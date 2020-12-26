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Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Новые случаи за сутки на 26 декабря назвал оперштаб

11:16 26.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Количество выздоровевших бердчан по-прежнему уступает числу заболевших коронавирусной инфекцией.

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За неделю в Бердске заразились коронавирусом 57 человек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Новые случаи за сутки на 26 декабря назвал оперштабКакие продукты влияют на выработку антител после прививки от коронавируса?Ещё 971 новостей

По данным оперативного штаба, на 26 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 423 жителя города. Из них74 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 931 пациент. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 78 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 26 декабря, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1020 случаев заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 57 человек.

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