу Феофилакта, вышли священники, служившие во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву, имевшую быть Материю Великого Архиерея, прошедшего небеса[11]. Приведя Ее ко дверям храма, святая Анна, (как пишет святой Тарасий), говорила так:
– Иди, Дщерь моя, к Тому, Кто мне даровал Тебя; иди, Священный Кивот, к милостивому Владыке; иди, Дверь Жизни, к милосердому Дателю; иди, Ковчег Слова, к храму Господню; войди в церковь Господню, Радость и Веселие мира.
Захарии же, как пророку, архиерею и сроднику своему[12], она сказала с Иоакимом:
– Приими, Захария, чистую сень; приими, священник, непорочный Ковчег; приими, пророк, Кадильницу невещественного угля; приими, праведный, Духовное Кадило.
И еще праведная Анна, как повествует святой Герман, сказала первосвященнику:
– Приими, пророк, Дочь мою, данную Богом; приими и, введши, посади Ее на горе святыни, в приготовленном Божием жилище, ничего не допытываясь, до тех пор, пока Бог, призвавший Ее сюда, не откроет окончательно Своей воли о Ней.
Было там, – пишет блаженный Иероним, – пятнадцать ступеней на церковном входе, по числу пятнадцати степенных псалмов, ибо на каждой из этих ступеней всходившими для служения священниками и левитами был пет отдельный псалом[13]. Вот поставили праведные родители пренепорочную отроковицу на первой ступени. Она тотчас весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая; поднявшись на самую верхнюю ступень, Она стала, укрепляемая невидимою силою Божиею. Удивились все, увидев трехлетнюю отроковицу, поднявшуюся по этим ступеням так скоро, а особенно дивился этому великий первосвященник Захария и, как пророк, по откровению Божию, проразумевал будущее сей Девы, ибо он, по словам Феофилакта, был объят Духом. Также и святой Тарасий касательно этого говорит, что Захария, исполнившись Святого Духа, воскликнул:
– О, чистая Отроковица! О, Дева, незнающая соблазна! О, Девица прекрасная! О, украшение жен! О, краса дочерей! Ты благословенна между женами! Ты в высшей степени прославлена чистотою, Ты запечатлена девством, Ты – разрешение клятвы Адама!
Держа Отроковицу, Захария, говорит святой Герман, с радостным духом ввел Ее во Святая Святых[14], говоря Ей так:
– Иди, исполнение моего пророчества, иди, совершение Господних обетований, иди, запечатление завета Его, иди, обнаружение Его совета, иди, исполнение тайн Его, иди, зерцало всех пророков, иди, обновление обветшавших грехами, иди, Свет лежащих во тьме, иди, новейший Божественнейший Дар. Войди теперь в нижнюю часть храма Господа своего, доступную человекам, а чрез немного времени – в горнюю и неприступную для них.
Отроковица, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господень, как в чертог, ибо хотя и была мала возрастом, всего только трех лет, но была совершенна по благодати Божией, как предъузнанная и предъизбранная Богом прежде сложения мира.
Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел отроковицу в самую выстроенную скинию, называемую "святая святых", которая была за второю завесою и где был ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом, и херувимы славы, осеняющие очистилище (Евр.9:3-5), куда нельзя было входить не только женщинам но даже и священникам, а мог туда входить только первосвященник, однажды в год. Там первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место для молитвы. Всем же прочим девам, живущим во храме, по свидетельству св. Кирилла Александрийского и св. Григория Нисского, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем[15]. Ни одной из этих дев никаким образом нельзя было подходить к алтарю, ибо это строжайше запрещалось им первосвященниками; Пречистой же Деве, со времени введения Ее, не было запрещено ежечасно входить во внутренний алтарь, за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному вразумлению Божию, о чем святой Феофилакт говорит так:
– Первосвященник, быв тогда вне себя, объятый Духом Божиим, понял, что эта отроковица – вместилище Божественной благодати и что Она более его достойна всегда предстоять пред Лицом Божиим. Вспомнив сказанное в законе о ковчеге, что ему назначено находиться во Святом Святых, он тотчас понял, что это преднаписано было относительно сей Отроковицы, нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул, вопреки закону, ввести Ее во Святое Святых.
Как говорит блаженный Иероним, праведные родители Иоаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли дары Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от первосвященника и всего собора священников, возвратились, со всеми своими сродниками, домой и устроили там пир, веселясь и благодаря Бога. Преблагословенная же Дева, с начала жизни своей в доме Господнем, отдана была в помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном и потом разрушенный и выстроенный снова Зоровавелем[16], имел, много жилых помещений, как пишет Иосиф, древний иудейский историк[17]. Вне, к стенам храма пристроены были каменные здания, числом тридцать, отдельные одно от другого, просторные и очень красивые, на них были другие здания, на других третьи, так что общее число их было девяносто, и они имели все удобства для жительства в них. Высота, их равнялась высоте храма; они были как бы столпы, извне поддерживающие его стены. В этих зданиях находились помещения для разных лиц; отдельно жили девы, посвященные на служение Богу до времени; отдельно жили вдовицы, давшие обет Богу хранить чистоту свою до смерти, как пророчица Анна, дочь Фануилова; отдельно обитали мужи, называвшиеся назореями[18], подобно инокам, жившие безбрачно. Все эти лица служили Господу при храме и получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания странников и пришельцев, приходивших издалека на поклонение в Иерусалим.
Трехлетняя отроковица, Пречистая Дева Мария, как сказано, была отдана в помещение для девиц, при чем к Ней приставлены были девицы, по летам более взрослые и искусные в писании и рукоделии, чтобы Богоотроковица с младенчества научилась и писанию и рукоделию вместе. Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее; Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою Дочь и поучать Ее. По свидетельству святого Амвросия и историка Георгия, Дева скоро научилась Еврейскому ветхозаветному писанию в совершенстве, – и не только Писанию, но и рукоделию хорошо научилась, как говорит о том святой Епифаний:
– Она отличалась силою ума и любовью к учению; не только поучалась в Священном Писании, но и упражнялась в прядении шерсти и льна и в шитье шелком. Благоразумием своим Она удивляла всех; занималась преимущественно такими трудами, которые могли бы быть потребны священникам в служении при храме; рукоделью этому Она так научилась, что им могла впоследствии, при Сыне своем, добывать себе пропитание; Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон, не сшитый, но весь тканый.
Пречистой Деве (говорит тот же Епифаний), как и другим девицам, обычная пища подавалась от храма; но ее съедали нищие и странники, ибо Она, как воспевает Церковь, питалась хлебом небесным. Святый Герман говорит о Ней, что Она пребывала обыкновенно во Святом Святых, принимая сладкую пищу от Ангела; а святой Андрей Критский[19] так говорит:
– Во Святом Святых, как в чертоге, Она принимала необычайную и нетленную пищу.
При этом предание присоединяет, что Пречистая Дева часто пребывала во внутренней скинии, бывшей за второю завесой и называемой "Святое Святых ", а не в обычном помещении для дев при храме, – потому что хотя ей место для жительства было уготовано в этом помещении, но на молитву не запрещено было ходить во Святое Святых. Пришедши в совершенный возраст, Она, с юных лет научившись священному Писанию и прилежно занимаясь рукоделием, еще больше упражнялась в молитве, и целые ночи и большую часть дня имела обыкновение проводить в молитве. На молитву входила во Святое Святых, для рукоделья же возвращалась в свое жилище, ибо, по закону, нельзя было во Святом Святых что-либо делать или что-нибудь внести туда. И большую часть жизни своей Она проводила в храме, за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном Ей жилище, за рукодельем. Потому-то всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.
Какова же была жизнь Ее в младшем возрасте, это описал Иероним так:
– Блаженная Дева, еще в детстве и младенчестве своем, когда была при храме с прочими, однолетними Ей девицами, жизнь свою проводила по строгому порядку, от раннего утра до третьего часа дня стояла на молитве; от третьего до девятого упражнялась в рукоделье или чтении книг; от девятого часа снова начинала свою молитву, и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся Ей Ангел, из рук которого Она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала Она в любви к Богу[20].
