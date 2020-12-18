Что можно и категорически нельзя делать в День Святого Николая Чудотворца 19 декабря 2020 года: Кому обязательно нужно подарить подарок в этот день?

Этот праздник считается первым предвестником Нового года и Рождества — самых любимых зимних праздников россиян. Дети в этот день ждут особых подарков — считается, что Николай приносит сладости тем, кто был послушным на протяжении прошлого года.

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца, который в народе называется Днем Святого Николая

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца, который в народе называется Днем Святого Николая. Торжество открывает череду веселых и волшебных зимних праздников, с которыми связано много традиций и народных примет. В то же время День Николая Чудотворца является все же церковным праздником, а потому важно заранее узнать, что нельзя делать в этот день.

В народе этот день называют еще День Николы Зимнего. Раньше в это время начинались сильные морозы, которые называли Никольскими.

Народ очень любит и почитает Николая Чудотворца. Издавна в этот день было принято мириться тем, кто поссорился.

Что нужно делать

По церковным канонам в этот день нужно обязательно посетить храм и помолиться святому Николаю. Считается, что Чудотворец благоволит ко всем, кто готов признать свои ошибки и стать на путь истинный. Он защищает всех детей, а потому матери должны у иконы помолиться о здравии своих чад.

Путешественники в этот день могут получить благословение перед дальней дорогой, а невинно осужденные попросить подле иконы о торжестве справедливости.

Этот праздник считается первым предвестником Нового года и Рождества — самых любимых зимних праздников россиян. Дети в этот день ждут особых подарков — считается, что Николай приносит сладости тем, кто был послушным на протяжении прошлого года.

В праздник принято дарить друг другу сувениры и сладости — таким образом многие пытаются сохранить воспоминание о детстве и разбудить в себе ожидание приближающегося волшебства Новогодней ночи.

Доброй традицией в день Николая Чудотворца считаются застолья, на которых собираются близкие и дальние родственники. Считается, что договориться в этот день можно с кем угодно и о чем угодно, а потому многие спешат заключать деловые сделки и завершать дела уходящего года именно в праздник.

Считается, что День Святого Николая — последний день в году, когда нужно отдать все долги, чтобы в следующем в дом пришли достаток и удача.

Зато в день Николы Зимнего нужно делать добрые дела, помогать всем, кто нуждается в помощи.

Что нельзя делать

По народным традициям в этот день нельзя ругать и бранить детей, иначе святой Николай прогневается и накажет вас. Нужно обязательно дарить им сладости. А еще следует раздавать подарки сиротам, бедным и детям из многодетных семей.

Нельзя тяжело работать, ремонтировать что-то, заниматься уборкой, стиркой и рукоделием. Наши предки верили, что если нарушить запрет, можно лишиться благополучия.

Нельзя ругаться и сквернословить, так как вся отрицательная энергия вернется втройне.

Брать и давать взаймы не стоит – иначе год проведешь в безденежье.

Рождественский пост продолжается, поэтому строгий запрет налагается на употребление пищи животного происхождения (мясо, яйца, сливочное масло, молочные продукты). Алкоголь в этот день пить также запрещается.

Приметы на Николу Зимнего

Главные же приметы праздника связаны в первую очередь с погодой. Тихий и ясный день на Николая Чудотворца сулит такую же погоду в праздник летнего Николая — конец мая будет очень теплым и сухим.

Иней утром на Николая говорил нашим предкам о том, что Николай обходит Землю из одного края в другой, даруя свое благословение. Значит урожай зерновых в следующем году будет богатый.

Если Николая занес все вокруг сугробами — весна придет рано и будет достаточно влажной, а значит будет много травы и цветов.

Источник: ysia.ru