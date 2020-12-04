Гадания и ритуалы на Великий праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года: обряд на деньги, мужа и счастье

Существовало поверье, что 4 декабря нечисть становится сильнее, поэтому может принести вред, как людям, так и животным. Для защиты от нее нужно начертить на дверях домов и хлевов кресты, а также обмазать их растолченным чесноком.

Посвящен этот день Деве Марии, которую родители – Анна и Иоаким, привели в трехлетнем возрасте в храм, тем самым выполнив свое давнее обещание

4 декабря (21 ноября по старому стилю) великий праздник, отмечающийся всеми христианами, – Введение в храм Пресвятой Богородицы. По славянской традиции в этот же день зимними играми и катанием на санях празднуют окончательное наступление зимы и называют день 4 декабря – Введенье, Введенщина, Воденье.

Посвящен этот день Деве Марии, которую родители – Анна и Иоаким, привели в трехлетнем возрасте в храм, тем самым выполнив свое давнее обещание. Они очень долго не могли иметь детей и однажды, после многих дней молитв, отец Марии дал обет, что если у них родится дитя, то они ее обязательно отдадут на служение Богу.

Обряды, ритуалы, традиции в Введенье

Традиционно в день празднования Введения повсюду начинают свою работу ярмарки, где можно купить обновку, полакомиться выпечкой, и, конечно, повеселиться. Однако главное, чему радовались мужчины, что в этот день можно купить отличные сани на зиму, которые тут же и опробовать. Ведь 4 декабря всегда устраивались катания на санях. Чаще всего в них катали молодоженов.

Для этого мероприятия должна была быть в сборе вся семья. Первоначально все вкусно ели за щедрым столом, затем, где-то в середине обеда, в путь отправлялись молодые, позже за нами ехали все остальные. По возвращению молодожены ехали в дом свекров, где их встречали пышным застольем. Главным угощением стола были булки и баранки, а также вареники с разными ягодами и фруктами. Невестка кланялась до земли матери мужа – это был знак благодарности, что ее приняли в его доме.

Чтобы холод в следующем году не уложил с болезнью в постель, хозяин дома 4 декабря должен был поприветствовать братьев Морозов: он топил так печь, чтобы в доме было очень жарко.

Девушки в Введенье тайно освящали воду в храме и давали ее выпить понравившемуся молодому человеку. Считалось, что эта вода приворотная, а благодаря ей, парень обязательно влюбится в ту, которая даст ему непростую водицу.

Существовало поверье, что 4 декабря нечисть становится сильнее, поэтому может принести вред, как людям, так и животным. Для защиты от нее нужно начертить на дверях домов и хлевов кресты, а также обмазать их растолченным чесноком. Двор посыпать маковыми зернами, после обкурить зельем. Чтобы скот мог противостоять влиянию нечистой силы, животных обязательно сытно кормили.

Праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы имеет еще одно название – Видение, так как в этот день умершие могли встретиться со своим телом. Поэтому родственники несли на могилы украшения: на женские – бусы или платки, на мужские – пояса или расчески.

Обряды и заговоры на Введение во храм Богородицы часто были связаны с торговлей и деньгами. Но прежде чем их проводить, необходимо в течение трех дней держать строгий пост.

Денежный ритуал в праздник Введения Взять бумажную купюру, достоинством кратную пяти, разменять ее на монеты, которые за три дня до праздника спрятать за икону. 4 декабря вынуть их и положить на стол, на котором стоит иконка с изображением Девы Марии. Зажечь церковную свечу и сказать, глядя на нее, такие слова: «Матерь Божия в храм вошла, ничего не боялась. Так и мои дела будут делаться-твориться, денюжка к денюжке крепиться. Ничего не боюсь, Божией силой заручусь». Деньги собрать в жменю и поднести к пламени. После необходимо их убрать в белый холщовый мешочек, который зашить и положить рядом с другими деньгами или в месте торговли.

Обряд в праздник Введенья, чтобы увидеть будущего мужа Девушка в ночь с 3 на 4 декабря должна лечь спать в новой ночной рубахе, распустив волосы и умывшись родниковой водой. Перед засыпанием она должна трижды сказать такие слова: «Пресвятая Богородица, я причесалась, в воде непростой умылась и в красивую одежду нарядилась, чтобы ты мне помогла, жениха моего в сон привела». Важно ни с кем не разговаривать после произнесения этих слов. Утром нужно вспомнить свое сновидение, ведь в нем Божья Матерь показывала любимого. Никому не рассказывать об увиденном. Если сон не запомнился, значит, не время сейчас думать о женихах – есть дела и поважнее.

Обряд в праздник Введенья 4 декабря, чтобы быть здоровым Нужно взять ветки вербы, березы и осины. Принести их домой, поставить в воду и пусть стоят неделю до наступления праздника в воде. Утром 4 декабря их заварить в родниковой кипяченой воде и влить отвар в ванну, в которую сесть со словами: «Дева Мария, как ты никогда не болела, так пусть и я никогда не буду болеть. Как ты была крепка и сильна, так и во мне будет крепкий дух и сила могущая. Аминь. Аминь. Аминь». Посидеть в воде минут 10-15, затем обтереться белой простыней и прочитать «Отче наш» три раза.