Такого рода была жизнь Ее в детстве, когда Она еще жила с девами – сверстницами. В то время, как день ото дня Она возрастала и укреплялась духом, совершенствовалась она и в подвигах и укреплялась в молитве и трудолюбии, восходя от силы в силу, до тех пор, пока не осенила Ее сила Всевышнего. А что являлся Ей Ангел и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник Захария, о чем рассказывает святой Григорий Никомидийский, говоря:
– В то время, как Она, день ото дня, росла, с летами возрастали в Ней и дары Святого Духа, и Она пребывала в общении с Ангелами. Это и Захария узнал; ибо когда он, по обычаю священническому, был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида, беседует с Девою и подает Ей пищу. Это был явившийся Ангел; и удивился Захария, размышляя в себе: что это за новое и необычайное явление? Видом подобен Ангелу, и говорит со святою Девицею; бесплотный по образу приносит пищу, питающую плоть, невещественный по природе подает Деве вещественную корзину. Ангельское явление здесь бывает одним только священникам, и то не часто; к женскому же полу, да еще к такой юной Девице, пришествие Ангела, видимое теперь, совершенно необычайно. Если бы Она была из числа замужних, и, одержимая недугом неплодства, молилась о даровании Ей плода, как молилась некогда Анна, я не удивился бы тому явлению, которое вижу, но Девица не просит об этом[21]; Ангел же всегда, как и теперь вижу, является Ей, отчего я прихожу в еще большее удивление, ужас и недоумение, что будет из этого? Что благовествовать приходит Ангел? И какого свойства приносимая им пища? Из какого хранилища она берется? И кто приготовил ее? Какая рука сделала этот хлеб? Ибо Ангелам несвойственно заботиться о требованиях плоти; если и многие были питаемы ими, однако пищу эту приготовляла человеческая рука. Ангел, служивший Даниилу, хотя и мог бы, силою Всевышнего, не чрез кого-либо другого, а сам собою исполнить то, что ему было повелено, однако послал для сего Аввакума с сосудами, чтобы не устрашили питаемого необыкновенное видение Ангела и необычная пища. Здесь же к Отроковице приходит сам Ангел, – дело, полное таинственности, относительно которого я недоумеваю; Она в младенчестве сподобилась таких даров, что Ей служат бесплотные. Что это такое? Не на Ней ли сбудутся предсказания пророков? Не Она ли цель нашего ожидания? Не от Нее ли приимет естество хотящий придти спасти род наш? Ибо тайна эта предсказана еще прежде, и Слово ищет Ту, которая могла бы послужить тайне. И ужели не другая предъизбрана послужить этой тайне, а именно сия Девица, на которую смотрю. Как счастлив ты дом Израилев, из которого прозябло такое семя! Как счастлив ты, корень Иессеев, из которого произошла эта ветвь, имеющая произвести миру цвет спасения! Как счастлив и я, наслаждающийся таким видением и приготовляющий эту Деву в невесту Слову.
Это слова Георгия Никомидийского. Подобно ему говорит Иероним:
– Каждый день посещали Ее Ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь: как Пречистая Дева проводила там время юности, – я отвечал бы: сие известно Самому Богу, да Архангелу Гавриилу, неотступному Ее хранителю, с прочими Ангелами, часто приходившими к Ней и с любовию беседовавшими с Нею.
Пребывая таким образом с Ангелами во Святом Святых, Пречистая Дева пожелала вечно жить в Ангельской чистоте и неврежденном девстве. По свидетельству святых учителей: Григория Нисского, Иеронима и других, Дева сия – первая обручила свое девство Богу, ибо в Ветхом Завете необычно было девам не вступать в брак, так как супружество было в большем почете, чем девство[22]. Пречистая же Дева первая в мире предпочла девство супружеству и, уневестившись Богу, служила Ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятой Дух, благоволением Бога Отца, готовил в Ней вместилище Богу-Слову. Да будет же Пресвятой, Единосущной и Нераздельной Троице слава и благодарение; Пречистой же Владычице нашей Богородице, Приснодеве Марии, честь и хвала от всех родов во веки. Аминь[23].
Примечания
[1] Припев на девятой песни канона.
[2] Кивот, ковчег – деревянный ящик, обитый снаружи золотом. В нем находились: скрижали Завета, манна и жезл Ааронов. Он был прообразом Божией Матери, отчего Святая Дева и называется Кивотом и Ковчегом.
[3] Стихира праздника на великой вечерне.
[4] Орган – духовный инструмент, вероятно, вроде свирели (музыкальное орудие пастухов).
[5] Псалтирь – струнный инструмент, вроде арфы или лиры. Преимущественно игрою на нем сопровождалось пение священных песней или гимнов.
[6] Кимвал – бряцательный инструмент, состоящий из двух широких металлических кружков, которые, будучи ударяемы один о другой, издавали громкий звук.
[7] Гусли – струнный инструмент, имевший форму треугольника.
[8] Кондаком называется священная песнь, вкратце выражающая сущность праздника.
[9] Стихира на великой вечерне.
[10] Канон, песнь 4.
[11] Под Великим Архиереем, прошедшим небеса, разумеется Иисус Христос. Евр.4:14.
[12] Это, по преданию, тот самый Захария, который был отцом Иоанна Крестителя. Евангелие называет его священником, Авиевой чреды (Лк.1:5).
[13] Эти пятнадцать ступеней находились при входе во святилище, куда никто не мог входить, кроме священников и первосвященника. Священники, при восхождении во святилище, на каждой ступени пели по псалму; переступая со ступени на ступень, они пели всего 16 псалмов; отсюда эти псалмы называются "песнями степеней" или "степенными". По счету это 119-133 псалмы.
[14] Святое Святых – самая важная и священнейшая часть храма. В нее мог входить один только первосвященник, и то раз в год.
[15] Т. е. притвором священников, в котором приносились жертвы и по сторонам которого были жилые комнаты для посвященных Богу, – и святилищем.
[16] Храм Соломонов был разрушен Навуходоносором, царем Вавилонским. Новый храм был построен Зоровавелем спустя 62 года после разрушения первого.
[17] Жил в I в. по Р. Хр.
[18] Назореи были лица, давшие обет Богу не вступать в брак, воздерживаться от употребления вина и всяких опьяняющих напитков и не стричь волос. Обыкновенно назорейство продолжалось известное время, было принимаемо добровольно, по разным побуждениям; но иногда родители давали обет назорейства за своих детей: и именно в том случае, когда они, не имея детей, желали получить их от Бога.
[19] Живший в VIII ст.
[20] Израильтяне считали часы дня от восхода солнца так, что 3-й час соответствовал нашему 9-му утра; конец 6-го часа – нашему полудню; с 9-го час. день клонился к вечеру.
[21] Т. е. о даровании ей плода чрева.
[22] В то время каждый желал иметь потомство, чтобы память о нем дольше сохранилась на земле и чтобы, если не он сам, так его потомки могли бы сделаться участниками благ в царствии ожидаемого Мессии-Избавителя.
[23] В воспоминание введения Пресвятые Богородицы во храм Иерусалимский древле учрежден Церковью праздник, 21 ноября. Указание на этот праздник можно находить в IV веке – в преданиях христиан Палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь Введения Богородицы и построение этой церкви приписывают св. царице Елене. В IV веке указание на этот праздник находят также в словах Григория Нисского. В VIII веке, как указано выше, Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские, произносили в этот день поучения.
Богослужения
Минея. 21-е ноября. Введение (Вход) во Храм Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии
Молитвы
Тропарь Введению во Храм Пресвятой Богородицы, глас 4
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.
Перевод: В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»
Кондак Введению во Храм Пресвятой Богородицы, глас 4
Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное.
Перевод: Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.
Величание Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим е́же в хра́м Госпо́день// вхожде́ние Твое́.
Молитва Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм
О, Пресвята́я Де́во, Цари́ца Небеси́ и земли́, пре́жде век избра́нная Неве́сто Бо́жия, в после́дняя же времена́ прише́дшая в храм зако́ный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты оста́вила еси́ лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, во е́же принести́ Себе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́гови, и пе́рвая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вства. Да́руй же нам соблюда́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни живота́ на́шего, да бу́дем хра́мы Ду́ха Свята́го, наипа́чи помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́телех живу́щим и обручи́вшим себе́ на служе́ние Бо́гови в чистоте́ де́вства провожда́ти житие́ свое́ и от ю́ности нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́ности Твоея́ в хра́ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́ра сего́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щих на ны от ю́ности на́шея, и побежда́ти о́ныя моли́твою и посто́м. Ты в хра́ме Госпо́днем со А́нгелы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чистото́ю и любо́вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́тию Невмести́мое Сло́во Бо́жие. Сподо́би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, облещи́ся во вся́кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́мощию Твое́ю одея́ние бра́чное ду́ши своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́шему и Сы́ну Твоему́, Христу́ Спаси́телю и Бо́гу на́шему, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́тели ра́йския, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нас вы́ну сла́вити и прославля́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богословское содержание
– Введение Девы Марии во Храм было связано с Её посвящением Богу;
Иконография праздника
Православные иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы отражают это событие, как правило, в следующих чертах.
В нижней части композиции — Божья Матерь. Хотя, соответствии с историческим контекстом, Она бывает представлена в образе ребёнка, что подчеркивается, в частности, Её малым ростом в сравнении со взрослыми людьми, однако особенности этого образа (например, выражение лица Девы Марии) отражают и такие Её качества, которые, скорее, характерны для взрослых людей (напомним, согласно Преданию, Богородице было тогда три года). Этим, в частности, указывается на осознанность происходящего Девой, Её свободное согласие на то, чтобы посвятить Себя служению Богу. На это же указывают Её руки, протянутые к встречающему Её первосвященнику Захарии.
