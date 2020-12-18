18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Что положено тем, кто лечится от коронавируса дома

20:15 18.12.2020 Фото: pxhere
1 0

Выдачей бесплатных лекарств в субъектах Федерации занимаются региональные органы по охране здоровья. Уточнить нюансы можно по телефону 8-800-200-34-11.

% name% title
Выдачей бесплатных лекарств в субъектах Федерации занимаются региональные органы по охране здоровья
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Что положено тем, кто лечится от коронавируса домаБезмасочников и юрлиц оштрафовали на 6 млн рублей в Новосибирской области. ОднакоЕщё 895 новостей

Правительство создало все условия для домашнего лечения пациентов с лёгкой формой инфекции.

Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом — около 80 процентов — переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной консультации врачей до выдачи бесплатных лекарств… Как организован процесс и на что при этом может рассчитывать пациент, разбиралась «Парламентская газета».

Когда вызывать врача?

Остаться дома и вызвать врача необходимо при появлении типичных симптомов ОРВИ. Причём врач обязан прийти на вызов.

В то же время для ковида характерен ряд признаков, предупреждают в Минздраве в девятой версии Временных методических рекомендаций. Это повышение температуры (более чем в 90 процентах случаев), сухой или с небольшим количеством мокроты кашель (в  80 процентах случаев), одышка (30 процентах случаев), утомляемость (40 процентах случаев), ощущение заложенности в грудной клетке (более чем в 20 процентах случаев).

Также могут появиться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть боли в мышцах (11 процентов), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов).

Как будут лечить дома?

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому медпомощь больному на дому может оказываться при соблюдении одновременно ряда условий. Этот человек не должен проживать в общежитии, коммунальной квартире, а также с людьми старше 65 лет, страдающими хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Также у него должна быть возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания.

Медики должны проинформировать надомного пациента о том, что ему необходимо вызвать врача при ухудшении самочувствия. Если больной живёт не один, то его родственникам расскажут о рисках заболевания и о том, как важно отселиться в  другую комнату. Также медик должен проинформировать их об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, вступившим в силу 23 ноября приказом Минздрава регионам  поручено организовать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с применением телемедицинских технологий. Платформой выступят портал госуслуг и информационные системы в сфере здравоохранения.

В удалённом формате врачи могут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные. После онлайн-консультации врач может принять решение о необходимости очного осмотра.

Где проведут консультацию?

Помимо обычных поликлиник, консультацию по лечению коронавирусной инфекции можно получить в специальных амбулаторных центрах диагностики и лечения. Минздрав рекомендовал открывать их в отдельно стоящих зданиях на базе больниц, имеющих оборудование для компьютерной томографии.

Если у пациента, попавшего в такой центр, диагностировали коронавирусную инфекцию, но противопоказаний для того, чтобы он лечился дома нет, то его должны отвезти туда на больничном транспорте.

Как получить бесплатные лекарства?

Бесплатно при коронавирусе выдаются лекарства, предусмотренные девятой версией Временных методических рекомендаций Минздрава. Каждому пациенту препараты назначают индивидуально в зависимости от картины заболевания. Лечащий врач будет подбирать их  после обследования больного.

Среди таких препаратов: Фавипиравир (синтетическое противовирусное средство), Умифеновир (противовирусное средство, проявляет активность против широкого спектра вирусов, препятствуя соединению вирусной липидной оболочки и мембраны клетки), Гидроксихлорохин (противомалярийный и противопротозойный препарат, оказывает противовоспалительное и иммунодепрессантное действие), Азитромицин (полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, в комбинации с гидроксихлорохином усиливает его эффект).

Только в ноябре на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые получают медпомощь амбулаторно, было направлено более пяти миллиардов рублей.

Выдачей бесплатных лекарств в субъектах Федерации занимаются региональные органы по охране здоровья. В каждом регионе алгоритм разный — лекарства можно получить в больницах, через врачей-терапевтов, через медиков скорой помощи. Нюансы нужно уточнять у врача при назначении. Также сделать это можно по телефону 8-800-200-34-11.

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, заявил 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. На эти цели в регионы направят дополнительно 2,8 миллиарда рублей.

При этом важно помнить: получить бесплатные препараты можно только по назначению врача. Поэтому требовать лекарства в аптеке бесполезно, если нет рецепта, их не выдадут.

Источник: ПГ

бесплатные лекарства коронавирус лечение дома что положено больным
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам выдавали бесплатные лекарства?

Аноним, 18 декабря 2020 21:20
Нет не выдавали, притом куда только не звонили, куда только не обращались. Начиная от терапевта до ковид-бригады, от зав-поликлиники до Минздрава. Бесполезно. Не пробиваемая стена. Вчера была на приеме у терапевта, температура всё держится, опять выписала терапевт те препараты, которые есть по бесплатным рецептам, но не для всех видимо они поступили, а только для избранных.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День риэлтора в России отмечают 19 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
21:50 18-12-2020
День риэлтора в России отмечают 19 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер. Причина - коронавирус
21:45 18-12-2020
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер. Причина - коронавирус
Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК
21:37 18-12-2020
Вот и пожаловались на 86-летнего доктора Путину: мурманский врач пишет заявление в СК
Навального допросили в Берлине
21:30 18-12-2020
Навального допросили в Берлине
NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами
21:26 18-12-2020
NASA: Астероид размером с авиалайнер устремился к земле. Именно сегодня, 18 декабря 2020, два астероида сблизятся с нами
БердскСрочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря! 2
21:22 18-12-2020
Срочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря!
Главная молитва Николаю Чудотворцу 19 декабря о помощи в деньгах
21:20 18-12-2020
Главная молитва Николаю Чудотворцу 19 декабря о помощи в деньгах
Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабря
21:18 18-12-2020
Про выплату 5000 рублей вам лично ответит ПФР: вас ждут на прием 19 и 20 декабря
Бердск9 претендентов на кресло мэра Бердска - кто они? Читайте детальный разбор кандидатов
21:00 18-12-2020
9 претендентов на кресло мэра Бердска - кто они? Читайте детальный разбор кандидатов
С днем Святого Николая Чудотворца замечательные поздравления в стихах и прозе 19 декабря 2020 года
20:45 18-12-2020
С днем Святого Николая Чудотворца замечательные поздравления в стихах и прозе 19 декабря 2020 года