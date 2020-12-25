Проверила на ковид-нарушения отели Новосибирска областная комиссия. Сколько нарушений нашли?

Проведено 1309 проверок, по выявленным нарушениям составлено 269 протоколов

Крупнейшие отели региона, приглашающие гостей на новогодние празднования, 24 декабря внепланово проверены на соблюдение санитарно-эпидемических мер по коронавирусу специалистами министерства экономического развития Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области. Так, 24 декабря проинспектированы отель «Марриотт» и гостиница «Ривер парк» – в последней в ходе одного из предыдущих рейдов были выявлены нарушения.

О работе предприятий общепита, а также развлекательных, досуговых, организаций, коллективных средств размещения, вне зависимости от их статуса, говорилось 25 декабря на совещании по планированию рейдовых мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, прошедшему под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

«Несмотря на уровень сервиса и количество звёзд, все отели, хостелы, гостиницы и иные средства размещения должны максимально ответственно относиться к необходимости соблюдения ограничительных мер по коронавирусу. Хочу напомнить, что «звёздность» не освобождает от ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Средства размещения, позиционирующие себя как отели высокого класса, должны задавать высокую планку работы всей отрасли. Профильные министерства проводят активный мониторинг социальных сетей на предмет размещения информации о празднованиях нового года, новогодних корпоративов. Предприятия общественного питания, гостиницы, отели, клубы и подобные заведения не должны создавать ажиотажа и большого скопления людей в период новогодних празднований», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Замгубернатора также отметил, что с руководителями крупных торговых центров и торговых сетей региона проведена встреча, в ходе которой рекомендовано грамотно спланировать распродажи и акции и отключить Wi-Fi в зонах фудкортов для недопущения массового скопления людей.

Как прокомментировали в министерстве экономического развития региона, крупнейшие отели региона – «Марриотт» и «Ривер парк» – были проверены, в том числе повторно в связи с размещением информации о возможности проведения праздничных мероприятий в ресторанах данных организаций. Напомним, в ходе одного из аналогичных предыдущих рейдов в гостинице «Ривер парк» было выявлено нарушение ограничительных мер (не было соблюдено требование к расстоянию между столами при оказании услуг общепита), по данному нарушению возбуждено административное производство. В настоящее время нарушения устранены.

«Новосибирская область позиционирует себя как регион с высоким уровнем сервиса, и обеспечение безопасности туристов является неотъемлемой частью данного процесса. Внеплановые проверки коллективных средств размещения связаны с публикациями информации о проведении новогодних программ и направлены на повышение безопасности пребывания гостей в нашем регионе. Напоминаем, что режим повышенной готовности на территории региона продлен до 31 марта 2021 года. Проверки будут продолжены», – прокомментировала в ходе рейда заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Всего за минувшую неделю по данным Роспотребнадзора с участием профильных министерств Правительства региона, ГУ МВД России по Новосибирской области проведено 1309 проверок, по выявленным нарушениям составлено 269 протоколов. Работа по контролю за соблюдением ограничительных мер предприятиями и организациями региона будет продолжена.

Для справки

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

Источник: Правительство НСО