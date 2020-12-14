Вакцина от коронавируса: Чем отличаются «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона», сильна ли защита, рассказал вирусолог Сергей Нетёсов

Пока в регионе прививают только одной вакциной Гам-КОВИД-Вак. Она двухкомпонентная. Сначала делается один укол, через три недели второй. Полная защита наступает только через 3 недели после последней вакцинации, - рассказал Нетёсов.

Более 40 лет исследует вирусы молекулярный биолог Сергей Нетесов

Что за вакцину от коронавируса начали ставить медикам в Новосибирской области и как она работает, выяснил "Курьер. Среда. Бердск". О формировании иммунитета рассказал бывший заместитель генерального директора по научной работе ГНЦ ВБ "Вектор", вирусолог Сергей Нетёсов. Напомним, 8 декабря новосибирские медработники начали получать вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V"). Также в регионе подходят к концу клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона, разработанной "Вектором".

Вакцины и иммунитет

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова сообщала ранее, что две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования. Это вакцина «Спутник V», разработанная Федеральным исследовательским центром имени академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ещё с одной вакциной, которая разрабатывается Федеральным исследовательским центром имени академика М.П. Чумакова РАН, завершаются клинические испытания второй фазы. Ее результаты будут известны примерно во второй половине декабря. По сообщению директора этого центра, исследование проходит «максимально гладко», зафиксированы лишь единичные случаи болезненности в месте укола, что обычно для инактивированных вакцин. Третья фаза клинических исследований предположительно начнется в начале 2021 года.

На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины «Спутник V».

- В субботу мы получили тысячу доз противоковидной вакцины, и с этой недели уже начали ставить прививки. Привито уже 380 человек, – сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов 10 декабря.

Что это за вакцина и как от нее формируется иммунитет, рассказал вирусолог Сергей Нетёсов.

- Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная. Сначала делается укол одного компонента, через три недели второй. Полная защита наступает только через три недели после последней вакцинации, - рассказал Нетёсов.

Можно ли заболеть после вакцины?

- Человек может заразиться коронавирусом в течение трех недель после первой вакцинации, так как он еще не был до конца защищен, - подчеркнул Сергей Нетёсов.

О реальном защитном эффекте, безопасности вакцины и, собственно, риске заболеть после прививки можно будет доказательно говорить только после окончания третьей фазы клинических испытаний. Но она еще не завершена, подчеркнул вирусолог.

Вице-премьер Голикова также подчеркнула, что после первой прививки в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности: воздержаться от посещения общественных мест, соблюдать масочный режим, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить алкоголь и лекарства, которые угнетают иммунную систему. Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней.

Различия

В ходе 1 и 2 фаз клинических исследований обе вакцины, «Гам-КОВИД-Вак»("Спутник V") и «ЭпиВакКорона», показали защитный эффект и безопасность, также отмечала Голикова в своем докладе.

- Различия двух вакцин следующие. «Спутник V» является векторной вакциной, произведённой на основе аденовируса, который содержит в себе вставку, кодирующую поверхностный белок коронавируса. Продуцируемый в клетках белок, ген которого кодируется геномом рекомбинантного аденовируса, и вызывает иммунный ответ организма. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт вирус, - рассказала Татьяна Голикова.

- Клинические испытания вакцины "Вектора" начались буквально 2 недели назад. Там тоже двукратная вакцинация. Чтобы делать какие-то доказанные экспериментально выводы о ее эффективности, нужно чтобы эти испытания успешно прошли, а их результаты были собраны и оценены, - подчеркнул Нетёсов.

Сроки выпуска в оборот вакцины «ЭпиВакКорона» «Вектора» пока неизвестны, как и ее точные характеристики и побочные эффекты. Недавно начата третья фаза испытаний вакцины и закончится она должна ориентировочно через несколько месяцев, рассказал Сергей Нетёсов. При этом министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил 14 декабря, что в отдаленных районах региона начали делать прививки медикам от COVID-19 вакциной, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Для справки

Широкую вакцинацию медицинских работников в Новосибирской области сейчас проводят вакциной "Спутник V".

По данным официальных источников, в инструкции вакцины против коронавируса "Спутник V" указано, что основными противопоказаниями к введению вакцины против коронавируса "Спутник V" являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

С осторожностью следует вакцинироваться лицам с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме. Также осторожным следует быть пациентам с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.

Основными побочными эффектами, которые могут возникнуть после введения вакцины против коронавируса "Спутник V", могут стать озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, - говорится в инструкции.

Прививают вакциной "Спутник V" массово медработников в Новосибирской области

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