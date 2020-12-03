Главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года

4 декабря православный мир отмечает очень важный церковный праздник — Введение во храм Богородицы

4 декабря православный мир отмечает очень важный церковный праздник — Введение во храм Богородицы. В этот день важно читать молитвы, посвященные Деве Марии. Священнослужители рассказали, что это должны быть за молитвы.

Введение во храм — это один из двенадцати главных праздников церковного календаря. Каждый год он отмечается 4 декабря, во время Рождественского поста. Из-за этого действуют некоторые послабления. Например, 4 числа можно будет есть рыбу.

История и смысл праздника

Чтобы понять, какие молитвы и почему нужно читать в этот день, важно обратиться к истории и смыслу праздника. В основе его лежит евангельская история о том, как родители Девы Марии, Иоаким и Анна, отдали ее в Иерусалимский храм на служение Богу. Они не могли иметь детей, поэтому молили небеса о помощи. Ангел явился к Иоакиму и Анне и сказал, что дарует им дитя, если те отдадут девочку на служение Господу в храм. Так все и случилось.

Момент, когда трехлетнюю Марию отдали в храм, и называют Введением во храм. Это важный момент евангельской истории, ведь с него начинается новая веха в жизни девочки, которой еще до рождения было предрешено привести в этот мир Спасителя.

Молитвы на 4 декабря

В этот день важно читать молитвы, посвященные Деве Марии. К таковым можно отнести самую известную молитву «Богородице Дево, радуйся». Читать молитвы можно перед любой из икон Девы Марии. Обязательно нужно делать это утром, днем и вечером, то есть, как минимум, три раза.

Вот еще одна молитва на этот день:

«Услышь меня, Матушка Заступница, взываю к тебе в этот день. Услышь мои молитвы к тебе, прими мои слова, непорочная Дева. Защити меня и семью мою от несчастий и бед. Не отвергай меня, Твоей помощи ищущего, и не отринь меня грешного, Царица Небесная! В болезнях, трудах и несчастьях не отступи от меня и накрой покровом своим. Спаси нас грешных от видимых и невидимых врагов, от вражды и утраты веры. Даруй мне надежду и любовь, укрепи мою веру в тяжкий час. Аминь».

Прочтите ее три раза — утром, днем и вечером вместе с «Богородице Дево, радуйся». Не бойтесь просить Богородицу о помощи, если вы оказались в тяжелом положении. В этот день она поможет всем, кто нуждается в ней.

Несмотря на то, что 2020 год подходит к концу, загляните в православный календарь праздников и постов. Так вы сможете узнать, какие важные даты нас ждут впереди.

Источник: dailyhoro.ru