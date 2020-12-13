Введет ли одноразовые ложки на причастии РПЦ из-за коронавируса, ответил митрополит Илларион

Он считает, что введенных из-за COVID-19 мер безопасности для религиозных мероприятий достаточно. К трудностям, мешающим переходу на одноразовые ложки, он отнес невозможность угадать число участников и утилизацию.

В РПЦ не нашли оснований для введения одноразовых ложек при причастии

Использование одноразовых лжиц (ложек) в церемонии причастия в условиях пандемии коронавируса вводиться не будет. Об этом заявил председатель синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Что касается каких-либо дополнительных нововведений, таких, например, как причащение одноразовыми лжицами, мне не приходилось слышать, чтобы где-то это употреблялось», — сказал он. Представитель РПЦ считает, что тех мер безопасности, которые были приняты в религиозных объектах, достаточно.

Митрополит также рассказал, что введение одноразовых ложек для причастия связано с рядом трудностей, включая их дальнейшую утилизацию и невозможность предугадать количество участников церемонии, которым потребуются ложки.

«Конечно, мы понимаем, что святые дары сами по себе, плоть и кровь Христовы, не могут быть источником заражения, <...> но, с другой стороны, мы сознаем, что не можем обезопасить священные сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары», — сказал священнослужитель. Он также напомнил, что в марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкции, в которых отменено обязательное целование чаши после причастия, а ложка отирается проспиртованным платом либо окунается после каждого причастника в спирт или в горячую воду.

В марте митрополит уже говорил, что в РПЦ обсуждается вопрос о переходе к причастию из одноразовых ложек из-за пандемии коронавируса. По его словам, в церкви решили, что не будут принимать меры в превентивном порядке. «Но если беда коснется России или если она придет в другие страны канонического пространства Русской православной церкви, то, конечно, мы будем на нее реагировать», — заявлял Иларион.

После этого в РПЦ разработали инструкцию для настоятелей приходов и подворий, передает РБК. Согласно документу, исключалось целование чаши, креста, руки священнослужителя. Также рекомендовалось регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

В апреле глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда сообщал, что в связи с распространением коронавируса РПЦ призвала верующих на Пасху (19 апреля) молиться дома и воздержаться от посещения храмов.