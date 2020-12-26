Растет число зараженных коронавирусом в Бердске: Новые случаи за сутки на 26 декабря назвал оперштаб

За неделю в Бердске заразились коронавирусом 57 человек

По данным оперативного штаба, на 26 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 423 жителя города. Из них74 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 931 пациент. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 78 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 26 декабря, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1020 случаев заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 57 человек.