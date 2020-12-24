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Раскрыта тайна буквы "V" в названии вакцины "Спутник V" после доставки первой партии в Аргентину

22:18 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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"Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", — сообщил глава РФПИ.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии препарата в Аргентину.

"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. Victory. — Прим. ред.), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", — объяснил он.
Доставку вакцины в Аргентину Дмитриев назвал отличным примером сотрудничества и поистине историческим моментом.

"Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19", — добавил глава РФПИ.

Всего самолет доставил в Аргентину 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первыми ее получат медики, следующие поставки будут предназначены для людей пожилого возраста, сотрудников безопасности и полицейских, а затем уже и для всех остальных. К марту планируется привить десять миллионов человек.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа.

По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования "Спутника V", эффективность вакцины составила 91,4 процента, а для тяжелых случаев — более 100 процентов.
В России гражданская вакцинация стартовала в начале декабря.

Источник: РИА Новости

"Спутник V" аргентина вакцина значение коронавирус победа Кирилл Дмитриев РФПИ
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