Приметы на Введенье 4 декабря

✦ Если девушка к Введенью не успеет ощипать лен, то летом урожая не будет, да и уважение людское можно потерять.

✦ С 4 декабря зима вступает в свои права, поэтому ее нужно хорошо встретить – украсить ворота рябиновыми гроздьями.

✦ Именно с Введенья разрешается ходить и ездить по замерзшим водоемам, – до этого он был еще непрочный. Но прежде чем выйти на лед, нужно трижды перекрестить и себя, и реку.

✦ Выпавший до этого дня снег – растает, а тот, что сегодня ляжет – тот всю зиму будет укрывать землю, поэтому его до полудня не счищали, даже если и был сильный снегопад.

✦ Мороз ударил 4 декабря – значит, зима будет вся холодная, оттепель же сулит теплые зимние деньки; дождь пошел – к сырой зиме.



✦ На Введенье последний раз можно на рыбалку выйти – лед уже крепкий, а рыба еще активна. Но эта примета только не для опытных рыбаков, другие и в мороз находят рыбные места.✦ Если ворон каркает над домом, в котором кто-то болеет, то это печальный знак. Если же сорока трещит – к новостям, воробьи чирикают – к гостям, голуби воркуют – к семейному благополучию.✦ На Введение наблюдали и за дымом, идущим из соседнего дома. Если идет в сторону дома наблюдателя – будут жить с соседями в мире и согласии, в противоположную – к ссоре, вверх – к общей радости.

Гадания в праздник Введенье 4 декабря

Распространенным в этот день было гадание по первому переступившему порог дома. Если это была женщина, то ожидаются денежные проблемы, мужчина – стабильность, девушка – благополучие и любовь, парень – крепкое здоровье, ребенок – хлопоты, нищий – к недугам, корова или свинья – удача. Поэтому хозяева вставали как можно раньше и заводили в дом скотину.

4 декабря, в праздник Введенья отламывали вишневую ветку и ставили ее в емкость с водой, которую помещали позади иконы. Если она перед новогодними праздниками расцветет, то год будет счастливым, если же засохнет, то ожидаются какие-то неприятности.

Можно погадать на варениках. В этот день было принято готовить их с фруктово-ягодной начинкой. Если кому-то попадался с картошкой или капустой, то этого человека ждал сюрприз.

Готовились специальные гадательные баранки, в их тесто клали разные предметы: монетку – к прибыли, чесночный зубок – к крепкому здоровью, кусочек лука – к слезам, щепотку соли – к неприятностям, сахара – к радости, перца – к экстремальной ситуации, мака – к семейному счастью, тмина – к неожиданности, кунжута – к прибавлению в семействе.

В день Введенья за 15 минут до наступления полуночи нужно подойти к вербе, закрыть глаза, загадать желание и прислушаться. Если в этот момент «затрещит» верба, то задуманное исполнится, не будет звука треска, то, увы, оно не воплотится в жизнь.

Девушка, которая хотела узнать, какой будет по характеру будущий муж, проводила гадание в ночь с 3 на 4 декабря, к которому тщательно готовилась. Умывалась в воде с добавлением святой воды, надевала красивое нижнее белье, расчесывалась и нарумянивалась. Затем вставала у окна так, чтобы на нее попадал лунный свет. В руках она держала емкость с разной крупой. Затем брала одно зернышко и смотрела, какое оно.

Рисовое – будет прекрасен лицом, но иметь черную душу.

Гречишное – веселый и коммуникабельный.

Пшеничное – пессимист со сложным характером.

Овсяное – трудоголик с золотыми руками.

Кукурузное – солнечный человек с чистой душой.

Перловое – скандалист ворчливый.

Горох – взрывной характер будет иметь.

Ржаное – спокойный и уравновешенный.

После гадания зернышко нужно проглотить.

Гадали в Введенье по вязаным вещам. Нужно перед сном в темноте связать небольшое полотно, положить его под подушку. Утром посмотреть, как оно выглядит. Если ровное и красивое – жизнь будет гладкой и счастливой, если кривое – ожидаются какие-то неприятные события, если пропущены петли – к потере чего-то важного, если узелки – к новым знакомствам. Это полотно нужно распустить, а нитки сжечь. Пепел развеять по воздуху.

Купить новое зеркало, обмыть его в святой воде и написать на нем в полночь с 3 на 4 декабря главное на данный момент для вас слово: любовь, деньги, здоровье, семья и т.п. Затем лечь и произнести такие слова: «Матерь Божия, приходи, мне ответ подскажи». Зеркало завернуть в платок белого цвета и положить под подушку. Во сне придет ответ на интересующий вопрос. Утром зеркало вытереть платком, который повязать себе на шею. Зеркальце положить за икону Девы Марии. Пусть там лежит 40 дней. Потом им можно пользоваться, как обычным.

Источник: inpot.ru