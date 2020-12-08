Вызвали на "допрос" из-за земель бизнесмена Илющенко, но не дождались начальника ОМВД Владимира Соколова депутаты Бердска 8 декабря 2020

Главный полицейский города сейчас находится в отпуске. Когда состоится его встреча с народными избранниками по вопросу набережной города, в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Депутаты пригласили на комитет главного полицейского Бердска

Очередной комитет депутатов по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью в Бердске состоялся сегодня, 8 декабря. Из 4-х вопросов самым важным оказался последний - беседа с начальником полиции Бердска Владимиром Соколовым. Но народные избранники его так и не дождались. Причиной "не явки" оказался отпуск главного полицейского. Не пришли и на встречу его заместители.

- Я ради этого приехала, чтобы пришел человек и ответил компетентно по вопросу. Еще никого из полиции не было, - сказала депутат Елена Белова.

Отмечается, что Владимир Васильевич пообещал "обязательно прийти" на следующий комитет депутатов.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 1 декабря этого года одним из ключевых вопросов затронутых на комитете стал вопрос об обращении в МВД по земельному участку бизнесмена Александра Илющенко. Речь идет об "украденной" набережной города.

Уголовное дело о незаконном присвоении земель бердской набережной возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ и продолжается год. Поскольку на участках расположен ЕНК (единый недвижимый комплекс), принадлежащий Илющенко, распорядиться ими по своему усмотрению, в соответствии с земельным законодательством, администрация города не вправе. Но администрация Бердска обратилась в прокуратуру города с приложением о проведенной экспертизе по ЕНКО.

Как сообщили в прокуратуре, экспертиза не является государственной.

- Было направлено обращение в прокуратуру Бердска о том, что выполнена экспертиза администрацией Бердска по ЕНКО. Экспертиза выявила, что есть в ЕНКО какие-то объекты, которые физически не существуют. На основании экспертизы которой мы полагаем, чтобы это ЕНКО признать недействительным. Мы обратились в прокуратуру, чтобы она выступила в защиту интересов. Из прокуратуры пришёл ответ, что возбуждено уголовное дело. Оно на сегодняшний день еще рассматривается. В рамках уголовного дела назначена экспертиза на предмет возможности внесения объектов недвижимости ЕНК, проведение которой не завершено. То, что сделала администрация они говорят, что это не государственная экспертиза. Государственная экспертиза сейчас делается в рамках уголовного дела. Поэтому прокуратура нам отказала выступить с иском прекращения зарегистрированного за Илющенкой права собственности на недвижимый комплекс до принятия процессуального решения по уголовному делу. 24 декабря уже будет год, как идет уголовное дело, поэтому я предлагаю написать обращение в МВД по Бердску, где сейчас расследуется уголовное дело, приложить эту экспертизу даже при том, что они заказали знаковую экспертизу. Можно будет обсудить, что мы в итоге просим ускорить рассмотрение этого дела, ознакомиться с этой экспертизой, которую выполнила администрация Бердска о том, что в принципе физически не существует какая-то организованная ЕНКО, - заявила депутат Елена Белова.

- Следствие ведут именно МВД или Следственный комитет? - спросил неделю назад депутат Владимир Постников.

- Уголовное дело возбуждено в ОМВД по Бердску. Нам они давали ответы, что лицо не установлено. В рамках рассмотрения уголовного дела мы просили их арестовать земельные участки, но они не арестованы. Эти участки используются. Не совсем понятно - почему именно так,- ответила Белова.

- Мы как-то писали в наше МВД и получали отписки-однодневки. Такое ощущение складывается, что руководитель нашего МВД не в курсе в полной мере сути этого вопроса. Может все-таки пригласить сначала начальника МВД? - предложил Постников.

- Начальника МВД мы тоже пытались пригласить, но он не пришел. Давайте на следующее заседание комитета попытаемся еще раз пригласить руководителя, но письмо подготовить надо - это официальный запрос,- резюмировала Елена Белова.

Напомним, что что борьба за бердскую набережную развернулась в Бердске давно. Ее территория была предоставлена бизнесмену Александру Илющенко по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной». На этом участке Илющенко возвел объекты недвижимости: набережную, причал, универсальную детскую игровую площадку, бассейн, парковку. Срок договора аренды истек еще в январе 2019 года. Депутаты горсовета неоднократно обращались в генпрокуратуру страны с просьбой проверить факт законности передачи земельного участка.