Первосвященник изображается в соответствующем этому званию облачении, на фоне храма, обычно, склоненным и протягивающим руки в сторону приближающейся к нему Отроковицы: он не просто встречает Её: по вдохновению свыше он проявляет к Ней особое отношение. Заметим, что согласно преданию, отраженному, в частности, в святоотеческой литературе, первосвященник, встретив Деву Марию, ввёл Её во святое святых — особое помещение в храме, куда, согласно ветхозаветному обрядовому закону, не только женам, но и простым священникам вход был строго-настрого воспрещен: туда мог входить лишь сам первосвященник, да и то лишь в один день в году.
Этот факт отмечается на иконах Введения Пресвятой Богородицы во храм изображением Её ещё один раз, в верхней части иконы, где, собственно, и представлено святое святых. Рядом с Ней изображается ангел, несущий Ей небесную пищу. Тем, что Богородица изображается в верхней части композиции, указывается и на Её высокое духовно-нравственное достоинство.
В нижней части иконы, позади Девы, пишутся Её родители, праведные Иоаким и Анна, а за ними — благочестивые девы с зажженными свечами в руках (согласно преданию, они сопровождали Отроковицу по пути к храму). Руки родителей, как правило, бывают направлены в сторону Дочери: они вверяют Её первосвященнику, а если взглянуть на это действо глубже — вверяют под особое покровительство Божье. На покров Божий могут указывать красные покровы, натянутые между отмеченными на иконе строениями. Сами строения отображают храм (и другие иерусалимские здания), в тоже время они указывают на Горний Иерусалим.
Богослужебные (литургические) особенности
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
Накануне вечером совершается всенощное бдение. См. в Минее на 21 ноябр. / 4 дек.
На великой вечерне читаются три паремии.
На Утрене два канона праздника. Интересная особенность: катавасия «Христос раждается...» поется с этого дня и до отдания Рождества Христова во все дни, в которые Уставом назначается пение великого славословия (кроме 5 декабря, дня памяти прп. Са́ввы Освяще́нного, когда на утрене – катавасия 2-го рождественского канона: «Спасе́ лю́ди…»).
На Литургии, как обычно в двунадесятые Богородичные праздники, – прокимен, Апостол, Евангелие и причастен праздника (в воскресенье – в соединении с воскресными). Вместо «Достойно» поется задостойник.
Каноны и Акафисты
Канон Введению во Храм Пресвятой Богородицы
Песнь 1
Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся, светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя вхождение.
Премудрости, Пречистая, Тя сокровище вемы и благодати, точащую источник приснотекущий разума, просим: Твоя капли одожди, Владычице, еже воспевати Тя присно.
Превышши, Пречистая, Небес бывши, храм и палата, в храм Божий возложилася еси Тому уготоватися в Божественное жилище пришествия Его.
Свет возсиявши Богородица благодати, вся просвети и совокупи пресветлое Ея украсити торжество песньми: приидите, к Ней стецемся.
Дверь славная, помыслы непроходимая, двери отверзши храма Божия, ныне повелевает нам, совшедшим, Божественных Ея чудес насладитися.
Песнь 3
Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди, в честнем вхождении Твоем венцев славы сподоби.
Невестокраситель днесь явися красный Девы храм и чертог, прием одушевленный чертог Божий, Чистую, и Непорочную, и Светлейшую всея твари.
Давид, предначиная ликование, играет, и ликовствует с нами, и Царицу зовет Тя украшену, Пречистая, предстоящу, Всечистая, в храме Царю и Богу.
Из неяже преступление произыде древле роду человеческому, из Тоя исправление и нетление процвете: Богородица днесь приводима в дом Божий.
Играют Ангельская воинства и всех человек множество, и пред лицем, Пречистая, предтекут Твоим днесь свещеносицы, зовуще величествия Твоя в дому Божии.
Седален
Возопий, Давиде, что сей настоящий праздник, Юже воспел еси иногда в книзе псаломстей, яко Дщерь Богоотроковицу и Деву. Приведутся, рече, Царю таинственно девы во след Ея и ближния Ея. И дивен соделай и всемирен праздник зовущим: Богородица нам предста, спасения Ходатаица.
Песнь 4
Ирмос: Неизследный Божий Совет еже от Девы воплощения Тебе, Вышняго, пророк Аввакум, усмотряя, зовяше: слава силе Твоей, Господи.
Дверь непроходную Божий дом приемля днесь, престати сотвори всякой службе законной, яко истинно явися, зовый, сущим на земли Истина.
Гора присенная, юже провиде древле Аввакум, предпроповеда внутрь вместившуюся в неходных храма, добродетели процветши, и покрывает концы.
Видевши преславная вся земля странныя же и дивныя вещи, како Дева, от Ангела пищу приемлющи, образы строения носит.
Храм, и палата, и Небо одушевленное явльшися, Богоневесто Царева, во храм законный приводима днесь, Тому соблюдаема, Пречистая.
Песнь 5
Ирмос: Ужасошася всяческая в честнем вхождении Твоем: Ты бо, Неискусобрачная Дево, внутрь вошла еси в храм Божий, якоже чистейший храм, всем воспевающим Тя мир подавающая.
Священие славное и священное возложение, днесь Пречистая Дева, возложившися в храм Божий, Всецарю нашему Богу Единому в жилище соблюдается, яко весть Сам.
Доброту, Пречистая, души Твоея зря некогда, верою Захария возопи: Ты еси избавление, Ты еси всех радость, Ты еси воззвание наше, Еюже Невместный вмещен мне явится.
О, паче ума чудес Твоих, Всечистая! Странное Твое рождество есть, странен образ возращения Твоего, странна и преславна Твоя, Богоневесто, вся и человеки несказанна.
Свещник многосветлый сущи, Богоневесто, днесь возсияла еси в дому Господни и озаряеши ны честными даровании, Чистая, чудес Твоих, Богородице всепетая.
Песнь 6
Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, Богомудрии, Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим.
Всяческая Носяй глаголом, молитву праведных услыша. Темже неплодныя разрешил еси недуг, яко Благоутробен, радости Виновную сим дарова.
Сказати хотя Господь языком Свое спасение, Неискусобрачную ныне от человек прият, примирения знамение и обновления.
Яко дом сущи благодати, в немже сокровища лежат неизреченнаго Божия строения, Всечистая, в храме причастилася еси нетленныя сладости.
Диадиму Тя царскую прием, храм, Богоневесто, просвещашеся и подступаше лучшим, предреченных зря на Тебе сбытие.
Кондак, глас 4
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.
Икос
Неизреченных Божиих и Божественных таин зря в Деве благодать являемую и исполняемую явственно, радуюся и образ разумети недоумеюся, странный и неизреченный: како избранная, Чистая, Едина явися паче всея твари видимыя и разумеваемыя? Темже восхвалити хотя Сию, ужасаюся зело умом же и словом, обаче дерзая, проповедаю и величаю: Сия есть селение Небесное.
Песнь 7
Ирмос: Не послужиша твари Богомудрии паче Создавшаго, но, огненное прещение мужески поправше, радовахуся, поюще: препетый отцев Господь и Бог благословен еси.
Се днесь возсия концем весна радостная, просвещающи нашу душу, и помышление, и ум благодатию, торжеством Богородицы днесь таинственно да учредимся.
Да дароносят днесь всяческая Царице, Матери Божии Небо и земля, и Ангелов чини, и человеков множество и да вопиют: во храм вводится Радость и Избавление.
Писание мимотече и оскуде закон, якоже сень, и благодати лучи возсияша в храм Божий вшедшей Тебе, Дево Мати Чистая, в нем благословенная.
Повинуся Рождеству Твоему, Всечистая, яко Творцу и Богу Небо, и земля, и преисподняя, и всяк язык земных исповедает, яко Господь явися, Спас душ наших.
Песнь 8
Ирмос: Слыши, Отроковице, Дево Чистая, да речет убо Гавриил Совет Вышняго, древний, истинный: буди к приятию готова Божию, Тобою бо Невместимый с человеки поживе. Тем и радуяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа.
Пречистый храм в дом Божий приводящи Анна иногда, вопиющи, с верою рече священнику: чадо, от Бога данное мне, приим ныне, введи во храм Зиждителя твоего и, радуяся, пой Ему: благословите, вся дела Господня, Господа.
Рече, видев, Анне иногда Духом Захария: Жизни Матерь вводиши истинную, Юже светло пророцы Божии Богородицу проповедаша, и како храм вместит Ю? Тем чудяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа.
Раба Божия бых аз,— отвеща Анна ему,— призывающи Сего верою и молитвою, прияти моея болезни плод, по приятии же рожденную привести Давшему Ю. Тем, зовя, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа.
Законное воистину дело есть,— священник рече ей,— странну же весьма вещь поразумеваю, зря Приводимую в дом Божий, преславно превосходящую святая благодатию. Тем и радуяся, вопию: благословите, вся дела Господня, Господа.
