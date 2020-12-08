Что можно есть в Рождественский пост?

Православным христианам играть свадьбу в Рождественский пост, конечно, нельзя. Венчание в это время не совершается.

Рождественский пост нужен нам для того, чтобы приготовить свою душу к встрече великого праздника – Рождества Христова

Мы постепенно начинаем готовиться к великому празднику Рождества Христова. У людей, которые только начинают свою жизнь в Церкви, как правило, возникает много вопросов о правилах и традициях Рождественского поста. Мы постарались собрать самые типичные вопросы и задали их протоиерею Алексею Митюшину, настоятелю храма Живоначальной Троицы в Косино.

Рождественский пост нужен нам для того, чтобы приготовить свою душу к встрече великого праздника – Рождества Христова. В православной церкви два события отмечаются особенным образом: это Воскресение Христово и Рождество Христово.

Рождество Христово люди ждали много веков, чтобы с рождением Господа избавиться от власти дьявола над собой. Радость этого рождения Спасителя в мире мы продолжаем праздновать до сих пор. Поэтому христиане приготавливают себя к этому событию заранее, постом.

До Рождественского поста христиане не постятся более трех месяцев (после Успенского поста). Мы расслабляемся духовно и телесно, а перед Рождеством наступает время внутренне собраться. Когда пост исчезает из нашей жизни, мы даем слабину и в духовном, и в телесном плане.

Рождественский пост нужен, чтобы достойно, по-христиански встретить великой праздник Рождества. Принести Богу благодарность за то, что Он не погнушался нашего человеческого естества и стал, как и мы, совершенным Человеком, принимая на Себя все тяготы нашего земного бытия, болезни плоти и духа.

Как соблюдать Рождественский пост?

Рождественский пост не такой строгий и сложный, его называют рыбным. Мирская традиция соблюдения поста легче, чем монастырская. Миряне в этот пост могут есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.

А монахи по церковному уставу едят рыбу только по субботам и воскресеньям; по вторникам и четвергам – только если на эти дни выпадают праздники. Например, День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), Празднование иконы Божьей Матери «Знамение» (10 декабря) или престольный праздник. После первого января рыба монахами уже не вкушается.

Как держать Рождественский пост мирянам?

Нужно сказать, что в традиции Русской Православной Церкви мирянам следует подражать монахам в их воздержании. Кто имеет силы, тот может поститься по церковному уставу. Кто такой возможности не имеет, пускай не отчаивается, не унывает, а в этот пост лучше упражняется в смирении, в любви к окружающим, в чтении духовной литературы, в чтении Евангелия.

Что нельзя делать в Рождественский пост?

В первую очередь в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост мы не будем есть скоромного, но будем продолжать оставаться лукавыми, злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать других, болтать попусту – это будет нарушением поста. Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в повседневности.

Можно ли играть свадьбу (жениться/выходить замуж) в Рождественский пост?

Православным христианам играть свадьбу в Рождественский пост, конечно, нельзя. Венчание в это время не совершается. Для тех, кто решит заключить брак в ЗАГСе, Рождественский пост также не самый подходящий момент. Важно помнить, что всему свое время: время радости и время воздержания. Если человек считает себя православным христианином, то он должен прислушаться к голосу Церкви.

Можно ли заниматься сексом в Рождественский пост?

Это очень тонкий, личный вопрос. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам отвечает так: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1Кор. 4:7). Если муж и жена постятся в телесном воздержании, то по обоюдному согласию.

Если у православных христиан есть духовный отец, то этот вопрос нужно решать с ним. Подобный вопрос гораздо более личный, чем, например, воздержание от мяса. Может быть, у жены-христианки неверующий муж, ему совершенно непонятно подобное воздержание, это может привести к ссоре в семье. Поэтому данную проблему лучше решать со своим духовником.

Что можно есть в Рождественский пост?

В Рождественский пост можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

Можно ли есть рыбу в Рождественский пост?

В мирской традиции, в снисхождении к нашим немощам, рыбу есть можно во все дни, кроме среды и пятницы. Для мирян это скорее не правило, а послабление. Современный человек тратит по несколько часов в день на дорогу, устает на работе, находится дома в постоянных бытовых заботах, поэтому нам, как жителям мегаполисов, даются такие снисходительные послабления.

Можно ли пить вино в Рождественский пост?

Вино разрешается пить Рождественским постом по воскресеньям и большим праздникам, которые выпадают на время поста. Скажем, Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), День святителя Николая Чудотворца (19 декабря), день апостола Андрея Первозванного (13 декабря), День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), престольные праздники.

Как сказал царь Давид в Псалтыри: «…И вино веселит сердце человека, и хлеб его укрепит» (Пс. 103:15). Вино разрешается пить и в праздники, и в дни поста, но в меру.

Отдельно стоит сказать о ночи с 31 декабря на 1 января. В 2018 году 1 января - это понедельник. Если вы собираетесь в этот день причащаться, то нужно соблюдать полное воздержание от пищи и напитков с полуночи (это ограничение не касается совсем маленьких детей и приема лекарств). Во всех остальных случаях празднование Нового года также должно быть скромным, поскольку у православных продолжается Рождественский пост.

Можно ли крестить в Рождественский пост?

Крещение может совершаться в любой день Рождественского поста. Не существует никаких препятствий к тому, чтобы крестить ребенка или взрослого во время Рождественского поста. Другое дело, что к таинству нужно готовиться: позвонить в храм, договориться о времени крещения, поговорить со священником. Сейчас существует правило обязательной катехизации для взрослых и подростков, собирающихся креститься, и крестных отцов или матерей при крещении маленьких детей.

Обязательно спросите о том, как проходит подготовка к крещению, в том храме, где вы собираетесь креститься сами или крестить ребенка. Узнать это можно на сайте прихода, по телефону или за свечным ящиком.

