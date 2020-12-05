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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать в эту православную дату 5 декабря 2020 года

08:20 05.12.2020 Фото: pxhere.com
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Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор.

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Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать в эту православную дату 5 декабря 2020 годаЧто категорически запрещено делать 5 декабря 2020 года на день святого ПрокопияЕщё 465 новостей

Дата по старому стилю: 22 ноября.
В этот день отмечается память святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века. Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что обладал даром исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Отказавшийся сделать это Прокопий был обезглавлен.

Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь. «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», — говорили по этому поводу люди. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», — подмечали люди.

Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощение и затевали мирской праздник. Кроме того, начиная с Прокопьева дня мужики, что называется, «санничали» — изготовляли и чинили сани.

Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. Вечером, нагулявшись, загадывали загадки про зимние забавы: про катание с гор («Под гору — коняшка, а в гору — деревяшка»); про детские санки («Два волка бежат, оба в небо глядят»); про лошадей и сани («Побегушки бегут, поползушки ползут»).

Именины в этот день
Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков

Источник: calend.ru

5 декабря 2020 дети именины история праздник Прокопьев день
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