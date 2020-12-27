Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых

Вирусолог считает, что один человек не мог заразить около 160 человек. Он полагает, что причиной вспышки коронавируса стала плохая вентиляция помещения.

В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита Санта Клауса

В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита Санта Клауса, который оказался носителем коронавируса. Как пишет Daily Mail, всего в доме престарелых заболел 121 человек, а также 36 сотрудников.

О болезни Санта Клауса стало известно через три дня после праздника в доме престарелых. По информации издания, на мероприятии многие из постояльцев были без масок, не соблюдалась социальная дистанция.

Один из ведущих вирусологов страны Марк ван Ранст считает, что один человек не мог заразить такое количество людей. Он полагает, что причиной вспышки инфекции стала плохая вентиляция помещения.