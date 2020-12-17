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Что решил Путин о выплатах семьям с детьми 17 декабря 2020: что сказал о 10000 рублей на каждого ребенка

17:15 17.12.2020 Фото: Скрин
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Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.

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Путин о выплатах детям - дал ли по 10 000 рублей. Пока нет
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- Что делаем для поддержки семей с детьми, безработным? - сообщил президент Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции.

- -Тут несколько направлений: 1. Повышенное пособие по безработице. 2. Самая тяжелая ситуация у семей с детьми. Тут у нас целая программа: от 0 и до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.
Детям до 1,5 лет платим пособие, если доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. И мы платим на ребенка 1 ПМ.

Детям от 15, до 3 лет – выплаты аналогичные идет из средств материнского капитала.

И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка. И мы эту ситуацию анализировали – с 1 января 2021 года даже если прожиточный минимум у семьи чуть не дотягивает до ПМ, то детям от 3 до 7 лет будут платить на каждого один ПМ.

Не говоря уже о мере поддержки – единовременное пособие на детей до 16 лет.
Но самое главное сегодня – это развитие экономики.
Путин пообещал, что речь о выплатах он еще продолжит сегодня на пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции президент все-таки заявил, что новые выплаты в 2021 году будут, а в конце встречи сделал подарок детям до 7 лет включительно - по 5000 рублей на каждого к 31 декабря 2020 года.

КАК оформить новую выплату в 5000 рублей. ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ. 

Дословно:

Но самая тяжёлая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи. От нуля до полутора лет мы ввели пособие, и правила там такие: если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу), если меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума ребёнка на каждого ребёнка. От полутора лет до трёх лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала: мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. И наконец, для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка.

Это такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

Прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина

пособие Путина
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От редакции

Ждете 10 000 рублей?

