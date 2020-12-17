Что решил Путин о выплатах семьям с детьми 17 декабря 2020: что сказал о 10000 рублей на каждого ребенка

Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.

Путин о выплатах детям - дал ли по 10 000 рублей. Пока нет

- Что делаем для поддержки семей с детьми, безработным? - сообщил президент Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции.

- -Тут несколько направлений: 1. Повышенное пособие по безработице. 2. Самая тяжелая ситуация у семей с детьми. Тут у нас целая программа: от 0 и до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.

Детям до 1,5 лет платим пособие, если доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. И мы платим на ребенка 1 ПМ.



Детям от 15, до 3 лет – выплаты аналогичные идет из средств материнского капитала.

И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка. И мы эту ситуацию анализировали – с 1 января 2021 года даже если прожиточный минимум у семьи чуть не дотягивает до ПМ, то детям от 3 до 7 лет будут платить на каждого один ПМ.

Не говоря уже о мере поддержки – единовременное пособие на детей до 16 лет.

Но самое главное сегодня – это развитие экономики.

Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции президент все-таки заявил, что новые выплаты в 2021 году будут, а в конце встречи сделал подарок детям до 7 лет включительно - по 5000 рублей на каждого к 31 декабря 2020 года.

КАК оформить новую выплату в 5000 рублей. ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ.

Дословно:



Это такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина

