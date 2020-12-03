Нашли мертвого мужчину около кладбища Бердска

Есть ли признаки насильственной смерти, ответила Анастасия Кулешова.

Смерть мужчины не криминальная

Сообщили о страшной находке в районе кладбища жители Бердска "Курьер. среда. Бердск" утром, 3 декабря. Якобы, в районе кладбища нашли мертвого человека. Как сообщила "Курьер. среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, смерть не несет криминального следа.

- Тело обнаружено в доме СНТ "Швейник". Умерший - мужчина 1958 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - казала Анастасия Кулешова.

Стоит отметить, что СНТ "Швейник" находится в 300-х метрах от кладбища.