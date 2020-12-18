Святочные гадания и Рождественские колядки на 2021 год

Колядующих не принято прогонять, иначе беда постучится в дом. Им припасают угощения, которые будут символом платы за хорошее настроение, добрые пожелания и защиту.

В современном мире каждый сможет повторить традиции прошлых лет, провести праздничное время весело и с пользой

Рождественские колядки и святочные гадания — неотъемлемая часть нашего наследия. Наши предки привлекали удачу и отгоняли злые силы, а также гадали на будущее. В современном мире каждый сможет повторить традиции прошлых лет, провести праздничное время весело и с пользой.

Колядование — это особый ритуал, во время которого ряженые ходят по улицам с песнями, стучатся в дома и желают хозяевам благополучия. Этот ритуал помогал уберечься от нечистых сил, привлечь в жизнь удачу и процветание. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями, чтобы в новом 2021 году после празднования Рождества погрузиться в атмосферу праздника и по заветам наших предков привлечь в жизнь благополучие, а также погадать на свою судьбу и будущее.

Рождественские колядки

В 2021 году колядование можно проводить всей семьей, заучив простые стихотворения и отправившись в гости к близким в карнавальных костюмах. Такое представление будет отличным началом года и создаст праздничное настроение. Кроме того, колядование — это прекрасный способ защиты от любого зла.

Колядующих не принято прогонять, иначе беда постучится в дом. Им припасают угощения, которые будут символом платы за хорошее настроение, добрые пожелания и защиту.

«Отворяйте ворота, пришла Коляда! Коляда-колядушка, песни поет, угощения ждет. С пожеланьями пришла да добра принесла. Щедрым хозяевам защиту, скупым — обиду. Не скупись, поделись, с Колядой улыбнись. Коляда-колядушка беды прогоняет, счастье привлекает».

Святочные гадания в 2021 году

В 2021 году Святки начинаются 6 января, в Рождественский сочельник, а заканчиваются 18 января, в Крещенский сочельник. Это время испокон веков отводилось под гадания и предсказания, и наши предки использовали этот период для того, чтобы узнать свою судьбу. Погадать на Святки может каждый, выбрав для себя удобный способ.

Погадать на будущее можно с помощью книги. Для этого выбирают художественную книгу, загадывают номер страницы и строки, произносят вопрос и читают ответ. Его расшифровывают, чтобы понять, что уготовила судьба.

Незамужние девушки могут переиначить гадание на суженого на современный манер. Узнать, есть ли с избранником будущее, любит он или нет, поможет телефонный звонок. Нужно представить себе образ суженого, а затем набрать незнакомый номер. Если ответят «да», то судьба благосклонна к влюбленным.

Узнать имя суженого можно и во сне, если перед тем, как лечь спать, расчесать волосы гребнем и произнести:

«Суженый, во сне приди, меня расчеши, имя свое назови».

Сон обязательно запоминают, чтобы растолковать его после пробуждения.

Колядки и святочные гадания объединяют зимние народные и религиозные праздники, и это время наполнено позитивной энергетикой, которую важно использовать для привлечения благополучия. В 2021 году каждый сможет узнать свою судьбу и защититься от злых сил, если последует заветам предков.

Источник: dailyhoro.ru