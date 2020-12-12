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Умер Валентин Гафт. Народному артисту было 85

16:36 12.12.2020 Фото: ok.ru
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Причиной смерти Гафта стал инсульт, после которого он тяжело восстанавливался. Об этом рассказала его супруга Ольга Остроумова.

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Стала известна причина смерти Валентина Гафта
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер Валентин Гафт. Народному артисту было 85Скончался известный сексолог Лев Щеглов. Он заразился коронавирусомЕщё 587 новостей

Актер Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года после продолжительной болезни, сообщила супруга актера, Народная артистка РФ Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти Гафта стал инсульт, после которого он тяжело восстанавливался. Инсульт он перенес в 2019 году.

Умер через 2 месяца после 85-летия актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Об этом сообщают СМ со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову. «Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сообщила Остроумова.

Валентин Гафт в 1957 году Гафт окончил школу-студию МХАТ, потом работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры, а также в «Современнике». Валентин Гафт является обладателем множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и II степени, театральная премия Станиславского за вклад в развитие актерского искусства, премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12».

болезни народный артист причина смерти скончался Валентин Гафт Ольга Остроумова
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