Возмогаю,— рече Анна ему,— знающи, яже глаголеши, разумееши бо сия Духом Божиим, ясно яже Девы проповедал еси; приими убо Пречистую в храм Создателя твоего и, радуяся, пой Ему: благословите, вся дела Господня, Господа.
Светоносна нам возжжеся свеща,— возопи священник,— радость величайшую светящи в храме; души пророческия да срадуются мне, яко преславная зряще, совершаемая в дому Божии, и да вопиют присно: благословите, вся дела Господня, Господа.
Песнь 9
Ирмос: Яко одушевленному Божию кивоту да никакоже коснется рука скверных, устне же верных Богородице немолчно, глас Ангела воспевающе с радостию да вопиют: истинно вышши всех еси, Дево Чистая. (Дважды)
Ангели, вхождение Всечистыя зряще, удивишася: како со славою вниде во святая святых?
Яко пресветлую, Богородице Чистая, душевныя чистоты имущи доброту, благодатию же Божиею исполняема с Небесе, Светом Присносущным просвещаеши всегда с веселием вопиющия: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Ангели, вхождение Девы зряще, удивишася: како преславно вниде во святая святых?
Прелетает, Богородице, Чистая, чудо Твое силу словес: тело бо в Тебе поразумеваю паче слова, течения греховнаго неприятно. Темже благодарственно вопию Ти: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Ангели и человецы, Девы вхождение почтим, яко со славою вниде во святая святых.
Преславно прообразована, Чистая, закон Тя скинию и Божественную стамну, странен кивот, и катапетасму, и жезл, храм неразрушимый и дверь Божию. Темже научают Тебе звати: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Ангели, вхождение Девы зряще, удивишася: како Богоугодне вниде во святая святых?
Песнопоя Тебе, провозглашаше Давид, глаголя Тя Дщерь Цареву, красотою добродетелей, одесную предстоящую Бога, видев Тя упещрену. Темже, пророчествуя, вопияше: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Ангели, взыграйте со святыми, девы, сликовствуйте: Богоотроковица бо вниде во святая святых.
Богоприятну предзря, Соломон проповеда Тя одр Царев, живый источник запечатствован, из негоже немутная нам произыде вода, верою вопиющим: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Ангели и человецы, Деву песньми да возвеличим: Боголепно бо вниде во святая святых.
Подаеши дарований Твою тишину, Богородице, души моея, точащи жизнь Тебе чтущим по долгу, Сама защищающи, и покрывающи, и соблюдающи вопити Тебе: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.
Светилен
Юже древле предвозвести пророческое сословие, стамну, и жезл, и скрижаль, и несекомую гору, Марию Богоотроковицу верно да восхвалим: днесь бо вводится во святая святых воспитатися Господу. (Трижды)
Канон Введению во Храм Пресвятой Богородицы (2-й)
Песнь 1
Ирмос: Песнь победную поим вси Богу, сотворшему дивная чудеса мышцею высокою и спасшему Израиля, яко прославися.
Стецемся днесь, Богородицу почитающе песньми, и торжествуем духовный праздник: в храм бо Богу дар приносится.
Песньми да воспоим Богородицы славное предшествие: к храму бо днесь, яко храм Божий, приносится пророчески дар многоценный.
Анна непорочная радовашеся, яко дар многоценен Богу приносящи в храм матерски, Иоаким же с нею торжествует светло.
Давид, праотец Твой, воспе Тя древле, Дево Богоневесто, Дщерь глаголя Тя Царя Христа, Егоже и, родивши, матерски Младенца доила еси.
Плотию трилетствующи, Богородица Господу приносится; Захария же Сию, священник Божий, прием, радуяся, в храм возложи.
Девы, ликовствуйте, свещеносицы, начните днесь, и матери, воспойте Царице Матери, приходящей в храм Царя Христа.
Песнь 3
Ирмос: Да утвердится сердце мое в воли Твоей, Христе Боже, Иже над водами Небо утверждей второе и основавый на водах землю, Всесильне.
Торжествуем, празднолюбцы, и срадуемся духом во святем празднице, учреждающеся днесь, Дщере Царевы и Матере Бога нашего.
Иоакиме, радуйся днесь, и веселися, Анно, духом, рожденную из вас Господу приводяще трилетствующу, яко Юницу Чисту Всенепорочную.
Божие селение во храм святый приводится, Богородица Мариам, плотию трилетствующая, и Той свещесветят девы, предтекуще.
Божия Агница неблазненная и голубица нескверная, Боговместимая скиния, славы освящение, в скинии святей обитати избра.
Трилетствующая телом и многолетствующая духом, ширшая Небес и Горних сил превышшая, да восхвалится песньми Богоневестная.
Богородицы празднующе в невходимых предшествие, свещеимуще умно с веселием, днесь и мы с девами к храму приближимся.
Священницы Божии, облецытеся в правду благодатию и срящите светло, входы подающе Дщери Царя и Бога во святая.
Седален
Возопий, Давиде, что сей настоящий праздник, Юже воспел еси иногда в книзе псаломстей, яко Дщерь Богоотроковицу и Деву. Приведутся, рече, Царю таинственно девы во след Ея и ближния Ея. И дивен соделай и всемирен праздник зовущим: Богородица нам предста, спасения Ходатаица.
Песнь 4
Ирмос: Духом провидя, пророче Аввакуме, Словесе воплощение, проповедал еси, вопия: внегда приближитися летом, познаешися, внегда приити времени, покажешися. Слава силе Твоей, Господи.
Пророче Исаие, прорцы нам, Дева кто есть, имущая во чреве? Яже из Иудина корене прозябши и рождшися из Давида царя, семене святаго плод благославный.
Начинайте, девы, и воспойте песни, руками держаще свещи, Чистыя Богородицы предшествие хваляще, ныне грядущия во храм Божий, купно с нами празднующе.
Иоакиме и Анно, веселитеся ныне, во храм приводяще Господень Чистую Бога Матерь Христа Всецаря будущую, от вас же рождшуюся, яко трилетствующую Юницу.
Святая святых сущи, Чистая, во храм святый возлюбила еси вселитися и, со Ангелы, Дево, беседующи, пребываеши, преславне с Небес хлеб приемлющи, Питательнице Жизни.
Рождше паче надежди Пречистую Деву, благочестиво обещахуся Богу принести и исполняют, дающе яко жертву, рожденную от них, Иоаким днесь и Анна, в дом Божий.
Прозябе жезл иногда Ааронов, прообразующий, Чистая, Божественное Рождество, яко безсеменно зачнеши, и нетленна пребудеши, и по рождестве девствующи явишися, Младенца питающи — всех Бога.
Девы — Деву, и матери — Матерь благочестно стецытеся почтити с нами рождшуюся яко непорочную жертву и рожденную Богу плодоносимую, вси убо светло празднуем.
Песнь 5
Ирмос: Светлый нам возсияй Свет Присносущный, утренюющим о судьбах заповедей Твоих, Владыко Человеколюбче, Христе Боже наш.
Да светлоносим, православнии вси, стекающеся и славяще Богоматерь, яко Господу днесь приводится яко жертва благоприятна.
Да веселятся праотцы днесь, Владычице, и да радуется рождшая Тя со отцем Твоим, яко плод их Господу приносится.
Многоименитую и славнейшую Непорочную Юницу, яко плотию рождшую Божественнаго Тельца, вси воспоим, верно празднующе.
Уневещения написуются Божественная знамения паче ума рождества Твоего, Чистая Дево, днесь Духом Святым в дому Божии.
Да отверзутся преддверия славы Бога нашего и да приемлют Неискусобрачную Божию Матерь, якоже трилетствующую Нескверную Юницу.
Многочестную и присенную гору воспоим — Приснодеву, Божию Матерь бывшу: Та бо облиста свет в концех.
Песнь 6
Ирмос: Пророка Иону подражая, вопию: живот мой, Блаже, свободи из тли и спаси мя, Спасе мира, зовуща: слава Тебе.
Празднуем, вернии, праздник духовный Матере Божия, воспевающе благочестно: есть бо святейша Небесных умов.
Песньми духовными восхвалим, вернии, Матерь Света, яко днесь нам явися, предходящи в храм Божий.
Нескверная Агница и Чистая Голубица приведеся обитати в дом Божий, яко Непорочная, пронареченная быти Мати Божия.
В храм законный входы совершает храм Божий, Небесная скиния, из Неяже нам, сущим во тьме, Свет возсия.
Младенствующи плотию и совершена душею, Святый Кивот в дом Божий входит воспитатися Божественною благодатию.
От всяких искушений и бед душевных свободи ны, притекающия к Тебе, Всепетая, Твоими мольбами, Мати Христа Бога.
Кондак, глас 4
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.
