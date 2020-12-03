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Труп актрисы Нины Акимовой со следами побоев нашли в ее квартире

22:50 03.12.2020 Фото: kino-teatr.ru
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В октябре этого года она внезапно перестала выходить на работу. Тогда директор Молодежного театра даже обращался к правоохранителям с просьбой помочь отыскать ее.

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Гематомы на лице: обстоятельства гибели актрисы Акимовой проверят
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Труп актрисы Нины Акимовой со следами побоев нашли в ее квартиреСколько сибиряков умерло в 2020 году в Новосибирской области и Бердске. Больше ли смертей в пандемию COVID-19, стало известноЕщё 567 новостей

Правоохранители начали доследственную проверку обстоятельств гибели актрисы Российского академического молодежного театра Нины Акимовой. Тело актрисы обнаружил ее пасынок в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. При этом на голове актрисы были ссадины и гематомы в области глаз.

По данным РЕН ТВ, ранее актриса уже попадала в больницу со следами избиения. Это было в августе прошлого года. Тогда у Акимовой диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы конечностей и синяки на лице. Тогда же появилась версия о том, что избиение - дело рук одного из родственников артистки.

В октябре этого года Нина Акимова внезапно перестала выходить на работу. Тогда директор Молодежного театра даже обращался к правоохранителям с просьбой помочь отыскать ее.

Сегодня ранее стало известно о смерти Акимовой. Точные обстоятельства ее гибели пока неизвестны. Актриса снималась в фильмах "Сердце матери", "Метель" и "Дубравка".

актриса избиение пасынок синяки сотрясение головного мозга ушибы Нина Акимова
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