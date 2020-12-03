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Нашли мертвого мужчину около кладбища Бердска

11:03 03.12.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Есть ли признаки насильственной смерти, ответила Анастасия Кулешова.

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Смерть мужчины не криминальная
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Нашли мертвого мужчину около кладбища БердскаУмер экс-президент Франции Валери Жискар д’ЭстенЕщё 565 новостей

Сообщили о страшной находке в районе кладбища жители Бердска "Курьер. среда. Бердск" утром, 3 декабря. Якобы, в районе кладбища нашли мертвого человека. Как сообщила "Курьер. среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, смерть не несет криминального следа.

- Тело обнаружено в доме СНТ "Швейник". Умерший - мужчина 1958 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - казала Анастасия Кулешова.

Стоит отметить, что СНТ "Швейник" находится в 300-х метрах от кладбища.

кладбище мертвец труп
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