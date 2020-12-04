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Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известно

10:15 04.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По поручению Травникова уже отремонтированы 5 кровель здания больницы.

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Так выглядело ужасающее инфекционное отделение в ЦГБ Бердска четыре года назад
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Отремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известноЗакрываются классы в школах на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Названо новое число зараженных педагогов и учеников за сутки на 4 декабряЕщё 739 новостейСюжет: Реанимация ЦГБ БердскаОтремонтируют жуткие инфекционное и хирургическое отделения в ЦГБ Бердска. Когда построят новую "скорую", стало известно"В медицине у нас полный провал": Потребуют ответы на "чудовищные" вопросы от главврача ЦГБ Аллы Дробинской депутаты БердскаЕщё 128 новостей

Совет депутатов Бердска высказался о нуждающемся в ремонте инфекционном отделении ЦГБ Бердска. Обсуждение произошло 3 декабря на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Вопрос о ремонте инфекционного отделения на комитете был направлен начальнику управления социально-экономического развития Юлии Бадриной председателем комитета депутатов Еленой Бороздиной.

- Инфекционное отделение планируется ремонтировать?- спросила Бороздина.

- Было поручение губернатора Травникова отремонтировать 5 кровель здания больницы. Все они отремонтированы. При проведении этого ремонта назрел вопрос. Инфекционное отделение запланировано. Хирургический корпус на 4 этаже ЦГБ также у нас в тяжелом состоянии. На данный момент достигнута договоренность с областью, что в 2021 году мы планируем ремонт 4 этажа. Кроме этого планируется строительство отделения скорой медицинской помощи, здание детской больницы №1. Инфекционка тоже там, - ответила Юлия Бадрина.

- А у нас на сегодняшний день область решила резко начать выделение денежных средств на объекты здравоохранения в Бердске?- поинтересовалась Елена Бороздина.

-Нет. Это было на встрече главы Бердска с Травниковым,- ответила Бадрина.

То, что к главному врачу у нас вопросов больше, чем ответов - это однозначно,- резюмировала Бороздина.

Напомним, что также на комитете 3 декабря было принято решение пригласить на следующее заседание главврача горбольницы Аллу Дробинскую с целью разъяснения предоставления качества медицинских услуг населению и определения уровня медицины в Бердске в целом.

инфекционное отделение ремонт больницы хирургическое отделение Елена Бороздина Юлия Бадрина Алла Дробинская
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