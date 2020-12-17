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Устроили разнос из-за медицины в коронавирус чиновники и депутаты на сессии горсовета главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской

12:46 17.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Я не волшебник, чтобы за полгода перестроить больницу в критическом состоянии. Дефицит кадровый пока не устранен, вопросы будут ежедневно. Должны быть преференции для врачей. Наверное, это будет жилье,- защищалась Алла Николаевна.

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Алла Дробинская ответила на вопросы чиновников 17 декабря
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Дождались выступления главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской сегодня, 17 декабря, чиновники и депутаты города. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", еще на профильных комитетах народные избранники жаждали призвать к ответу Аллу Николаевну за состояние бердской медицины в коронавирус. На очередной сессия горсовета это стало возможным. Главврачу выделили выступление в рамках информационного часа.

- Проблема в нашей стране, что наши руководители могут составлять прекрасные отчёты. Но по факту каждый столкнулся с этой болезнью. Да, у нас благополучная область по коронавирусу, потому что не направляют на анализ. А потом узнаешь, что у тебя ковид. Но нельзя радоваться, что губернатор заставляет носить нас маски. Ковид идет из поликлиники. Больному нужно идти в больницу, потом он садится в такси, заражает таксиста. И эта цепочка идет дальше. Нет никакой взаимосвязи с Роспотребнадзором. Почему мы вас вызвали-то? Все классно. Нельзя так. Нельзя хорошими отчётами скрываться, - заявила депутат Елена Белова.

-Перекладывать ответственность на наличие пандемии - неправильно. Не просто так на территории России пандемия. Население должно находиться дома. Та ситуация, которая произошла изначально в марте и апреле, она пошла не из больницы. Многие не открывали квартиры, чтобы сделать дезинфекцию. Врачи почему не могут выйти на дом, потому что у них очереди людей, - ответила Дробинская.

-Вам задали вопрос, вам ответили,- изрек спикер горсовета Владимир Голубев.

-Не правильно ответили,- заявила Белова.

- Сейчас почему медленно перестраивается наша бердская медицина? Пришли военные действия в 1941 году, и то быстро все перестроилось. Пришла женщина, которой не могла к вам попасть. Через 2 дня только "скорая" приехала. Она с супругом сейчас попала к вам. Благо. А так в ящик и все. Какая нужна помощь от совета депутатов, - поинтересовался Николай Сычев.

-Я не волшебник, чтобы за полгода перестроить больницу в критическом состоянии. Дефицит кадровый пока не устранен, вопросы будут ежедневно. Должны быть преференции для врачей. Наверное, это будет жилье,- сказала Дробинская.

Подробности и видео с горсовета - в ближайшее время.

депутаты коронавирус медицина разнос
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От редакции

Давно пора?

Аноним, 17 декабря 2020 13:00
Депутаты выделите средства для борьбы с ковид, на ремонт крыши,на благоустройство помещений,на мед. оборудование. Постройте больницу хотя бы одну.Для этого должен быть УКС города, он у нас есть. А главный врач должна организовывать мед работников контролировать их действия и помогать профессионально как медик. Всю хозяйственную часть должен выполнять технический отдел, либо завхоз. Где же Вы были депутаты до этого года.Думайте головой, уважаемые.
Аноним, 17 декабря 2020 13:25
Чем думать.К власти пришли ПТУ-ки со времен работы завода Вега.Они 8 классов то еле заканчивали, и в школе как сейчас помню всех чморили и пакостили.Я бы на ее месте рапорт на стол и бежать из этого гадюшника.Многие уже по обжигались. В этом городе красива только природа!!!
Аноним, 17 декабря 2020 13:20
Я не волшебник, чтобы за полгода перестроить больницу в критическом состоянии.

Напиши по собственному и уволься придут другие

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