Икос
Неизреченных Божиих и Божественных таин зря в Деве благодать являемую и исполняемую явственно, радуюся и образ разумети недоумеюся, странный и неизреченный: како избранная, Чистая, Едина явися паче всея твари видимыя и разумеваемыя? Темже восхвалити хотя Сию, ужасаюся зело умом же и словом, обаче дерзая, проповедаю и величаю: Сия есть селение Небесное.
Песнь 7
Ирмос: Пещь, Спасе, орошашеся, отроцы же, ликующе, пояху: отцев Боже, благословен еси.
Ликовствуем, празднолюбцы, днесь, воспоим Чистую Владычицу, Иоакима и Анну достойно чтуще.
Пророчествуй, Давиде, глаголя Духом: приведутся девы вслед Тебе, приведутся Тебе во храм Царице Матери.
Радовахуся Ангелов чини, веселяхуся праведных дуси, яко Божия Матерь во святая приводится.
Приемлющи пищу Небесную, преспеваше мудростию и благодатию, бывши Мати по плоти Христа Бога.
И телом и духом радовашеся, пребывающи Мария Непорочная во храме Божии, якоже сосуд священнейший.
Введоша Тя во внутреннейшее храма целомудреннии родителие Твои, Пречистая, воспитатися странно в жилище Христа Бога.
Песнь 8
Ирмос: Егоже ужасаются Ангели и вся воинства, яко Творца и Господа, пойте, священницы, прославите, отроцы, благословите, людие, и превозносите во вся веки.
Веселится днесь светло Иоаким, и Анна непорочная Господу Богу приносит жертву, данную ей от обещания Святую Дщерь.
Хвалятся святии Давид и Иессей, и Иуда чтится, из корене бо их израсте плод — Дева Чистая, из Неяже родися Бог Превечный.
Мария Пречистая и одушевленная скиния приводится днесь в дом Божий, и приемлет Сию Захария руками, яко освященное сокровище Господне.
Яко дверь спасительную и гору мысленную, яко лествицу одушевленную, почтим, вернии, воистину Деву и Матерь Божию, благословенную руками иереев.
Пророцы, апостоли и мученицы Христовы, Ангелов чини и вси земнороднии, почтим песньми Деву Чистую, яко благословенную Матерь Высочайшаго.
В храм Тя принесоша, Всенепорочная Чистая, Божественне рождшии Тя, яко жертву чисту, и странно водворяешися в неходимых Богу предуготоватися в жилище Слову.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа — Господа.
Песнь 9
Ирмос: Светоносный облак, в оньже всех Владыка, яко дождь с небесе на руно, сниде и воплотися нас ради, быв Человек, Безначальный. Величаем вси яко Матерь Бога нашего Чистую. (Дважды)
Припев: Величай, душе моя, приведенную во храм Господень и благословенную руками иереевыми.
Из праведных произыде Иоакима и Анны обещания плод — Богоотроковица Мария и, яко кадило приятно, плотию младенствующи, приводится во святилище святое яко Святая во святых обитати.
Младенствующую естеством и паче естества явльшуюся Матерь Божию восхвалим песньми: в храм бо законный Господу днесь приводится в воню благовония, праведных яко плод духовный.
Со Ангелом, еже радуйся, Богородице приличне возопиим, вернии: радуйся, вседобрая Невесто; радуйся, облаче светлый, из негоже нам возсия Господь, во тьме неведения седящим; радуйся, всех Надеждо.
Святых святая и Богомати Марие, молитвами Твоими, Чистая, свободи ны от сетей вражиих и всякия ереси и скорби, верно покланяющияся образу святаго Твоего зрака.
Песнь достойную Богородице вся тварь со Ангелом Гавриилом взывает, вопиюще: радуйся, Мати Божия Всенепорочная, Еюже избавихомся первыя клятвы, бывше нетления общницы.
Херувим пребольши, и Серафим вышши, и ширши Небес явилася еси, Дево, яко Невместнаго всеми во утробе вместивши, Бога нашего, и рождши несказанно: Егоже моли прилежно о нас.
Светилен
Юже древле предвозвести пророческое сословие, стамну, и жезл, и скрижаль, и несекомую гору, Марию Богоотроковицу верно да восхвалим: днесь бо вводится во святая святых воспитатися Господу. (Трижды)
Акафист Введению во Храм Пресвятой Богородицы
Кондак 1
Избра́нней Предве́чным Царе́м Богоотрокови́це Мари́и, А́нгелов и челове́ков Цари́це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свята́я Святы́х, на обруче́ние де́вства Своего́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́жие Жили́ще, досто́йное поклонение усе́рдно Тебе́ прино́сим, Ты же я́ко многомо́щная Засту́пница на́ша, от вся́ких нас бед и скорбе́й свободи́, да с любо́вию и умиле́нием Тебе́ вопие́м:
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Икос 1
Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки от небе́сных высо́т стеко́шася ви́дети пресла́вное Твое́, о, Богома́ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́пе с земны́м ли́ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с весе́лием идя́ше, Тя, Пречи́стая Де́во, провожда́юще и я́ко сосу́д избра́нный Бо́гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Госпоже́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́йны Твоея́ си́лу, ви́дяще же Тя небе́сныя чистоты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́вшая о Тебе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́хом мно́гим воспе́ша Тебе́ та́ко:
Ра́дуйся, прера́дованная Де́во, Ма́ти Царе́ва иму́щая быти.
Ра́дуйся, предпочте́нная Цари́це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти.
Ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщерь избра́нная и превознесе́нная.
Ра́дуйся, Бо́га Сы́на Ма́терь от ве́ка предрече́нная.
Ра́дуйся, Бо́гу Ду́ху Всесвято́му Неве́сто неискусобра́чная.
Ра́дуйся, всея́ Тва́ри ви́димыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 2
Ви́дяще пра́веднии роди́тели Твоя́, Пресвята́я Де́во, я́ко три ле́та испо́лнишася от рождества́ Твоего́, восхоте́ста соверши́ти де́лом обетова́ние свое́, е́же пе́рвее словесы́ изреко́ша, да принесу́т Тя в дар Бо́гу, сего́ ра́ди созва́ша в Назаре́т вся сро́дники своя́ от ца́рскаго и архиере́йского ро́да, и свяще́нники мно́гия, пригла́сиша же и лик чи́стых дев, да со свещи́ горя́щими провожда́ют Тя, я́ко же предрече́ Писа́ние: «приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́, и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в». И та́ко совоку́пльшеся вси и помоли́вшеся о Тебе́ Бо́гу, воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.
Икос 2
Ра́зум Небе́сный открыва́я, Богоотрокови́це, благоволи́ла еси́, я́ко да не в нище́тных ру́бищах предста́неши ко хра́му Царю́ Небе́сному, сего́ ра́ди преоде́яна была́ еси́ со сла́вою и красото́ю мно́гою, да испо́лнится на Тебе́ Дави́да пра́отца Твоего́ предрече́ние: «Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на». Егда́ же, я́ко Неве́ста Бо́жия преукра́шена была́ еси́ и вся ко всечестно́му Введе́нию Твоему́ досто́йна устро́ишася, поведо́ста Тя роди́тели Твоя́, я́ко трехле́тнюю а́гницу во Иерусали́м, воспе́вше Тебе́ та́ко:
Ра́дуйся, преоде́янная в ря́сны златы́я де́вства и чистоты́.
Ра́дуйся, преукра́шенная во вся добро́ты небе́сныя красоты́.
Ра́дуйся, Дщи Царе́ва всю сла́ву де́вственную внутрь Себе́ иму́щая.
Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, предста́ти одесну́ю Небе́сному Жениху́ гряду́щая.
Ра́дуйся, одушевле́нный Киво́те Бо́жий, посреде́ дев тимпа́нниц ше́ствия своя́ устроя́яй.
Ра́дуйся, пречи́стый Храм Спа́сов, ко хра́му зако́нному пути́ Своя́ направля́яй.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 3
Си́ла Вы́шняго осени́ Тя и Дух Святы́й на́йде на Тя и бысть Предводи́тель Твой, егда́ по трие́х днех пути́ дости́гла еси́ гра́да Иерусали́ма, и я́ко Киво́т Бо́жий ведо́ма была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню, Богоро́дице Де́во, да сбу́дется сло́во псало́мское, глаго́лющее: «Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во Святе́м». И та́ко за премно́гую небе́сную чистоту́ Твою́, храм Бо́жий удосто́илася еси́ быти, иде́же Дух Святы́й хотя́ше жи́ти да соде́лает Тя Жили́ще Свое́, селе́ние небе́сное, да па́ки испо́лнится на Тебе́ друго́е Писа́ние, глаго́лющее: «Освяти́л еси́ Селе́ние Свое́, Вы́шний, Свят храм Твой, Го́споди, ди́вен в пра́вде», сего́ ра́ди да воспои́м вси о Тебе́: Аллилу́иа.
