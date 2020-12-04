Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известно

Так выглядело ужасающее инфекционное отделение в ЦГБ Бердска четыре года назад

Совет депутатов Бердска высказался о нуждающемся в ремонте инфекционном отделении ЦГБ Бердска. Обсуждение произошло 3 декабря на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Вопрос о ремонте инфекционного отделения на комитете был направлен начальнику управления социально-экономического развития Юлии Бадриной председателем комитета депутатов Еленой Бороздиной.

- Инфекционное отделение планируется ремонтировать?- спросила Бороздина.

- Было поручение губернатора Травникова отремонтировать 5 кровель здания больницы. Все они отремонтированы. При проведении этого ремонта назрел вопрос. Инфекционное отделение запланировано. Хирургический корпус на 4 этаже ЦГБ также у нас в тяжелом состоянии. На данный момент достигнута договоренность с областью, что в 2021 году мы планируем ремонт 4 этажа. Кроме этого планируется строительство отделения скорой медицинской помощи, здание детской больницы №1. Инфекционка тоже там, - ответила Юлия Бадрина.

- А у нас на сегодняшний день область решила резко начать выделение денежных средств на объекты здравоохранения в Бердске?- поинтересовалась Елена Бороздина.

-Нет. Это было на встрече главы Бердска с Травниковым,- ответила Бадрина.

То, что к главному врачу у нас вопросов больше, чем ответов - это однозначно,- резюмировала Бороздина.

Напомним, что также на комитете 3 декабря было принято решение пригласить на следующее заседание главврача горбольницы Аллу Дробинскую с целью разъяснения предоставления качества медицинских услуг населению и определения уровня медицины в Бердске в целом.