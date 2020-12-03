Труп актрисы Нины Акимовой со следами побоев нашли в ее квартире

В октябре этого года она внезапно перестала выходить на работу. Тогда директор Молодежного театра даже обращался к правоохранителям с просьбой помочь отыскать ее.

Гематомы на лице: обстоятельства гибели актрисы Акимовой проверят

Правоохранители начали доследственную проверку обстоятельств гибели актрисы Российского академического молодежного театра Нины Акимовой. Тело актрисы обнаружил ее пасынок в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. При этом на голове актрисы были ссадины и гематомы в области глаз.

По данным РЕН ТВ, ранее актриса уже попадала в больницу со следами избиения. Это было в августе прошлого года. Тогда у Акимовой диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы конечностей и синяки на лице. Тогда же появилась версия о том, что избиение - дело рук одного из родственников артистки.

В октябре этого года Нина Акимова внезапно перестала выходить на работу. Тогда директор Молодежного театра даже обращался к правоохранителям с просьбой помочь отыскать ее.

Сегодня ранее стало известно о смерти Акимовой. Точные обстоятельства ее гибели пока неизвестны. Актриса снималась в фильмах "Сердце матери", "Метель" и "Дубравка".