Икос 3
Иму́ще ле́ты три, Пресвята́я Де́во, приведе́на была́ еси́ ко хра́му, святы́я же роди́тели Твоя́, ов от еди́ныя страны́, о́ва же от други́я, взе́мше за ру́ки Тя, Богодарова́нную им Дщерь свою́, кро́тко и че́стно ведо́ша Тя ко хра́му, глаго́люще: «Начни́те Де́вы свещено́сныя, предше́ствуйте пред Богоотрокови́цей». Все же мно́жество сро́дник и сосе́дов зна́емых и свяще́нник с весе́лием после́доваху, свещи́ в рука́х держа́ще, и окружа́юще Тя, я́коже зве́зды луну́ све́тлую. Стече́ся же и весь Иерусали́м, но́вое сие́ превожде́ние со удивле́нием зря́ще, Отрокови́цу трехле́тнюю толи́кою сла́вою облача́емую и таковы́м светоноше́нием почита́емую и воспе́ша Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, триле́тствующая те́лом, не́ба небеси́ ши́ршая.
Ра́дуйся, многоле́тствующая ду́хом, го́рних сил превы́сшая.
Ра́дуйся, А́гнице Непоро́чная, де́вство Свое́ Бо́гу в же́ртву чи́сту прине́сшая.
Ра́дуйся, Голуби́це Нескве́рная, чистото́ю Свое́ю А́нгелы удиви́вшая.
Ра́дуйся, с де́вственными ли́ки ко Го́споду приведе́нная.
Ра́дуйся, с горя́щими свети́льники ко хра́му препровожде́нная.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 4
Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, Первосвяще́нник Заха́рия смяте́ся, зря Твое́, Пречи́стая, ко хра́му Госпо́дню со сла́вою мно́гою превожде́ние и ко врато́м на восто́ки зря́щим затворе́нным су́щим приближе́ние. Егда́ же воспомяну́ Иезекии́ля предрече́ние дре́внее: «Врата́ сия́ затворе́на бу́дут и никто́же про́йдет сквозе́ их, я́ко Госпо́дь Бог про́йдет и́ми, и бу́дут заключе́на» испо́лнися Ду́ха Свята́го и открове́ние свы́ше получи́в, да отве́рзет приведе́нной Богоотрокови́це заключе́нная врата́, возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.
Икос 4
«Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́». Та́ко глаго́лаху Тебе́, Пресвята́я Де́во, роди́тели Твоя́, егда́ приведе́на была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню. Свяще́нницы же, слу́жбы соверша́ющия, ви́деша прише́ствие Твое́, изыдо́ша во сре́тение сла́вному введе́нию Твоему́, и с пе́сньми прия́ша Тя, я́ко Ма́терь иму́щую быти Архиере́я Вели́каго Небеса́ Проше́дшаго, глаго́люще:
Ра́дуйся, благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, проро́ки предвозвеще́нная.
Ра́дуйся, челове́ков спасе́ния пропове́дание, нам ны́не явле́нная.
Ра́дуйся, А́нгелы Небе́сными со сла́вою провожда́емая.
Ра́дуйся, иере́и Бо́жиими с ра́достию срета́емая.
Ра́дуйся, дом Отца́ Твоего́ и лю́ди Твоя́ оста́вльшая.
Ра́дуйся, дом Бо́жий явле́нием Свои́м освяти́вшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 5
Боговмести́мый храм бы́вши, Богоро́дице Де́во, ко хра́му зако́нному со сла́вою мно́гою провожде́на была́ еси́, да испо́лнится Агге́я проро́ка предрече́ние: «И испо́лню храм сей сла́вою, зане́ ве́лия бу́дет сла́ва хра́ма сего́ после́дняго па́че пе́рваго, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель». Ма́ти же Твоя́ приведе́ Тя к церко́вному вхо́ду, глаго́лющи: Гряди́, Дщи, ко И́же Тебе́ мне Дарова́вшему. Гряди́, Киво́те освяще́ния, к благоутро́бному Влады́це. Гряди́, Две́ре Жи́зни, к Милосе́рдому Да́телю. Гряди́, Киво́те Сло́ва, ко хра́му Госпо́дню. Вни́ди в Це́рковь Госпо́дню, ми́ра ра́досте и весе́лие, да воспою́ о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.
Икос 5
Ви́девши Ма́ти Твоя́, Богоро́дице Де́во, иере́и Бо́жии из хра́ма изше́дшия, и Святи́теля вели́каго Заха́рию, во сре́тение Твое́ гряду́щаго, рече́ к нему́: «Приими́, Заха́рие, Сень Нескве́рную; приими́, свяще́нниче, Непоро́чный Ковче́г; приими́, проро́че, Кади́льницу невеще́ственнаго У́гля; приими́, пра́ведниче, Кади́ло Духо́вное. Приими́, о, проро́че, Бо́гом дарова́нную Дщерь мою́ и введи́ в храм Зи́ждителя твоего́, и введ, насади́ Ю в горе́ святы́ни, в гото́вом жили́ще Бо́жием, ничто́же испыту́я, Тоя́ бо ра́ди бу́дет избавле́ние», с не́ю же и мы возопие́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, небе́сныя ли́ки возвесели́вшая Твои́м вхожде́нием.
Ра́дуйся, иере́и Бо́жии обра́довавшая Твои́м явле́нием.
Ра́дуйся, Селе́ние Небе́сное, храм зако́нный па́че пе́рваго освяти́вшая благода́тию.
Ра́дуйся, Не́бо земно́е, Сама́ Себе́ в жили́ще Христо́во приугото́вившая чистото́ю.
Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, я́ко вели́ко и ди́вно предше́ствие Твое́.
Ра́дуйся, Де́во Чи́стая, я́ко стра́шно и пресла́вно во хра́ме обита́ние Твое́.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 6
Пропове́дник вхожде́ния Твоего́ во храм Госпо́день пра́ведный Заха́рия удиви́ся зело́, ви́дев Твое́, Богоро́дице Де́во, по ле́ствице церко́вней, пятна́десять сте́пень иму́щей, ди́вное восхожде́ние: поста́влена бы́вши роди́тели Твои́ми на пе́рвом сте́пени, Ты а́бие Сама́ о себе́ потекла́ еси́ на про́чия сте́пени ско́ро зело́, ники́мже поддержи́мая, и на высоча́йший сте́пень восте́кши, ста́ла еси́, укрепля́ема неви́димою си́лою Бо́жиею; святы́й же Заха́рия, ви́дев сие́, объя́т бе Ду́хом Бо́жиим и рече́ матери Твое́й: «Благослове́н Плод чре́ва твоего́, о, же́но, пресла́вно приведе́ние твое́: Жи́зни бо Ма́терь и́стинную вво́диши, ка́ко храм вмести́т Ю?» Те́мже благодаря́ще Бо́га, воспе́л Ему́: Аллилу́иа.
Икос 6
Возсия́ ра́дость ве́лия всем хра́му зако́нному предстоя́щим, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, Ду́ха Свята́го испо́лненный, прия́т Тя, о, Богома́ти, пред враты́ церко́вными, рука́ма свои́ма держа́, и вводя́ Тя во Свята́я, веща́ше к Тебе́ та́ко: О, Отрокови́це Нескве́рная! О, Де́во Небла́зная! О, Деви́це Прекра́сная! О, жена́м украше́ние! О, дще́рям удобре́ние! Ты Благослове́нная в жена́х, Ты препросла́вленная чистото́ю, Ты запечатле́нная де́вством, Ты Ада́мовы кля́твы разреше́ние. Гряди́, исполне́ние моего́ проро́чества. Гряди́, соверше́ние обетова́ний Госпо́дних. Гряди́, печа́те Того́ заве́та. Гряди́, изъявле́ние Того́ сове́та. Гряди́, исполне́ние Того́ та́инств. Гряди́, проро́ков всех Зерца́ло. Гряди́, обновле́ние обветша́вших. Гряди́, Све́те во тьме лежа́щих. Гряди́, дарова́ние нове́йшее и Боже́ственнейшее. Вни́ди в ра́дость в Це́рковь Го́спода Твоего́, ны́не у́бо в до́льнюю, челове́ки входну́ю, не по мно́зе же в го́рнюю и непристу́пную». С ним же и мы воспое́м Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, Ле́ствице одушевле́нная, ко хра́му Госпо́дню по степе́нем ле́ствицы высо́кия восте́кшая.
Ра́дуйся, Две́ре, непроходи́мая челове́ческими по́мыслы, во две́ри хра́ма воше́дшая.
Ра́дуйся, я́ко по степе́нем доброде́телей возвы́силася еси́ до высоты́ Небе́снаго Алтаря́.
Ра́дуйся, я́ко на крыле́х де́вства и чистоты́ дости́гла еси́ Гра́да Вели́каго Царя́.
Ра́дуйся, Дом Бо́жий на версе́ го́ры дости́гшая.
Ра́дуйся, врата́ заключе́нная проше́дшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отверза́ющая.
