Что можно и что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года?

Считается, что в этот день лучше не давать в долг. Можно сходить в гости или позвать к себе друзей.

Православные верующие каждый год 4 декабря отмечают один из самых великих праздников – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Православные верующие каждый год 4 декабря отмечают один из самых великих праздников – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Какова история этого непреходящего праздника, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

История появления на свет Девы Марии

В канонических Евангелиях нет упоминаний об этом празднике. История этого события сохранилась в греческом Протоевангелии Иакова (II век) и латинском Евангелии псевдо-Матфея (IX век). Эти источники отражают устное предание Церкви, которое является неотъемлемой частью Божественного Откровения.

У верующих Иоакима и Анны долгое время не было детей. Уже в преклонном возрасте супруги дали обещание перед Богом: если у них появится ребенок, то они посвятят его Господу. Супруги прожили вместе около пятидесяти лет, в семье родилась дочь, которую нарекли Марией.

Служение Богу

До трех лет девочка жила со своей семьей в Назарете. Когда ей исполнилось три года, с пением священных песен и зажженными свечами родители в сопровождении близких и родных отвели дочь в Иерусалимский храм. Их путь занял три дня.

У входа путников встретили священники во главе с архиереем. В храм вела лестница длиной в 15 высоких ступеней. Марию поставили на первую ступень, оставшиеся 14 она быстро преодолела сама, чем удивила всех присутствующих.

Затем Марии было позволено войти в Святая святых – внутренний алтарь, место, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества. В храме Мария под надзором и руководством благочестивых наставниц, обучавших ее Священному Писанию, проводила время за молитвой и рукоделием.

Когда девушке исполнилось 15 лет, ей предстояло выбрать храм и выйти замуж. На это она сообщила, что решила остаться навсегда девой. Тогда священник Захария предложил родственнику, престарелому плотнику Иосифу, стать опекуном Марии. Ее родители к тому моменту уже умерли. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле – стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.

Распространение праздника

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.



В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, константинопольские патриархи. С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.

Как празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день?

4 декабря на утренних службах в церквях начинают петь "Христос рождается...", и христиане готовятся к Рождеству. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь. По православной традиции обычно дети начинают исповедоваться с семи лет. В этот день в своих проповедях священники говорят о том, как важно приобщать детей к вере.

Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, стиркой, шитьем, уборкой и другими домашними делами. Считается, что в этот день лучше не давать в долг. Можно сходить в гости или позвать к себе друзей.

Источник: amic.ru