Можно ли причащаться в Рождественский пост?

Можно и, более того, Рождественским постом желательно причащаться чаще, чем обычно. Так как пост – это время, которое способствует подготовке к причащению. Мы находимся в воздержании, молитве. Поэтому, соблюдая правила поста, мы можем со страхом Божьим приступать ко причастию.

Как готовиться к причащению в Рождественский пост?

Пост, если он соблюдается, уже сам по себе является подготовкой ко причастию. Нужно читать последование ко святому причащению, читать покаянный канон Спасителю, молебный канон Пресвятой Богородице и канон ангелу-хранителю.

Какие молитвы читают в Рождественский пост?

Так как не все мы успеваем вне поста читать ежедневные утренние и вечерние правила, лучше всего будет Рождественским постом начать с них и постараться вычитывать их регулярно. Это будет для нас лучшее молитвенное делание, которое желательно после Рождественского поста оставить в нашей обычной жизни.

Кроме этого, в христианской традиции в пост следует чаще читать Евангелие: или подряд, или то, которое читается в этот день в храме (это можно посмотреть в церковном календаре, где указано чтение на каждый день). А тем, кто исполняет и ежедневные правила, и регулярно читает Евангелие, стоит читать Псалтырь.

Можно ли читать акафисты в Рождественский пост?

Дома можно читать любые православные молитвы для мирян (без священнических возгласов). Есть известное выражение «Келия не имеет устава». Другое дело, что акафист - это торжественная, радостная, благодарственная молитва, которая, возможно, не очень уместна, например, в Великую Пятницу — день распятия Христа. Но во время Рождественского поста можно читать акафист, тем более, что в декабре празднуются дни памяти таких известных святых как апостол Андрей Первозванный, Спиридон Тримифунтский или святитель Николай архиепископ Мир Ликийских.

Чем можно поминать в Рождественский пост?

Поминать усопших в любое время года нужно молитвой: подачей записок на проскомидию (часть литургии), панихидами, домашней молитвой за умерших родственников и друзей.

Если же речь идет о поминальной трапезе, то она должна быть постной. Меру воздержания и возможность послабления постовых требований нужно обсудить со своим духовником или священником, мнению которого вы доверяете.

Можно ли зачать ребенка в Рождественский пост?

Существует традиция отказываться на время постов от супружеской близости, поэтому зачинать ребенка в Рождественский пост не стоит. С другой стороны, апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе» (1 Кор. 7:5), так что вопрос о возможности супружеских отношений в Рождественский пост нужно обсудить с супругом. Если же зачатие ребенка все же произошло, не обращайте внимания на суеверные представления с этим связанные – дата зачатия никак не сказывается на ребенке.

Можно ли есть зефир в Рождественский пост?

В Рождественский пост по монастырскому уставу запрещены молоко и яйца. Если эти продукты входят в состав зефира (о чем можно прочитать на упаковке товара), то есть его нельзя. Напомним, что меру воздержания и возможность послабления постовых требований нужно предварительно обсудить со своим духовником или священником, мнению которого вы доверяете.

Можно ли свататься в Рождественский пост?

Не совсем понятно, что имеется в виду под словом «свататься». Если речь идет о предложении руки и сердца или знакомстве с родителями избранника или избранницы, то это не запрещено. Если же речь идет о венчании, то в Православной Церкви во время многодневных постов это таинство не совершается.

Постом можно «расписаться в ЗАГСе», а венчание отложить на потом, но лучше попросить на это благословение у духовника, посоветоваться с ним, как лучше поступить.

Можно ли шить в Рождественский пост? Можно ли вышивать бисером в Рождественский пост?

Безусловно можно. Шитье – это спокойное и умиротворяющие занятие, вполне соответствующие постному настроению. Лучше вышивать и шить, чем тратить время на телевизор или нерабочее время в интернете. Кстати, по церковному преданию сама Пресвятая Богородица занималась шитьем – она шила завесу для храма Соломона. На иконах Благовещения Богоматерь часто изображают с принадлежностями для шитья.

Главное, чтобы занятие вышиванием не подменяло собой молитву в храме. В остальном каких-то запретов на занятие вышивкой в любое время нет.

К любому занятию нужно подходить с внутренним духовным рассуждением.

Где можно собороваться в Рождественский пост?

Соборование в Рождественский пост – явление более редкое, чем соборование в пост Великий.

Тем не менее во многих православных храмах существует традиция соборования во время многодневных постов.

Узнать, как пособороваться в храме, который вы выбрали, можно на сайте прихода, по телефону или за свечным ящиком. Вам расскажут, когда можно пособороваться и как лучше подготовиться к таинству.

Жителям спальных районов Москвы лучше выбрать храм в центре города, где людей может быть значительно меньше, чем на окраинах.

Соборование — это таинство, в котором мы испрашиваем у Бога прощения забытых нами грехов. К ним не относятся грехи, которые человек сознательно утаил на исповеди.

Можно ли есть сухари в Рождественский пост?

Есть сухари в Рождественский пост, конечно, можно – это один из самых постных видов пищи, если только они не с молочной начинкой.

Напомним, что меру воздержания и возможность послабления постовых требований нужно предварительно обсудить со своим духовником или священником, мнению которого вы доверяете.

И, главное, нужно помнить, что суть Рождественского поста состоит не только в ограничениях в еде, хотя они тоже важны. Начиная с поста гастрономического, христианин совершенствуется в духовном делании – учится быть ответственным за свою жизнь через сознательное самоограничение. Пост в еде – не самоцель, а лишь средство к возрастанию во Христе, еще один шаг к Господу и исполнению Его заповедей.

Источник: foma.ru