Кондак 7
Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь спасти́ род челове́чь, избра́ Тебе́ еди́ну в Ма́терь Себе́ и введе́ Тя во святы́й храм Свой, да та́мо в уедине́нии и тишине́ глубо́цей дале́че от собла́знов ми́ра сего́ воспита́ешися во святы́не Госпо́дней в Бо́жие жили́ще. Ты же, игра́ющи и зело́ ра́дующися, я́ко в черто́зе, в дому́ Госпо́дни ше́ствовала еси́, а́ще и ма́ла была́ еси́ во́зрастом, трие́х лет су́щи, оба́че соверше́нна была́ еси́ благода́тию, я́ко предуве́денная и предызбра́нная от Бо́га пре́жде сложе́ния ми́ра, и та́мо воспева́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.
Икос 7
Но́вая, ди́вная и ужа́сная сотвори́ о Тебе́ Госпо́дь, Богоблагода́тная, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, вне себе́ быв, по та́инственному открове́нию Бо́жию введе́ Тя па́че зако́на за втору́ю заве́су, во вну́треннюю ски́нию, глаго́лемую Свята́я Святы́х, иде́же не то́чию же́нскому по́лу, но ниже́ свяще́нником подоба́ше входи́ти, но то́чию еди́ному Архиере́ю еди́ною в ле́то; подоба́ше бо Тебе́, я́ко Одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, еще́ пре́жде зача́тия па́че вся́каго естества́ преиспо́лненней чистоты́, ста́ти на ме́сте зако́ннаго Киво́та Бо́жия, Иереми́ем сокрове́ннаго, да испо́лнится па́ки сла́вою храм Госпо́день. Сие́ пречу́дное вхожде́ние Твое́ зря́ще, вопие́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, во Свята́я Святы́х, я́ко на не́бо земно́е взоше́дшая.
Ра́дуйся, Свята́я Святы́х бо́льшая, я́ко к Престо́лу Бо́жию предста́вшая.
Ра́дуйся, А́нгелы удиви́вшая, ка́ко во Свята́я Святы́х пресла́вно взошла́ еси́.
Ра́дуйся, челове́ки возвесели́вшая, я́ко храм Госпо́день сла́вою испо́лнила еси́.
Ра́дуйся, Черто́же Красне́йший, в не́мже жили́ще Святы́я Тро́ицы содева́ет Пресу́щественный.
Ра́дуйся, Престо́ле Святе́йший, на не́мже гото́вится се́сти пло́тию Пребоже́ственный.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 8
Стра́нно Твое́ зача́тие и рождество́. Стра́нен о́браз возраста́ния Твоего́. Стра́нно и пресла́вно, Богоневе́сто, Твое́ е́же внутрь Святи́лища Введе́ние, и на моли́тве пребыва́ние при́сное, и вся, я́же суть Твоя́: от у́тра бо да́же до тре́тьяго ча́са стоя́ла еси́ по вся дни на моли́тве внутрь Святи́лища, посе́м с про́чими де́вы в притво́ре в рукоде́лии упражня́лася еси́, от девя́таго же ча́са па́ки в хра́ме во Свята́я Святы́х предстоя́ла еси́ Бо́гу на моли́тве, в Богомы́слии и в поуче́нии Боже́ственных Писа́ний, до́ндеже А́нгел Госпо́день я́вльшеся препита́ти Тя небе́сною пи́щею. Таково́му равноа́нгельскому житию Твоему́ чудя́щеся, вопие́м та́ко благоволи́вшему о тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.
Икос 8
Всю Тебе́ освяти́ Всесвяты́й Дух, внутрь хра́ма пребыва́ющую, Пресвята́я Де́во. Сего́ ра́ди да не косне́тся Ти ничто́ от земны́я скве́рны, небе́сною и нетле́нною пита́ема была́ еси́ пи́щею, подава́емую же земну́ю пи́щу раздава́ла еси́ ни́щим и стра́нным. И та́ко прие́млющи по вся дни от А́нгела хлеб небе́сный, преуспева́ла еси́ му́дростию и благода́тию, те́лом и ду́хом ра́дующися, да невмести́мое Сло́во Бо́жие непоро́чно вмести́ши. И бе Арха́нгел Гаврии́л неотсту́пный храни́тель де́вственныя чистоты́ Твоея́ и со ины́ми А́нгелы Бо́жиими ча́сто Тебе́ явля́шеся, укрепля́ше Тя в по́двизех духо́вных, в моли́тве и посте́, в кро́тости и смире́нии и любе́зно бесе́доваше с Тобо́ю, Преве́чный Сове́т Вы́шняго о Тебе́ раскрыва́я, да бу́деши гото́ва к прия́тию Бо́жию, вопия́ к Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, неизрече́нных тайн Бо́жиих преди́вное исполне́ние.
Ра́дуйся, Предве́чнаго Сове́та Вы́шняго всечу́дное соверше́ние.
Ра́дуйся, небе́сным хле́бом от А́нгела неизрече́нно воспита́нная.
Ра́дуйся, благода́тию Божией с небесе́ несказа́нно укрепле́нная.
Ра́дуйся, Ю́же во Свято́е Святы́х срета́ют многоочи́тии Херуви́ми.
Ра́дуйся, с Не́юже непреста́нно собесе́дуют шестокрыла́тии Серафи́ми.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 9
Вся́кое естество́ А́нгельское удиви́ся о превели́цей красоте́ де́вства Твоего́, Всесвята́я Де́во. Ты бо со А́нгелы во Свята́я Святы́х пребыва́ющи, Сама́ вожделе́ла еси́ в чистоте́ А́нгельской и неврежде́нном Свое́м де́встве вечно жи́ти. Сего́ ра́ди первая в ми́ре дала́ еси́ обе́т де́вства и обручи́ла еси́ Себя́ на при́сное служе́ние Бо́гу в чистоте́ деви́честей, и уневе́стилася еси́ Ему́, да Ду́хом Святы́м приугото́вана бу́деши в чи́стое и нетле́нное Селе́ние Сло́ву Бо́жию, пою́щи Ему́ день и нощь: Аллилу́иа.
Икос 9
Вети́и богоглаго́ливыя не мо́гут глаго́лати, во е́же изрещи́ та́йну жития́ Твоего́ в чистоте́ де́вства во хра́ме, Богоро́дице. Расту́щей Тебе́ ле́ты, Ты бо день от дне укрепля́лася еси́ ду́хом и подви́жнейшее растя́ше житие́ Твое́: с трудолю́бием бо умножа́ла еси́ моли́тву, иду́щи от си́лы в си́лу, до́ндеже Си́ла Вы́шняго осени́ Тя. Растя́ху же в Тебе́ и да́ры Свята́го Ду́ха: егда́ бо в бо́льший приходи́ла еси́ во́зраст, бо́лее упражня́лася еси́ в моли́тве, не́же в рукоде́лии, но́щи же це́лыя в моли́тве со А́нгелы проводи́ла еси́ за второ́ю заве́сою; сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, Свята́я Святы́х Святе́йшая Де́во, в же́ртву чи́стую де́вство Свое́ Бо́гу прине́сшая.
Ра́дуйся, чисте́йшая Свята́го Ду́ха Пала́то, в Жили́ще Христо́во Себе́ воспита́вшая.
Ра́дуйся, Две́ри Небе́сная, в хра́ме, я́ко на небеси́ пребы́вшая.
Ра́дуйся, Горо́ Усыре́нная Ду́хом, во Святи́лище все́ми доброде́тельми процве́тшая.
Ра́дуйся, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно.
Ра́дуйся, Ю́же вси ве́рнии благода́рственно славосло́вят при́сно.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 10
Спасе́ния на́шего весна́ ра́достная возсия́ всем конце́м земли́ пресла́внаго Твоего́ ра́ди Введе́ния во храм Богоро́дице. Писа́ние мимои́де и оскуде́ зако́н, я́ко же сень, вше́дшей же Тебе́ во храм Бо́жий, Де́во Чи́стая, лучи́ благода́ти всем возсия́ша, просвеща́юще ду́ши и помышле́ния всех во тьме неве́дения седя́щих. Сего́ ра́ди да ра́дуется не́бо и земля́, не́бо У́мное Гряду́щее зря́ще и А́нгелов чи́ни и челове́ков мно́жество да вопию́т: в храм вво́дится ра́дость и избавле́ние всем вопию́щим: Аллилу́иа.
Икос 10
Стена́ еси́ де́вам в чистоте́ де́вства во оби́телех подвиза́ющимся, Богоро́дице Де́во, поне́же, да́вши во хра́ме обе́т де́вства Бо́гу, Ты ди́вно сохрани́ла еси́ его́ и дости́гши лет двуна́десяти, егда́ про́чия де́вы, при хра́ме живу́щия, сочетова́хуся супру́жества по обы́чаю подзако́нному, Ты откры́ла еси́ та́йну обетова́ния Твоего́, чесо́ ра́ди отдана́ была́ еси́ на хране́ние де́вства ста́рцу Ио́сифу, Бо́гом ука́занному возлете́нием голуби́цы от же́зла его́. И та́ко во всеце́лую добро́ту де́вства обле́кшися, я́ко Неве́ста Бо́жия, Ты всем подае́ши в чистоте́ служе́ние свое́ соверша́ющим дарова́ния кро́ткаго Твоего́ и молчали́ваго ду́ха, Твою́ тишину́, смире́ние и неизглаго́ланную чистоту́, да вси Тобо́ю спаса́емии со благодаре́нием воспою́т Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, в моли́твах во хра́ме Госпо́днем неусыпа́ющая, не даждь нам во грехе́ усну́ти.
