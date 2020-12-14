Смерть от коронавируса в России: названа болезнь и возраст, при которой больной "короной" очень часто погибает

Люди с сахарным диабетом являются группой риска по новой коронавирусной инфекции, наиболее уязвимы граждане пожилого возраста с данным заболеванием, а также пациенты с ожирением. В частности, летальность от сочетания COVID-19 и сахарного диабета у лиц старше 70 лет составляет 20,3%, старше 80 лет - 27,1%, сообщили в понедельник в пресс-службе НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

"За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность больных сахарным диабетом (СД) на 20%. По данным оперативного мониторинга НМИЦ эндокринологии, летальность при сочетании "СД + COVID-19" особенно высока у возрастных пациентов: 60-69 лет - 12,9%, 70-79 лет - 20,3%, старше 80 лет - 27,1%. А также у тех, кто страдает ожирением. При индексе массы тела (ИМТ) 30-34 летальность от коронавируса составляет 8,9%. Соответственно, при ИМТ 35-39 - 11,5%, свыше 40 - 13,5%. Среди умерших почти вдвое больше мужчин, чем женщин", - говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России - директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова, сахарный диабет сопровождается высоким содержанием сахара в крови, благодаря чему коронавирус активно проникает в клетки. У данной группы пациентов ослаблена иммунная защита от вирусов, что также повышает их уязвимость в период пандемии. "Инфекционные заболевания приводят к метаболическим осложнениям. Таким, как кетоацидоз и кома. В группе риска также находятся пациенты с аутоиммунными эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой недостаточностью и гиперпаратиреозом", - приводит ее слова пресс-служба центра.

"Пациентам с эндокринопатиями необходимо находиться на постоянной связи со своим лечащим врачом. Лучше делать это дистанционно: посредством телемедицинской консультации в формате "врач-пациент". При возникновении первых симптомов заболевания COVID-19 надо в обязательном порядке вызывать на дом участкового врача и с учетом его рекомендаций принять решение о госпитализации в специализированный медицинский центр. Если того потребует ситуация, всегда можно обратиться в кол-центр НМИЦ эндокринологии, запросить телемедицинское консультирование и получить подробные разъяснения врачей-эндокринологов. Со своими пациентами мы взаимодействуем в постоянном режиме. И конечно, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать все меры профилактики - носить маски, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию", - добавила Шестакова.

Источник: ТАСС