Слепой музыкант упал с обрыва на берегу Обского моря в Бердске и сломал позвоночник

Евгений Фурцев раз в неделю играл у универмага Бердска

Стали известны подробности происшествия на бердском побережье Обского моря. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в субботу, что днем 11 декабря в парке «На камнях» с обрыва упал человек и повредил себе спину. Факт выезда в парк «На камнях» подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском поисково-спасательном отряде.

- Поступило сообщение в 15.30: требуется эвакуация мужчины с Новосибирского водохранилища, так как он упал с обрыва и повредил спину, сам идти не может, - рассказал дежурный ПСО.

Спасатели оперативно справились с задачей и доставили пострадавшего до машины скорой помощи. Ранее сообщалось, что мужчина отказался ехать в больницу. Однако позже появилась новая информация.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», происшествие с падением с 10-метрового обрыва на песчаный пляж случилось примерно в 300 метрах от парка «На камнях». Просто его называли ориентиром для экстренных служб. Напомним, что береговая полоса Новосибирского водохранилища тянется в Бердске на 5 км.

О том, что произошло на самом деле в пятницу на берегу, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка отдыха «На камнях» Александр Ващенко. По его словам, несчастный случай произошел со слепым музыкантом, которого часто можно было видеть играющим на аккордеоне возле универмага в центре Бердска.

- Он у нас все лето купался. Гуляет он в лесу практически каждый день. Он доезжает до остановки «Парк «На камнях», идет по тропинке, потом сворачивает направо и движется вдоль берега в сторону слива. Мы его нередко провожаем. Упал он не на территории парка, - утверждает Александр.

По высокому берегу ведет так называемая морская тропа, которую облюбовали бердчане за ЗОЖ, где гуляет много людей. Сейчас там накатали лыжню.

Как отметил Александр, после происшествия приехали спасатели, «скорая», полиция. Приехавший друг слепого музыканта не увидел его сразу с высокого берега, проехал дальше. А потом нашел, спустился. Но сам не смог его транспортировать.

- Он махнул другу, который рыбачил неподалеку и в этот момент сорвался. Получилось, что упал он неудачно на корягу. И сломал позвоночник и руку. Мы (сотрудники парка «На камнях» - прим. ред.) отвезли ППС своими снегоходами на место происшествия. Медики сидели в «скорой» и ждали МЧС. Спасателей с носилками мы тоже доставили. И на нашем снегоходе эвакуировали человека. Они нам сказали за это спасибо, - отметил Александр.

По его словам, территория парка «На камнях» огорожена. Сотрудники нередко провожали музыканта, который доходил все время с палочкой до одного места и возвращался тем же путем. Никогда ничего с ним не происходило. О травмах, по словам Александра, ему рассказал друг пострадавшего, который в субботу приехал искать его телефон. Он отлетел куда-то в снег при падении. Для этого попросил лопату в парке.

Сейчас Евгений Фурцев лежит в травматологическом отделении бердской ЦГБ, рассказал он Курьер. Среда. Бердск". Редакция пожелала ему скорейшего выздоровления. Подробности о том, как это произошло, - в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на аккордеоне возле универмага играет Евгений Фурцев - профессиональный исполнитель с богатейшей историей жизни.

Он окончил музыкальную школу. Хотя уже тогда у него начались проблемы со с зрением - отмирание сетчатки. Несмотря ни на что, в 17 лет Евгений поступил в музыкальный институт. В это время увлекся джазом. После института женился и уехал в с. Залесское Алтайского края. Там его сразу пригласили на должность директора музыкальной школы и преподавателя. В это время он смог заработать себе на дом, такие были прекрасные времена, говорит он, когда всего всем хватало.

В 1984 году у него родилась дочь Соня. С семьей он вернулся в родной город Рубцовск. Но вскоре ему подсказали, что есть возможность хорошо зарабатывать на Юге. Он собрал все сбережения и уехал в Сочи. Приобрел там себе синтезатор "Ямаха" - в то время она стоила 6 тыс. рублей, как хорошая машина.

Евгений выступал в Грузии с коллективом "Ингури". Затем снова вернулся в Сочи и выступал в ресторанах близлежащих городов.

Позже загорелся мечтой купить настоящий итальянский аккордеон. Вскоре от своего друга из Германии он узнал, что каждый год во Франкфурте-на-Майне в марте проходит международная выставка производителей музыкальных инструментов. В последний день они продают их с большими скидками.

Евгений прилетел Германию несмотря на то, что в то время уже абсолютно потерял зрение. У него была мечта! И небольшие накопления - 4200 евро. Когда он попал на выставку и взял инструмент в руки, начал играть, мастера услышали его и поразились.

«Маэстро!» называли они его. А когда узнали, что он слепой и приехал из Сибири, аккордеон, который изначально стоил 8000 евро, они продали ему за 4500 евро.

В 2001 году пережив период поисков, Евгений решил, что нужны перемены. К тому же в городе Рубцовске начался период упадка. Большие заводы, которые давали ему развитие, разорились. Бердск Евгения Фурцева привлек тем, что он очень "зеленый", рядом лес, море и большой город Новосибирск. Дочери нужно было получать образование, а Евгению идти дальше по творческому пути.

За последние 20 лет Евгений побывал в Германии, Франции и других странах Европы. В Германии он впервые стал играть на улице. Там есть специальные пешеходные зоны. Именно там он увидел, что к музыкантам на улице может быть прекрасное отношение.

25 октября 2020 года Евгению Фурцеву исполнилось 60 лет. Мы очень надеемся, что он поправится и еще долго будет радовать всех своей волшебной музыкой.

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