Что решил Путин о выплатах семьям с детьми 17 декабря 2020: что сказал о 10000 рублей на каждого ребенка

- Что делаем для поддержки семей с детьми, безработным? - сообщил президент Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции.
- -Тут несколько направлений: 1. Повышенное пособие по безработице. 2. Самая тяжелая ситуация у семей с детьми. Тут у нас целая программа: от 0 и до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.
Детям до 1,5 лет платим пособие, если доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. И мы платим на ребенка 1 ПМ.
Детям от 15, до 3 лет – выплаты аналогичные идет из средств материнского капитала.
И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка. И мы эту ситуацию анализировали – с 1 января 2021 года даже если прожиточный минимум у семьи чуть не дотягивает до ПМ, то детям от 3 до 7 лет будут платить на каждого один ПМ.
Не говоря уже о мере поддержки – единовременное пособие на детей до 16 лет.
Но самое главное сегодня – это развитие экономики.
Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции президент все-таки заявил, что новые выплаты в 2021 году будут, а в конце встречи сделал подарок детям до 7 лет включительно - по 5000 рублей на каждого к 31 декабря 2020 года.
Но самая тяжёлая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи. От нуля до полутора лет мы ввели пособие, и правила там такие: если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу), если меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума ребёнка на каждого ребёнка. От полутора лет до трёх лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала: мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. И наконец, для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка.
Это такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.
Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина
Да
Ждём)))
Да хотелось бы получить на детей до 16 лет
Жду
Да очень ждём, потому что так же сидим без работы, цены повышаются на продукты, а денег нет, и работы нет изза пандемии, плюс зим , детям даже не на что купить теплые вещи
Да ребёнку 2 года мат капитал не получали
Конечно а кто не ждёт?
Конечно
Да
Ждем, как открылись детсады - так с августа каждый месяц на больничном, а то и два раза за месяц. Мне уже по уходу за ребенком больничный не оплачивается давно . Ждем.
Следи за словами!
Да конечно
Они как помощь
Конечно,нг на носу
Да, мы многодетные
Ждём
Ещё как ждем
Да почему бы и нет разве только многодетных детки или у матерей одиночек
Конечно ждём до 16 лет, ведь дети не только до 7лет.
Как будто дети с 7 до 16лет, это не дети.
Что, уже потратили то, что вам в мае-июне давали? Надо было эти 10 т.р. года на 2 растянуть..
Конечно ждём до 16 лет, ведь дети не только до 7лет.
Как будто дети с 7 до 16лет, это не дети.
Ждём,но не нсдеемся,а так то конечно не лишние, особенно в новый год
Даааа
Да, очень
И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка....что-то до меня не доходит...у меня один ребенок... доход 8 тысяч плюс пособие от 3-7 мне сколько государство подарит?
Да, ждём
Да, очень ждём.