Ра́дуйся, в безмо́лвии во Свята́я Святы́х пребыва́ющая, сподо́би нас в тишине́ живо́тней пожи́ти.
Ра́дуйся, со А́нгелы во Святи́лище при́сно собесе́днице, научи́ нас безпло́тных глаго́лам внима́ти.
Ра́дуйся, с чи́стыми де́вы при хра́ме сожи́тельнице, помози́ нам в де́встве и чистоте́ житие́ свое́ соверша́ти.
Ра́дуйся, Одушевле́нный Храм Бо́га Жива́го, хра́мы Ду́ха Свята́го нас сотвори́.
Ра́дуйся, Черто́же Вседраги́й вся́каго доброде́лания, во всех Да́рах Ду́ха Свята́го нас утверди́.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 11
Пе́ния всеумиле́нныя от неземны́х мусики́й приноша́ху Тебе́, Пресвята́я Де́во, Святи́и А́нгели, деви́ческому Введе́нию Твоему́ служа́ще и весе́лие творя́ше и небе́снии припева́ху гла́сы, Тебе́ на слу́жбу Бо́жию входя́щей, с ни́миже на земли́ от пе́сней челове́ческих де́вственнии ли́цы Го́сподеви пою́т, псало́мски воспева́юще и чту́ще Тебе́ Ма́терь Его́. С ни́ми же и нас сподо́би чи́стыми умы́ и нескве́рными усты́ воспе́ти о честне́м Введе́нии Твое́м: Аллилу́иа.
Икос 11
Светоприе́мная нам возсия́ла еси́ свеща́, Богоро́дице, во храм Госпо́день прише́дши, ра́дость велича́йшую та́мо светя́щи и на моли́тве во Свята́я Святы́х горя́щи, отону́доже и облиста́ла еси́ небе́сною чистото́ю всему́ ми́ру, во тьме грехо́вней пребыва́ющему, да и мы со свещено́сными де́вами, Тя ко хра́му Госпо́дню све́тло со сла́вою де́вственною проводи́вшими, узря́щем Тя ра́достно, во све́те чистоты́ душе́вныя и теле́сныя сия́ющу, и воспое́м Тебе́ похвалы́ таковы́я:
Ра́дуйся, Свеще́ Неугаси́мая, во Святи́лище возже́нная, свещено́сными де́вами провожда́емая.
Ра́дуйся, Заре́ Незаходи́мая, весь мир облиста́вшая, све́тлыми А́нгелы во хра́ме срета́емая.
Ра́дуйся, Свети́льниче Небе́сныя сла́вы, Све́те неле́стный во хра́ме всем возсия́вший.
Ра́дуйся, Черто́же Бо́жия благода́ти, Хле́бе слове́сный из руки́ А́нгела прия́вший.
Ра́дуйся, Ма́ти Све́та гряду́щая быти, све́том чистоты́ Твоея́ всех просвеща́ющая.
Ра́дуйся, Ма́ти Све́та Ти́хаго Сия́ние, теплото́ю моли́тв Твои́х всех утеша́ющая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 12
Благода́ти Бо́жия но́вый и одушевле́нный Киво́т су́щи, Богоро́дице Де́во, в не́мже вме́сто ма́нны чу́вственныя и веще́ственных скрижа́лей вмеща́ются невеще́ственныя неистощи́мыя дарова́ния Бо́жия, досто́йно введе́на была́ еси́ во Свята́я Святы́х, я́ко вмести́ти иму́щая пло́тски Безнача́льное Сло́во Бо́жие, иде́же Си́лы Небе́сныя служа́ху Тебе́, стра́шнии Херуви́ми и пламене́ющии любо́вию Серафи́ми осени́ша Тя крылы́ свои́ми, Престо́ли и Госпо́дствия, Нача́ла, Си́лы и Вла́сти припадо́ша к Тебе́ со Арха́нгелы и А́нгелы, вопию́ще о Тебе́: Аллилу́иа.
Икос 12
Пою́ще пречестно́е Твое́ во храм Госпо́день Введе́ние, хва́лим вси Твое́ пречу́дное во Свята́я Святы́х со А́нгелы спребыва́ние и небе́сным хле́бом пита́ние, поклоня́емся равноа́нгельской де́вственной чистоте́ Твое́й, Богоро́дице, и ве́руем, я́ко пришла́ еси́ от земна́го до́ма в Дом Бо́жий, я́ко же́ртва чи́стая, я́ко дар освяще́н на обруче́ние де́вства Твоего́ Жениху́ Небе́сному, да угото́ваешися досто́йно к нетле́нному и чи́стому Рождеству́ Христо́ву в Бо́жие Жили́ще. Те́мже та́ко ве́рующе, возглаго́лем Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, храм Госпо́день Пречи́стых ног Твои́х стопа́ми освяти́вшая.
Ра́дуйся, жили́ще Бо́жие от оскверне́ния гре́шных отмы́вшая.
Ра́дуйся, во Свято́м хра́ме, я́ко на небеси́, поклонение Го́рних Сил прие́мшая.
Ра́дуйся, во Свята́я Святы́х, я́ко на небеси́, Престо́лу Бо́жию предста́вшая.
Ра́дуйся, Прекра́сная Деви́це, изше́ствием Твои́м из до́му о́тчаго во храм мир всему́ ми́ру Прине́сшая.
Ра́дуйся, Но́вая Голуби́це, вхожде́нием во храм пра́ведным в преиспо́дней наде́жду впервы́е дарова́вшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.
Кондак 13
О, Всепе́тая Богоотрокови́це, Прише́дшая во храм Госпо́день воспита́тися во Свята́я Святы́х в Бо́жие Жили́ще, ны́нешнее на́ше о всечестне́м Введе́нии Твое́м прие́мши приноше́ния, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и напа́сти и искуше́ний вра́жеских, очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха и сохрани́ нас до сконча́ния на́шего в целому́дрии и чистоте́, да освяще́ннии Тобо́ю досто́йны бу́дем введе́ния во оби́тели ра́йския с му́дрыми де́вами, с ни́миже да воспое́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.
(Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос и 1-й кондак)
Моли́тва Введе́нию во Храм Пресвятой Богоро́дицы
О, Пресвята́я Де́во, Цари́ца Небеси́ и земли́, пре́жде век избра́нная Неве́сто Бо́жия, в после́дняя же времена́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты оста́вила еси́ лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, во е́же принести́ Себе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́гови, и первая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вства. Да́руй же и нам соблюда́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни живота́ на́шего, да бу́дем хра́мы Ду́ха Свята́го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́телех живу́щим и обручи́вшим себе́ на служе́ние Бо́гови в чистоте́ де́вства провожда́ти житие́ свое́ и от ю́ности нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́ности Твоея́ во хра́ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́ра сего́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном же и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щих на ны от ю́ности на́шея, и побежда́ти о́ныя моли́твою и посто́м. Ты во хра́ме Госпо́днем со А́нгелы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чистото́ю и любо́вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́тию Невмести́мое Сло́во Бо́жие. Сподо́би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, облещися во вся́кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́мощию Твое́ю одея́ние бра́чное души́ своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́шему и Сы́ну Твоему́, Христу́ Спаси́телю и Бо́гу на́шему, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́тели ра́йския, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нас вы́ну сла́вити и прославля́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́тва в пра́здник Введе́ния во Храм Пресвятой Богоро́дицы
К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́жда христиа́н и Прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиях защити́т? Услы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́! Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная! Научи́ мене́ исполня́ти во́лю Сы́на Твоего́ и да́руй жела́ние всегда́ сле́довати Его́ святы́м за́поведям. За мой ро́пот в боле́знех, труда́х и несча́стиях не отступи́ от мене́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею мене́ малоду́шнаго. Цари́це моя́ Преблага́я, Засту́пнице Усе́рдная! Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враго́в защити́, сердца́ вражду́ющих про́тив мене́ смягчи́ и Христо́вою любо́вию согре́й их. Мне же немощно́му да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь победи́та моя́ грехо́вныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Святою Це́рковию прове́л остальны́я дни земна́го стра́нствия. Предста́ни мне, Наде́ждо всех христиа́н, в час кончи́ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за мене́, многопрегреша́ющаго в жи́зни сей, Твоя́ всеси́льныя моли́твы по отше́ствии мое́м, да оправда́ет мене́ Госпо́дь и соде́лает прича́стником Его́ безконе́чных ра́достей. Ами́нь.
Источник: azbyka.ru