Молитва «Отче Наш»: Значение и текст

В этой молитве в первую очередь идет обращение к Отцу Небесному. И первое, что важно знать человеку, так это то, что Отец любит своих детей.

Эту молитву желательно знать каждому человеку

История молитвы «Отче Наш» берет свое начинание еще со времен Иисуса Христа. Эту молитву желательно знать каждому человеку. И ее важно произносить искренне от чистого сердца.

Факты о молитве «Отче Наш», о которых должен знать человек

Молитва «Отче Наш» не для всех может показаться на первый взгляд доступной и понятной. Но это только, когда первый раз ее читаешь. Важно понимать, что всегда нужно вникать в саму суть и историю этой молитвы.

Она зародилась еще во времена Иисуса Христа, Сына Божьего, которого послал Бог для искупления всего человечества. Произошло это событие около 2000 лет назад.

В Святом Писании от Матфея говорится:

«И вот, голос с небес, говорящий:» Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение! «.

Именно в Евангелии Иисус впервые произнес важную молитву «Отче Наш».

Евангелия отражают все этапы, через которые весть Иисуса дошла до людей. Но можно вопросы касательно молитвы исследовать более конкретно, важно лишь только желание в этом больше разобраться.

Существует две версии молитвы, которые приведены в Библии.

«Отче наш»

Молитву «Отче наш», «Собственную молитву нашего Господа» можно найти как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки. Очевидно, что эти отрывки тесно связаны друг с другом. Поэтому нужно очень внимательно исследовать все характеристики двух текстов, которые могут помочь обе версии молитвы «Отче наш».

Детальное изучение молитвы «Отче Наш», о которой важно знать

Греческие тексты «Отче наш» Матфея и Луки имеют так много общего. И здесь важно научиться понимать весь смысл молитвы.

«Отче Наш, Сущий на Небесах!»

В этой молитве в первую очередь идет обращение к Отцу Небесному. И первое, что важно знать человеку, так это то, что Отец любит своих детей. Когда Иисус обращался к Богу, Он говорил именно «Наш», как бы показывая любовь Отца ко всему Своему творению.

«Да святится имя Твое»

Далее речь идет о том, чтобы человек учился прославлять и хвалить Бога своим отношением к Нему, делами, служением в церкви. Нужно учиться почитать Своего Небесного Отца.

«Да придет Царство Твое»

Не менее важный момент — это желание ожидать второго пришествия Иисуса Христа. Любой христианин также желает, чтобы Царство Живого Бога распостранялось по всей Земле. И это хорошо, ведь каждый может сделать что-то для Бога на этой планете, помочь другому. Ведь Царство Божье внутри человека есть. И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Об этом тоже идет речь в Библии.

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

В этом месте говорится о том, что человек не желает своей воли, но ищет воли Пославшего его на эту Землю, как бы подчиняя себя Богу во всем, все сферы жизни.

«Хлеб наш Насущный дай нам на сей день»

В первой части больше говорится о том, что нужно славить Бога. Здесь же больше о том, чтобы учиться просить Его о хлебе на день. То есть, Богу приятно, когда мы просим у Него.

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»

Долги- это грехи человека. Но здесь Бог учит человека учиться просить прощения за свои грехи, то есть каяться. Иисус искупил человечество, пострадав на кресте за грехи всех людей, а на третий день Воскрес. То есть Он прощает и учит нас прощать людей Своим примером.

«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»

Здесь больше говорится о том, что человек просит Бога, чтобы Он уберег от искушения и защитил от духов злобы, негативных помышлений и влияния извне нечистых сил. Бог хочет защищать и помогать людям.

«Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.»

Это место говорит о том, что важно, чтобы человек по окончании молитвы воздал славу Богу, признавая, свою потребность и зависимость от Него.

Все эти места говорят ярко о том, что нужно не просто знать историю и читать молитву, но вникать в суть ее и не спешить произносить быстро.

Источник: rsute.ru