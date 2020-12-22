Зараженных коронавирусом впервые выявили в Антарктиде

В общей сложности заболели 36 человек. Таким образом, на планете не осталось континентов, свободных от этого заболевания.

Антарктида перестала быть убежищем от коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена и в Антарктиде, которая до сих пор оставалась последним на Земле континентом, свободным от этого заболевания, сообщает австралийское информагентство ABC News.

О распространении COVID-19 среди персонала антарктической станции, названной в честь национального героя Чили, объявило Министерство обороны этой страны. В общей сложности заболели 36 человек, среди которых 26 чилийских военнослужащих и десять сотрудников гражданской организации, выполнявшей на станции ремонтные работы, сообщает издание El Mercurio со ссылкой на данные военного ведомства.

В свою очередь, газета La Tercera сообщает, что COVID-19 заразились все, кто находился на базе General Bernardo O'Higgins. Все пострадавшие уже эвакуированы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. В Минобороны Чили заверили, что болезнь у полярников протекает «без каких-либо осложнений». Помещения антарктической базы после эвакуации персонала были продезинфицированы.

Ранее стало известно о том, что зараженные COVID-19 были выявлены среди экипажа чилийского военного корабля Sargento Aldea, доставившего в конце ноября 2020 года на базу General Bernardo O'Higgins необходимые полярникам грузы. Корабль находился на базе до 10 декабря, а после его возвращения был поставлен на карантин в порту Талькауано.

База General Bernardo O'Higgins работает с 1948 года и считается одной из старейших в Антарктиде.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено около 77,5 млн случаев заражения COVID-19, более 1,7 млн заболевших умерли.