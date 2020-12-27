27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых

16:31 27.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Вирусолог считает, что один человек не мог заразить около 160 человек. Он полагает, что причиной вспышки коронавируса стала плохая вентиляция помещения.

% name% title
В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита Санта Клауса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелыхУмер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентомЕщё 605 новостей

В Бельгии 18 постояльцев дома престарелых скончались после визита Санта Клауса, который оказался носителем коронавируса. Как пишет Daily Mail, всего в доме престарелых заболел 121 человек, а также 36 сотрудников.

О болезни Санта Клауса стало известно через три дня после праздника в доме престарелых. По информации издания, на мероприятии многие из постояльцев были без масок, не соблюдалась социальная дистанция.

Один из ведущих вирусологов страны Марк ван Ранст считает, что один человек не мог заразить такое количество людей. Он полагает, что причиной вспышки инфекции стала плохая вентиляция помещения.

без масок вентиляция дистанция коронавирус скончались
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого признают виновным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
17:39 27-12-2020
Повышения зарплаты и адекватного начальника ждут от 2021 года россияне
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией 1
17:22 27-12-2020
Внезапно умер мужчина без брюк во время задержания в метро. Попала на видео потасовка с полицией
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
17:16 27-12-2020
Собирается ли Путин в зарубежные поездки, ответил Песков
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
17:02 27-12-2020
Тайну коронавируса раскрыли при вскрытии умерших: Патологоанатомы изменили взгляды врачей
"Ешьте и пейте все": предостерег от ошибок за новогодним столом доктор Мясников 1
16:53 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
16:31 27-12-2020
Погибли после визита Санта Клауса 18 постояльцев дома престарелых
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
16:23 27-12-2020
ЛДПР поздравляет Шестернина Евгения Анатольевича с победой на выборах главы Бердска
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
16:08 27-12-2020
Пожар уничтожил крупный рынок. Видео с места ЧП попало в Сеть
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
16:00 27-12-2020
Боролось с нищетой социальное казначейство в России в этом году. Продолжит в 2021
БердскСтали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей 2
15:46 27-12-2020
Стали известны имена удостоенных рождественской стипендии главы Бердска. Кто и когда получит по 5000 рублей