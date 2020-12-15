Полгода в «красной зоне»: Лечит не коронавирус, а людей врач ковидного госпиталя в Бердске Марина Илющенко

Много лет врач трудилась в скорой помощи. Когда открылся сортировочный госпиталь, без сомнения перешла работать с зараженными COVID-19 пациентами.

Марина Илющенко работает в ковидном госпитале с момента его открытия

Идет война. Война с коронавирусом. На переднем фланге находятся медработники. Эти воины принимают на себя первый удар. Только вместо пуль в них летят вирусы. Именно так описал труд врачей и медсестер во время пандемии начмед ЦГБ Бердска Максим Кучеренко.

Одна из таких воинов, бесстрашно противостоящая COVID-19, врач ковидного госпиталя Марина Илющенко.

Марина родилась в Красноярском крае в селе с поэтическим названием Белый Яр. Вскоре семья приехала в Бердск. Здесь девочка пошла в 1 класс школы №9, закончила ее и поступила в медицинский университет.

-Кто-то же должен людей спасать,- объясняет выбор своей профессии Марина Викторовна.

У студентки с самого начала не происходило никаких казусов, связанных с будущей специальностью. Как это бывает у некоторых молодых людей — падают в обморок от вида крови или трупов в морге.

-Мой крестный Шевцов Владимир работал онкологом в Бердске, царство ему небесное, когда я рассказала, что видела трупы, училась тогда на первом курсе, сказал: «Нужно бояться живых, мертвые тебе уже ничего не сделают». Я стойко перенесла данный этап жизни.

По словам Марины Викторовны, порой учеба в медицинском доставалась нелегко: приходилось много учить и много запоминать. Много читать.

В 2011 году бердчанка окончила вуз, спустя год — интернатуру. Врач кардиолог поступила работать на центральную подстанцию скорой помощи в Новосибирске.

По словам врача, за годы работы в «скорой» было неимоверное количество ситуаций, когда ей приходилось брать на себя решение, и пациенты выживали.

-Они про меня забывали. Просто не помнили. Потому что были в плохом состоянии, на грани жизни и смерти, когда мы их доставляли в больницу. Самое главное, что человек после больницы вернулся домой, к семье.

По словам Марины Илющенко, работа в «скорой» и стационаре отличается коренным образом. Если в стационаре состояние пациента можно обсудить коллегиально, в скорой помощи врач берет на себя всю ответственность.

-У меня были очень хорошие учителя, которые мне очень много дали в профессии, жизни. Я им очень благодарна.

В сортировочном ковидном госпитале, «красной зоне», Марина Викторовна работает с момента его основания - июня 2020 года.

-Мне пришлось брать в бердской больнице дежурства. Однажды предложили поработать в госпитале. Почему бы и нет. Очень интересно. Я прошла обучение и стала работать. Сюда поступают люди, которым, действительно, нужна помощь. Страха заразиться коронавирусом нет. Если соблюдать все нормы санэпидрежима, ты не заболеешь. Ковид можно подхватить и на улице, но не в госпитале, где есть защита. В госпитале всегда «тяжелое время». Это не зависит от количества пациентов. Имеет значение тяжесть их состояния. Я знала, куда шла. Знала, что придется держать ситуацию на пульсе 24 часа в сутки. Я врач. Это моя работа, моя жизнь. У мня есть семья. И она разделяет мое отношение к работе. Родные прекрасно понимают, что я могу в любое время дня и ночи куда-то уехать, чтобы кому-то помочь. Меня поддерживают в этом плане.

Все говорят, что «красная зона» - зона повышенной опасности. К тому же приходится сталкиваться с пациентами, агрессивно настроенным по отношению к врачам. В таких случаях, отмечает врач ковидного госпиталя, негатив необходимо снижать на ноль, просто не обращать на это внимание. С любым человеком можно найти общий язык — было бы желание.

-Я люблю пациентов, люблю свою работу. Это не громогласные слова. Это есть на самом деле. Я не лечу болезнь, я лечу человека. Нужно лечить человека с его эмоциями, с его проблемами, с его внутренним миром. Если у меня получится согласовать его внутренний мир, тогда и проще его лечить, проще общаться. Мы живые люди. У нас есть свои проблемы. Нужно уметь переключаться. Приходишь на работу, закрываешь дверь. И все. Думаешь только о работе. Полечил людей, вышел, и ты забыл о работе. Иначе нельзя.

Марина Викторовна уверена, что за пределами работы у человека должна быть интересная жизнь, увлечения. То, что помогает снимать стресс после напряженной смены. Она вышивает картины известных русских художников. Очень любит готовить, стряпать. Нередко вместе с мужем Марина гуляет по городу. Это тоже своего рода лекарство от напряжения и усталости.

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