Аноним, 17 декабря 2020 17:21
НВР:
Да
Юлия, 17 декабря 2020 21:22
Что да? Одобрил я просто не дождалась уснула!?
Аноним, 17 декабря 2020 17:26
НВР:
Ждём)))
Аноним, 17 декабря 2020 17:26
НВР:
Да хотелось бы получить на детей до 16 лет
Аноним, 18 декабря 2020 01:06
"Белый и Пушистый" школьников от 8 до 16-ти уже не считает за детей..
Ирина, 18 декабря 2020 01:33
До 16 лет это не дети
Гостья, 18 декабря 2020 12:39
Да, программы интересные , от 0 до 1.5 и от 15. До 3 и от 3 до7 ахах а если включат до 16 то кому то двойные выплаты ,как то наверное не совсем правильно именно от 7 до 16 нужно делать )
Аноним, 17 декабря 2020 17:28
НВР:
Жду
Аноним, 17 декабря 2020 17:29
НВР:
Да очень ждём, потому что так же сидим без работы, цены повышаются на продукты, а денег нет, и работы нет изза пандемии, плюс зим , детям даже не на что купить теплые вещи
Каэс, 17 декабря 2020 20:19
Хм...вроде как многие предприятия работают в штатном режим, что значит вы без работы сидите? Бездельничаете и ждете выплат от государства? Одежду можно и на авито или секонде купить, на минуточку.Так пойдите, устройтесь на работу!
Аноним, 17 декабря 2020 17:30
Да НВР:
Аноним, 17 декабря 2020 17:32
НВР:
Да ребёнку 2 года мат капитал не получали
Аноним, 17 декабря 2020 17:32
НВР:
Конечно а кто не ждёт?
Аноним, 17 декабря 2020 21:15
А можно спросить что сказал насчёт 10000 тесяч рубля, будет или нет?
Аноним, 17 декабря 2020 17:34
НВР:
Конечно
Аноним, 17 декабря 2020 17:34
НВР:
Да
Аноним, 17 декабря 2020 17:36
НВР:
Ждем, как открылись детсады - так с августа каждый месяц на больничном, а то и два раза за месяц. Мне уже по уходу за ребенком больничный не оплачивается давно . Ждем.
алиса, 17 декабря 2020 19:26
а кто виноват что болееете?)путин?
Елена, 17 декабря 2020 20:13
А они что специально болеют?! Эдакий вид развлечения по-вашему? Откуда столько желчи в людях..
анти-алиса, 18 декабря 2020 01:11
алиса, ты видимо живёшь в своей кроличьей норе, где не существует болезней. Не дай Бог тебе подцепить что-то, с чем будешь потом мучиться всю оставшуюся жизнь..
Следи за словами!
Аноним, 17 декабря 2020 17:36
НВР:
Да конечно
Лиана, 18 декабря 2020 01:44
Будут выплаты до 16?
Лидия, 18 декабря 2020 11:14
Добрый день скажите будут ли выплаты детям с 8 и.д?
Аноним, 19 декабря 2020 03:31
Да обидно что только до семи.А другие уже не дети работают
Ирина, 17 декабря 2020 17:36
НВР:
Они как помощь
Аноним, 17 декабря 2020 17:40
НВР:
Конечно,нг на носу
Аноним, 17 декабря 2020 17:41
НВР:
Да, мы многодетные
Аноним, 17 декабря 2020 17:41
НВР:
Ждём
Надежда, 17 декабря 2020 17:42
Так выплаты будут? Или очередной необоснованный ажиотаж?
Катя, 17 декабря 2020 23:10
До 7 лет будет до 31 декабря этого года 5000₽
Надежда, 17 декабря 2020 17:42
Так выплаты будут? Или очередной необоснованный ажиотаж?
Аноним, 17 декабря 2020 17:42
НВР:
Ещё как ждем
Аноним, 17 декабря 2020 17:44
НВР:
Да почему бы и нет разве только многодетных детки или у матерей одиночек
Оксана, 17 декабря 2020 21:22
А толку что я со старшей мать одиночка,ей 11 лет,получаю 800 рублей,дохрена.Есть на что разогнаться
Аноним, 17 декабря 2020 17:45
НВР:
Конечно ждём до 16 лет, ведь дети не только до 7лет.
Как будто дети с 7 до 16лет, это не дети.
Белый и ПУшистый, 18 декабря 2020 01:17
Да, школьники - от 7 до 16-ти теперь за детей не считаются.
Что, уже потратили то, что вам в мае-июне давали? Надо было эти 10 т.р. года на 2 растянуть..
Рамзия, 17 декабря 2020 17:46
Конечно ждём. У меня двое детей, хотелось бы и стол накрыть и подарки купить для них.
Ольа, 17 декабря 2020 17:46
не плохо было бы
Ол, 17 декабря 2020 17:48
НВР:
Конечно ждём до 16 лет, ведь дети не только до 7лет.
Как будто дети с 7 до 16лет, это не дети.
Валентина, 17 декабря 2020 20:47
Ну что бабы наши дети после 7 уже не дети, я писала Путину но даже нечего не сказали.
Аноним, 17 декабря 2020 17:48
НВР:
Ждём,но не нсдеемся,а так то конечно не лишние, особенно в новый год
Аноним, 17 декабря 2020 17:49
НВР:
Даааа
Аноним, 17 декабря 2020 17:49
У меня семеро деток. Жду очень.
Анна, 17 декабря 2020 21:00
Зачем так много детей рожает? Трудно ведь
Аноним, 17 декабря 2020 17:50
НВР:
Да, очень
Аноним, 17 декабря 2020 17:50
НВР:
И детям от 3 до 7 лет – если прожиточный минимум не дотягивает на 1 человека ПМ, то платим 0,5 от ПМ региона на каждого ребенка....что-то до меня не доходит...у меня один ребенок... доход 8 тысяч плюс пособие от 3-7 мне сколько государство подарит?
Аноним, 17 декабря 2020 20:19
Теперь пособие от 3 до 7 будет не 0,5 ПМ,а 100%
Аноним, 17 декабря 2020 17:52
НВР:
Да, ждём
Аноним, 18 декабря 2020 01:09
Ждем
Аноним, 17 декабря 2020 19:15
НВР:
Да, очень ждём.

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